स्विफ्ट खरीदने से चूके, तो बाद में पछताना पड़ेगा! जून से इतनी महंगी हो जाएगी; देखें एक्सपेक्टेड कीमतें

अभी इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 578,900 रुपए है। ऐसे में अगर इस कार की कीमत में 30,000 रुपए तक का इजाफा हो जाता है, तब इसके वैरिएंट वाइज कीमत कितनी हो सकती है, जानते हैं।

मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी कारों की कीमतों में इजाफा करने का एलान कर दिया है। कंपनी जून से 30,000 रुपए बढ़ाने वाली है। कंपनी मॉडल और वैरिएंट वाइज अलग-अलग इजाफा करेगी। मारुति ने इसके पीछे बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई से लगातार पड़ रहे दबाव को बताया है। मारुति के पोर्टफोलियो में कई ऐसे मॉडल शामिल हैं, जो अपने-अपने सेगमेंट में नंबर-1 है। इसमें उसकी स्विफ्ट हैचबैक भी है। अभी इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 578,900 रुपए है। ऐसे में अगर इस कार की कीमत में 30,000 रुपए तक का इजाफा हो जाता है, तब इसके वैरिएंट वाइज कीमत कितनी हो सकती है, जानते हैं।

मारुति स्विफ्ट की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें और नई संभावित कीमतें वैरिएंट एक्स-शोरूम कीमत (₹) संभावित बढ़ोतरी (₹) नई एक्स-शोरूम कीमत (₹) स्विफ्ट Lxi 578,900 30,000 608,900 स्विफ्ट Vxi 658,900 30,000 688,900 स्विफ्ट Vxi (O) 684,900 30,000 714,900 स्विफ्ट Vxi AGS 703,900 30,000 733,900 स्विफ्ट Vxi (O) AGS 729,900 30,000 759,900 स्विफ्ट Vxi CNG 744,900 30,000 774,900 स्विफ्ट Zxi 752,900 30,000 782,900 स्विफ्ट Vxi (O) CNG 770,900 30,000 800,900 स्विफ्ट Zxi AGS 797,900 30,000 827,900 स्विफ्ट Zxi+ 819,900 30,000 849,900 स्विफ्ट Zxi CNG 838,900 30,000 868,900 स्विफ्ट Zxi+ AGS 864,900 30,000 894,900

यहां दिखाई गईं कीमतें कंपनी द्वारा बताए गए 30,000 रुपए की बढ़ोतरी के आधार पर बताई गई हैं। ये तय है कि कंपनी 30,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं करेगी। वहीं, वैरिएंट के आधार पर बढ़ोतरी भी अलग-अलग होगी। फिर भी ये माना जा सकता है कि कंपनी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कार के बेस वैरिएंट में कर सकती है। वहीं, टॉप वैरिएंट में सबसे कम इजाफा देखने को मिल सकता है।

स्विफ्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इसमें बिल्कुल नया Z सीरीज इंजन देखने को मिलेगा, जो पुरानी स्विफ्ट की तुलना में माइलेज को काफी ज्यादा बढ़ाता है। इसमें मिलने वाला बिल्कुल नया 1.2L Z12E 3-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन 80bhp की पावर और 112nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सेटअप देखने को मिलता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी इसके मैनुअल FE वैरिएंट के लिए 24.80kmpl और ऑटोमैटिक FE वैरिएंट के लिए 25.75kmpl के माइलेज का दावा करती है।

इस कार का केबिन काफी शानदार है। इसमें रियर AC वेंट्स मिलते हैं। इस कार में वायरलेस चार्जर और डुअल चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे। इसमें रियर व्यू कैमरा मिलेगा, जिससे ड्राइवर कार को आसानी से पार्क कर सकता है। इसमें 9 इंच की फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। इसमें नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड मिलता है। ये स्क्रीन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एपल कारप्ले को सपोर्ट करती है। सेंटर कंसोल को फिर से डिजाइन किया गया है, जिसमें बलेनो और ग्रैंड विटारा जैसा ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल पैनल है।