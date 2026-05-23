स्विफ्ट खरीदने से चूके, तो बाद में पछताना पड़ेगा! जून से इतनी महंगी हो जाएगी; देखें एक्सपेक्टेड कीमतें
अभी इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 578,900 रुपए है। ऐसे में अगर इस कार की कीमत में 30,000 रुपए तक का इजाफा हो जाता है, तब इसके वैरिएंट वाइज कीमत कितनी हो सकती है, जानते हैं।
मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी कारों की कीमतों में इजाफा करने का एलान कर दिया है। कंपनी जून से 30,000 रुपए बढ़ाने वाली है। कंपनी मॉडल और वैरिएंट वाइज अलग-अलग इजाफा करेगी। मारुति ने इसके पीछे बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई से लगातार पड़ रहे दबाव को बताया है। मारुति के पोर्टफोलियो में कई ऐसे मॉडल शामिल हैं, जो अपने-अपने सेगमेंट में नंबर-1 है। इसमें उसकी स्विफ्ट हैचबैक भी है। अभी इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 578,900 रुपए है। ऐसे में अगर इस कार की कीमत में 30,000 रुपए तक का इजाफा हो जाता है, तब इसके वैरिएंट वाइज कीमत कितनी हो सकती है, जानते हैं।
|मारुति स्विफ्ट की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें और नई संभावित कीमतें
|वैरिएंट
|एक्स-शोरूम कीमत (₹)
|संभावित बढ़ोतरी (₹)
|नई एक्स-शोरूम कीमत (₹)
|स्विफ्ट Lxi
|578,900
|30,000
|608,900
|स्विफ्ट Vxi
|658,900
|30,000
|688,900
|स्विफ्ट Vxi (O)
|684,900
|30,000
|714,900
|स्विफ्ट Vxi AGS
|703,900
|30,000
|733,900
|स्विफ्ट Vxi (O) AGS
|729,900
|30,000
|759,900
|स्विफ्ट Vxi CNG
|744,900
|30,000
|774,900
|स्विफ्ट Zxi
|752,900
|30,000
|782,900
|स्विफ्ट Vxi (O) CNG
|770,900
|30,000
|800,900
|स्विफ्ट Zxi AGS
|797,900
|30,000
|827,900
|स्विफ्ट Zxi+
|819,900
|30,000
|849,900
|स्विफ्ट Zxi CNG
|838,900
|30,000
|868,900
|स्विफ्ट Zxi+ AGS
|864,900
|30,000
|894,900
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.79 - 8.8 लाख
Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.55 - 8.03 लाख
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.1 लाख
Tata Tiago NRG
₹ 7.2 - 8.75 लाख
Maruti Suzuki Ignis
₹ 5.35 - 7.55 लाख
यहां दिखाई गईं कीमतें कंपनी द्वारा बताए गए 30,000 रुपए की बढ़ोतरी के आधार पर बताई गई हैं। ये तय है कि कंपनी 30,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं करेगी। वहीं, वैरिएंट के आधार पर बढ़ोतरी भी अलग-अलग होगी। फिर भी ये माना जा सकता है कि कंपनी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कार के बेस वैरिएंट में कर सकती है। वहीं, टॉप वैरिएंट में सबसे कम इजाफा देखने को मिल सकता है।
स्विफ्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इसमें बिल्कुल नया Z सीरीज इंजन देखने को मिलेगा, जो पुरानी स्विफ्ट की तुलना में माइलेज को काफी ज्यादा बढ़ाता है। इसमें मिलने वाला बिल्कुल नया 1.2L Z12E 3-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन 80bhp की पावर और 112nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सेटअप देखने को मिलता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी इसके मैनुअल FE वैरिएंट के लिए 24.80kmpl और ऑटोमैटिक FE वैरिएंट के लिए 25.75kmpl के माइलेज का दावा करती है।
इस कार का केबिन काफी शानदार है। इसमें रियर AC वेंट्स मिलते हैं। इस कार में वायरलेस चार्जर और डुअल चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे। इसमें रियर व्यू कैमरा मिलेगा, जिससे ड्राइवर कार को आसानी से पार्क कर सकता है। इसमें 9 इंच की फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। इसमें नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड मिलता है। ये स्क्रीन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एपल कारप्ले को सपोर्ट करती है। सेंटर कंसोल को फिर से डिजाइन किया गया है, जिसमें बलेनो और ग्रैंड विटारा जैसा ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल पैनल है।
न्यू स्विफ्ट के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें हिल होल्ड कंट्रोल, ESP, नया सस्पेंशन और सभी वैरिएंट्स के लिए 6 एयरबैग मिलेंगे। इसमें क्रूज कंट्रोल, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), ब्रेक असिस्ट (BA) जैसे गजब सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें नया LED फॉग लैंप मिलता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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