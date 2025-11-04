इस भारतीय कंपनी ने बनाया दुनिया का सबसे हल्का हेलमेट, सेफ्टी में भी लगाए चार चांद; कीमत रखी बस इतनी

संक्षेप: स्टीलबर्ड हाई-टेक इंडिया लिमिटेड ने अपने प्रीमियम ब्रैंड इग्नाइट का अब तक का सबसे हल्का हेलमेट लॉन्च किया है। खास बात ये है कि ये दुनिया का सबसे हल्का हेलमेट है। IGNYTE ने अपनी नई एयरलाइट सीरीज लॉन्च की है।

Tue, 4 Nov 2025 07:30 PM

स्टीलबर्ड हाई-टेक इंडिया लिमिटेड ने अपने प्रीमियम ब्रैंड इग्नाइट का अब तक का सबसे हल्का हेलमेट लॉन्च किया है। खास बात ये है कि ये दुनिया का सबसे हल्का हेलमेट है। IGNYTE ने अपनी नई एयरलाइट सीरीज लॉन्च की है। इस सीरीज के AI-10 और AI-14 हेलमेट दुनिया के सबसे हल्के सर्टिफाइड मोटरसाइकल हेलमेट हैं। ये हेलमेट ECE 22.06 और DOT जैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड पर खरे उतरे हैं। इनका वजन सिर्फ 800 और 900 ग्राम वजन है। इनकी कीमत 6,659 रुपए से शुरू होती है।

ये हेलमेट मॉडर्न राइडर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हल्के और सुरक्षित मटेरियल से बनाए गए हैं। IGNYTE Airlite AI-10 और AI-14 कई वैरिएंट और फिनिश में उपलब्ध होंगे। ये अलग-अलग सर्टिफिकेशन और परफॉर्मेंस की जरूरतों को पूरा करते हैं। AI-10E (ISI + ECE 22.06) मॉडल की कीमत 6,659 रुपए, AI-14E (ISI + ECE 22.06) मॉडल की कीमत 6,999 रुपए, AI-10 (ISI + DOT) मॉडल की कीमत 6,649 रुपए और AI-14 (ISI + DOT) मॉडल की कीमत 6,859 रुपए है।

ये मॉडल पूरे भारत में सभी ऑथराइज्ड स्टीलबर्ड और इग्नाइट डीलरशिप के साथ-साथ प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होंगे। इग्नाइट की एयरलाइट सीरीज अल्ट्रा-लाइट हेलमेट सेगमेंट में एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाते हैं। इन्हें ब्रैंड की खास बलून मोल्डिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इसमें मल्टी-इम्पैक्ट एक्सपैंडेड पॉलीप्रोपाइलीन (EPP) लाइनर का इस्तेमाल किया गया है। यह टेक्नॉलजी सेफ्टी, कम्फर्ट और वेट के बीच संतुलन बनाती है। एयरलाइट का अल्ट्रा-लाइट फाइबरग्लास कंपोजिट शेल एक अडवांस्ड बलून मोल्डिंग प्रोसेस से तैयार होता है, जिसके कारण यह कम वजन में भी असाधारण मजबूती प्रदान करता है।

इसके मल्टी-लेयर्ड ईपीवी लाइनर की खासियत यह है कि यह जर्क इम्पैक्ट को अच्छी तरह अब्जॉर्ब कर लेता है। इनमें राइडर्स के लिए दो तरह के रिटेंशन सिस्टम दिए गए हैं: डबल डी-रिंग और माइक्रॉमेट्रिक बकल। इससे राइडर्स अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। राइडर के कम्फर्ट को और बेहतर बनाने के लिए एयरलाइट हेलमेट में प्रीमियम इंटीरियर दिया गया है। यह इंपोर्टेड, एंटी-एलर्जिक फैब्रिक से बना है, जो कि वॉशेबल भी है और इसके फैब्रिक को बदला भी जा सकता है। इससे हाइजीन और लंबे समय तक आराम बना रहता है। हेलमेट का ऑप्टिकल-ग्रेड पॉलीकार्बोनेट वाइजर साफ विजिबिलिटी देता है और स्क्रैच रजिस्टेंट होने के साथ ही यह UV किरणों से भी बचाता है।