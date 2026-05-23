6 एयरबैग, 34Km माइलेज, कीमत ₹4.98 लाख; जून में इतनी महंगी हो जाएगी मारुति की ये नंबर-1 कार
मारुति सुजुकी ने अपनी कारों की कीमतों में इजाफा करने का एलान कर दिया है। कंपनी जून से 30,000 रुपए बढ़ाने वाली है। कंपनी मॉडल और वैरिएंट वाइज अलग-अलग इजाफा करेगी। मारुति ने इसके पीछे बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई से लगातार पड़ रहे दबाव को बताया है। यानी कंपनी की नंबर-1 हैचबैक वैगनआर भी महंगी हो जाएगी।
मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी कारों की कीमतों में इजाफा करने का एलान कर दिया है। कंपनी जून से 30,000 रुपए बढ़ाने वाली है। कंपनी मॉडल और वैरिएंट वाइज अलग-अलग इजाफा करेगी। मारुति ने इसके पीछे बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई से लगातार पड़ रहे दबाव को बताया है। यानी कंपनी की नंबर-1 हैचबैक वैगनआर भी महंगी हो जाएगी। मारुति के पोर्टफोलियो में कई ऐसे मॉडल शामिल हैं, जो अपने-अपने सेगमेंट में नंबर-1 है।
वैगनआर कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। इसमें उसकी वैगनआर हैचबैक भी है। अभी इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 498,900 रुपए है। ऐसे में अगर इस कार की कीमत में 30,000 रुपए तक का इजाफा हो जाता है, तब इसके वैरिएंट वाइज कीमत कितनी हो सकती है, जानते हैं।
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Maruti Suzuki Wagon R
₹ 4.99 - 6.95 लाख
Maruti Suzuki Celerio
₹ 4.7 - 6.73 लाख
Renault Kwid
₹ 4.3 - 5.99 लाख
Maruti Suzuki Ignis
₹ 5.35 - 7.55 लाख
Tata Tiago
₹ 4.6 - 7.92 लाख
Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.55 - 8.03 लाख
|मारुति वैगनआर की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें और नई संभावित कीमतें
|वैरिएंट
|एक्स-शोरूम कीमत (₹)
|संभावित बढ़ोतरी (₹)
|नई एक्स-शोरूम कीमत (₹)
|वैगनआर LXi MT
|498,900
|30,000
|528,900
|वैगनआर VXi MT
|551,900
|30,000
|581,900
|वैगनआर LXi CNG
|588,900
|30,000
|618,900
|वैगनआर ZXi MT
|595,900
|30,000
|625,900
|वैगनआर VXi AGS
|596,900
|30,000
|626,900
|वैगनआर ZXi AGS
|640,900
|30,000
|670,900
|वैगनआर VXi CNG
|641,900
|30,000
|671,900
|वैगनआर ZXi+
|649,900
|30,000
|679,900
|वैगनआर ZXi+ AGS
|694,900
|30,000
|724,900
यहां दिखाई गईं कीमतें कंपनी द्वारा बताए गए 30,000 रुपए की बढ़ोतरी के आधार पर बताई गई हैं। ये तय है कि कंपनी 30,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं करेगी। वहीं, वैरिएंट के आधार पर बढ़ोतरी भी अलग-अलग होगी। फिर भी ये माना जा सकता है कि कंपनी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कार के बेस वैरिएंट में कर सकती है। वहीं, टॉप वैरिएंट में सबसे कम इजाफा देखने को मिल सकता है।
भारतीय वैगनआर के फीचर्स और स्पेसफिकेशंस
मारुति सुजुकी वैगनआर में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें नेविगेशन के साथ 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाउड-बेस्ड सर्विस, 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर, एएमटी में हिल-होल्ड असिस्ट, चार स्पीकर, माउंटेड कंट्रोल्स के साथ, एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है।
यह डुअलजेट डुअल VVT टेक्नोलॉजी के साथ 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर पेट्रोल और 1.2-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन से पावर प्राप्त करती है। 1.0-लीटर इंजन के लिए 25.19 kmpl माइलेज का दावा किया गया है, जबकि इसके CNG वैरिएंट (LXI और VXI ट्रिम्स में उपलब्ध) का माइलेज 34.05 किमी/किग्रा है। 1.2-लीटर के-सीरीज डुअलजेट डुअल वीवीटी इंजन की दावा की गई फ्यूल इफिसिएंसी 24.43 kmpl (ZXI AGS /ZXI+ AGS trims) है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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