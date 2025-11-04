Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़IGNYTE Launched World Lightest Helmet With 800 grams
इस भारतीय कंपनी ने बनाया दुनिया का सबसे हल्का हेलमेट, सेफ्टी में भी लगाए चार चांद; कीमत रखी बस इतनी

इस भारतीय कंपनी ने बनाया दुनिया का सबसे हल्का हेलमेट, सेफ्टी में भी लगाए चार चांद; कीमत रखी बस इतनी

संक्षेप: स्टीलबर्ड हाई-टेक इंडिया लिमिटेड ने अपने प्रीमियम ब्रैंड इग्नाइट का अब तक का सबसे हल्का हेलमेट लॉन्च किया है। खास बात ये है कि ये दुनिया का सबसे हल्का हेलमेट है। IGNYTE ने अपनी नई एयरलाइट सीरीज लॉन्च की है।

Tue, 4 Nov 2025 07:30 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्टीलबर्ड हाई-टेक इंडिया लिमिटेड ने अपने प्रीमियम ब्रैंड इग्नाइट का अब तक का सबसे हल्का हेलमेट लॉन्च किया है। खास बात ये है कि ये दुनिया का सबसे हल्का हेलमेट है। IGNYTE ने अपनी नई एयरलाइट सीरीज लॉन्च की है। इस सीरीज के AI-10 और AI-14 हेलमेट दुनिया के सबसे हल्के सर्टिफाइड मोटरसाइकल हेलमेट हैं। ये हेलमेट ECE 22.06 और DOT जैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड पर खरे उतरे हैं। इनका वजन सिर्फ 800 और 900 ग्राम वजन है। इनकी कीमत 6,659 रुपए से शुरू होती है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda NX200
Honda NX200
₹ 1.56 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ampere Nexus
Ampere Nexus
₹ 1.2 - 1.3 लाख
अभी ऑफर पाएं
Matter Aera
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Hness CB350
Honda Hness CB350
₹ 1.92 - 1.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV700
Mahindra XUV700
₹ 14.49 - 25.89 लाख
अभी ऑफर पाएं

ये हेलमेट मॉडर्न राइडर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हल्के और सुरक्षित मटेरियल से बनाए गए हैं। IGNYTE Airlite AI-10 और AI-14 कई वैरिएंट और फिनिश में उपलब्ध होंगे। ये अलग-अलग सर्टिफिकेशन और परफॉर्मेंस की जरूरतों को पूरा करते हैं। AI-10E (ISI + ECE 22.06) मॉडल की कीमत 6,659 रुपए, AI-14E (ISI + ECE 22.06) मॉडल की कीमत 6,999 रुपए, AI-10 (ISI + DOT) मॉडल की कीमत 6,649 रुपए और AI-14 (ISI + DOT) मॉडल की कीमत 6,859 रुपए है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 28.54 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 20.89 - 25.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon

Tata Nexon

₹ 7.32 - 14.05 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.81 - 2.16 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda SP 125

Honda SP 125

₹ 85,564 - 94,069

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Bullet 350

Royal Enfield Bullet 350

₹ 1.6 - 2.02 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

ये मॉडल पूरे भारत में सभी ऑथराइज्ड स्टीलबर्ड और इग्नाइट डीलरशिप के साथ-साथ प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होंगे। इग्नाइट की एयरलाइट सीरीज अल्ट्रा-लाइट हेलमेट सेगमेंट में एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाते हैं। इन्हें ब्रैंड की खास बलून मोल्डिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इसमें मल्टी-इम्पैक्ट एक्सपैंडेड पॉलीप्रोपाइलीन (EPP) लाइनर का इस्तेमाल किया गया है। यह टेक्नॉलजी सेफ्टी, कम्फर्ट और वेट के बीच संतुलन बनाती है। एयरलाइट का अल्ट्रा-लाइट फाइबरग्लास कंपोजिट शेल एक अडवांस्ड बलून मोल्डिंग प्रोसेस से तैयार होता है, जिसके कारण यह कम वजन में भी असाधारण मजबूती प्रदान करता है।

ये भी पढ़ें:होंडा ने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक WN7 से उठाया पर्दा, इसे 2 मोटर में खरीद पाएंगे

इसके मल्टी-लेयर्ड ईपीवी लाइनर की खासियत यह है कि यह जर्क इम्पैक्ट को अच्छी तरह अब्जॉर्ब कर लेता है। इनमें राइडर्स के लिए दो तरह के रिटेंशन सिस्टम दिए गए हैं: डबल डी-रिंग और माइक्रॉमेट्रिक बकल। इससे राइडर्स अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। राइडर के कम्फर्ट को और बेहतर बनाने के लिए एयरलाइट हेलमेट में प्रीमियम इंटीरियर दिया गया है। यह इंपोर्टेड, एंटी-एलर्जिक फैब्रिक से बना है, जो कि वॉशेबल भी है और इसके फैब्रिक को बदला भी जा सकता है। इससे हाइजीन और लंबे समय तक आराम बना रहता है। हेलमेट का ऑप्टिकल-ग्रेड पॉलीकार्बोनेट वाइजर साफ विजिबिलिटी देता है और स्क्रैच रजिस्टेंट होने के साथ ही यह UV किरणों से भी बचाता है।

ये भी पढ़ें:इस SUV को ₹1.61 लाख सस्ते में खरीदने का मौका; बस इतने में मिल रही

IGNYTE के डायरेक्टर कशिश कपूर का कहना है कि एयरलाइट सीरीज के साथ हम प्रीमियम हेलमेट सेगमेंट में राइडर की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। AI-10 और AI-14 वर्ल्ड क्लास सेफ्टी, अल्ट्रा-लाइट इंजीनियरिंग और अत्याधुनिक सामग्रियों का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि राइडिंग के समय राइडर्स को बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। डुअल-शेल साइजिंग की वजह से यह हर सिर के आकार के लिए एकदम फिट बैठता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।