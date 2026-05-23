8 दिन बाकी... मई खत्म होते ही इतनी महंगी हो जाएगी देश की सबसे सस्ती कार, अभी कीमत सिर्फ 3.70 लाख

कंपनी ने जून से अपनी कारों की कीमतों में 30,000 रुपए बढ़ाने का एलान किया है। कंपनी मॉडल और वैरिएंट वाइज अलग-अलग इजाफा करेगी। मारुति ने इसके पीछे बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई से लगातार पड़ रहे दबाव को बताया है। इसका असर मारुति ऑल्टो की कीमत पर भी पड़ेगा।

मारुति सुजुकी इंडिया के पोर्टफोलियो में ऑल्टो दूसरी सबसे सस्ती कार है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.70 लाख रुपए है। हालांकि, अब कंपनी इसकी कीमत में बड़ा बदलाव करने जा रही है। दरअसल, कंपनी ने जून से अपनी कारों की कीमतों में 30,000 रुपए बढ़ाने का एलान किया है। कंपनी मॉडल और वैरिएंट वाइज अलग-अलग इजाफा करेगी। मारुति ने इसके पीछे बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई से लगातार पड़ रहे दबाव को बताया है। इसका असर मारुति ऑल्टो की कीमत पर भी पड़ेगा। बता दें कि नए GST 2.0 के बाद ऑल्टो की कीमतों में भारी कटौती हुई थी। ऐसे में जून के बाद इसकी एक्सपेक्टेड कीमतें कितनी हो सकती है, जानते हैं।

मारुति ऑल्टो की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें और नई संभावित कीमतें वैरिएंट एक्स-शोरूम कीमत (₹) संभावित बढ़ोतरी (₹) नई एक्स-शोरूम कीमत (₹) ऑल्टो K10 Std (O) 369,900 30,000 399,900 ऑल्टो K10 LXi (O) MT 399,900 30,000 429,900 ऑल्टो K10 VXi (O) MT 449,900 30,000 479,900 ऑल्टो K10 LXi (O) CNG 481,900 30,000 511,900 ऑल्टो K10 VXi (O) AGS 494,900 30,000 524,900 ऑल्टो K10 VXi+ (O) MT 499,900 30,000 529,900 ऑल्टो K10 VXi (O) CNG 531,900 30,000 561,900 ऑल्टो K10 VXi+ (O) AGS 544,900 30,000 574,900

यहां दिखाई गईं कीमतें कंपनी द्वारा बताए गए 30,000 रुपए की बढ़ोतरी के आधार पर बताई गई हैं। ये तय है कि कंपनी 30,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं करेगी। वहीं, वैरिएंट के आधार पर बढ़ोतरी भी अलग-अलग होगी। फिर भी ये माना जा सकता है कि कंपनी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कार के बेस वैरिएंट में कर सकती है। वहीं, टॉप वैरिएंट में सबसे कम इजाफा देखने को मिल सकता है।

मारुति ऑल्टो K10 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

ऑल्टो K10 कार कंपनी के अपडेटेड प्लेटफॉर्म Heartect पर बेस्ड है। इस हैचबैक में न्यू-जेन K-series 1.0L डुअल जेट, डुआल VVT इंजन दिया है। ये इंजन 49kW(66.62PS)@5500rpm का पावर और 89Nm@3500rpm पर मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि इसका ऑटोमैटिक वैरिएंट 24.90 km/l और मैनुअल वैरिएंट 24.39 km/l का माइलेज देता है। वहीं, इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 33.85 kmpl है।

ऑल्टो K10 में 7 इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम पहले ही एस-प्रेसो, सेलेरियो और वैगन-आर में कंपनी दे चुकी है। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम एपल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो के अलावा USB, ब्लूटूथ और ऑक्स केबल को भी सपोर्ट कता है। इसमें स्टियरिंग व्हील को भी नया डिजाइन दिया है। इसमें स्टीयरिंग पर ही इंफोटेनमेंट सिस्टम का माउंटेड कंट्रोल दिया गया है। बता दें कि कंपनी ने अब इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं।