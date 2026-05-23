₹6.85 लाख की फ्रोंक्स जून में हो जाएगी महंगी, कंपनी इतने हजार का करेगी इजाफा; देखें एक्सपेक्टेड लिस्ट

मारुति सुजुकी की नेक्सा डीलरशिप पर फ्रोंक्स सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। ये कॉम्पैक्ट SUV अपने लॉन्च के बाद से ही ग्राहकों के दिलों पर राज कर रही है। अभी इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 684,900 रुपए है। हालांकि, मई के खत्म होते ही इसकी कीमत में बड़ी बदलाव आ जाएगी।

मारुति सुजुकी की नेक्सा डीलरशिप पर फ्रोंक्स सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। ये कॉम्पैक्ट SUV अपने लॉन्च के बाद से ही ग्राहकों के दिलों पर राज कर रही है। अभी इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 684,900 रुपए है। हालांकि, मई के खत्म होते ही इसकी कीमत में बड़ी बदलाव आ जाएगी। दरअसल, कंपनी ने जून से अपनी कारों की कीमतों में 30,000 रुपए बढ़ाने का एलान किया है। कंपनी मॉडल और वैरिएंट वाइज अलग-अलग इजाफा करेगी। मारुति ने इसके पीछे बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई से लगातार पड़ रहे दबाव को बताया है। इसका असर मारुति फ्रोंक्स की कीमत पर भी पड़ेगा। ऐसे में जून के बाद इसकी एक्सपेक्टेड कीमतें कितनी हो सकती है, जानते हैं।

मारुति फ्रोंक्स की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें और नई संभावित कीमतें वैरिएंट एक्स-शोरूम कीमत (₹) संभावित बढ़ोतरी (₹) नई एक्स-शोरूम कीमत (₹) सिग्मा MT 684,900 30,000 714,900 डेल्टा MT 764,900 30,000 794,900 सिग्मा CNG 778,900 30,000 808,900 डेल्टा प्लस 804,500 30,000 834,500 डेल्टा AGS 814,900 30,000 844,900 डेल्टा प्लस AGS 854,500 30,000 884,500 डेल्टा CNG 858,900 30,000 888,900 डेल्टा प्लस DiTC 891,900 30,000 921,900 जेटा MT 970,900 30,000 1,000,900 अल्फा MT मैटेलिक 1,055,900 30,000 1,085,900 अल्फा MT डुअल टोन 1,069,900 30,000 1,099,900 जेटा AT 1,098,900 30,000 1,128,900 अल्फा AT मैटेलिक 1,183,900 30,000 1,213,900 अल्फा AT डुअल टोन 1,197,900 30,000 1,227,900

यहां दिखाई गईं कीमतें कंपनी द्वारा बताए गए 30,000 रुपए की बढ़ोतरी के आधार पर बताई गई हैं। ये तय है कि कंपनी 30,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं करेगी। वहीं, वैरिएंट के आधार पर बढ़ोतरी भी अलग-अलग होगी। फिर भी ये माना जा सकता है कि कंपनी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कार के बेस वैरिएंट में कर सकती है। वहीं, टॉप वैरिएंट में सबसे कम इजाफा देखने को मिल सकता है।

मारुति फ्रोंक्स के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

मारुति फ्रोंक्स में 1.0-लीटर टर्बो बूस्टरजेट इंजन मिलता है। ये 5.3-सेकेंड में 0 से 60km/h की स्पीड पकड़ लेता है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड 1.2-लीटर K-सीरीज, डुअल जेट, डुअल VVT इंजन मिलता है। ये इंजन स्मार्ट हाइब्रिट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इन इंजन को 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पैडल शिफ्टर से जोड़ा गया है। इसमें ऑटो गियर शिफ्ट का ऑप्शन भी मिलता है। इसका माइलेज 22.89km/l है। मारुति फ्रोंक्स की लंबाई 3995mm, चौड़ाई 1765mm और ऊंचाई 1550mm है। इसका व्हीलबेस 2520mm है। इसमें 308 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।

फीचर्स के बात करें तो इसमें हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, 16-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील, डुअल-टोन एक्सटीरियर कलर, वायरलेस चार्जर, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कलर्ड MID, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर की सीट, रियर AC वेंट्स, फास्ट USB चार्जिंग पॉइंट, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर व्यू कैमरा और 9-इंच का टचस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलेंगे। ये एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करेगा।