बजट है ₹10 लाख से कम और खरीदनी है नई टाटा कार तो ये रहे 6 सबसे शानदार ऑप्शन, सबसे सस्ती ₹4.57 लाख में

Hindi Newsऑटो न्यूज़if your budget is under rs 10 lakh and youre planning to buy a new tata car here are 6 of the best options

अगर आप भी इस दिवाली अपने घर बजट-फ्रेंडली कार लाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, इस फेस्टिव सीजन टाटा मोटर्स की कई कारें जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के कारण लाखों रुपये सस्ती हो गई है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 12:24 PM
फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप भी इस दिवाली अपने घर बजट-फ्रेंडली कार लाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, इस फेस्टिव सीजन टाटा मोटर्स की कई कारें जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के कारण लाखों रुपये सस्ती हो गई है। इनमें कंपनी की बेस्ट-सेलिंग टाटा नेक्सन और पंच भी शामिल है। आइए जानते हैं भारतीय मार्केट में उबलब्ध टाटा की 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली सभी कारों के बारे में विस्तार से।

6 लाख से कम में मिल रही टाटा पंच

इस लिस्ट में सबसे सस्ती मॉडल टाटा टियागो है। इसे भारतीय ग्राहक 4.57 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर खरीद सकते हैं। वहीं, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टाटा टिगोर है। टाटा टिगोर का भारतीय ग्राहक 5.48 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर खरीद सकतै हैं। इसके अलावा, तीसरे नंबर पर इस लिस्ट में टाटा पंच है। टाटा पंच भारतीय मार्केट में 5.49 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर उपलब्ध है।

टाटा कर्व भी 10 लाख से कम में

सस्ती कारों की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर टाटा अल्ट्रोज है। टाटा अल्ट्रोज इस टाइम भारतीय ग्राहकों के लिए 6.30 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर उपलब्ध है। इसके अलावा, पांचवें नंबर पर सस्ती कारों की इस लिस्ट में टाटा टाटा नेक्सन है। टाटा नेक्सन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.32 लाख रुपये है। जबकि छठे नंबर पर इस लिस्ट में टाटा कर्व है। टाटा कर्व की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत अभी 6.65 लाख रुपये है।

Tata Motors Car Tata Punch Tata Nexon अन्य..

