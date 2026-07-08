अगर मुझे खरीदनी हो Tata Punch तो मैं आंख बंद करके चुनूंगा इसका यह वैरिएंट, जानिए क्यों?

देश की बेस्ट-सेलिंग एसयूवी टाटा पंच (Tata Punch) को कंपनी इसे कई वैरिएंट्स में बेचती है। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि पंच का कौन सा वैरिएंट खरीदें, तो यह खबर आपके काम की है।

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भारतीय ग्राहकों के बीच टाटा पंच (Tata Punch) एक जाना-पहचाना नाम है। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 की बात करें तो इस दौरान पंच 21,000 यूनिट्स से ज्यादा बिक्री के साथ देश की बेस्ट-सेलिंग कार रही। कंपनी इसे कई वैरिएंट्स में बेचती है। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि पंच का कौन सा वैरिएंट खरीदें, तो यह खबर आपके काम की है। एक ऑटो एक्सपर्ट के तौर पर मैंने खुद इसे टेस्ट किया है। अगर आज के समय में मुझे खुद अपने लिए टाटा पंच खरीदनी हो तो मैं इसके 'एडवेंचर' (Adventure) वैरिएंट को चुनूंगा।

क्यों चुनें एडवेंचर वैरिएंट? 'एडवेंचर' वैरिएंट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह टॉप मॉडल्स से बहुत ज्यादा सस्ता है। इसके बावजूद, यह रोजमर्रा की जरूरत के सभी जरूरी फीचर्स दे देता है। बजट और जरूरतों के बीच यह वैरिएंट एकदम परफेक्ट स्पॉट पर बैठता है। यह उन ग्राहकों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो एक प्रैक्टिकल और मॉडर्न कार चाहते हैं, लेकिन टॉप वैरिएंट के लिए अपनी जेब से लाखों रुपये अतिरिक्त फूंकना नहीं चाहते। इस वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 7.69 लाख रुपये है।

मॉडर्न कार की सारी खूबियां मौजूद इस वैरिएंट में वो तमाम काम के फीचर्स शामिल किए गए हैं जो एक मॉडर्न कार की जरूरत होते हैं। इसमें आपको चारों पावर विंडो, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड मिरर्स (ORVMs) और एंटी-ग्लेयर इनसाइड मिरर जैसे फीचर्स मिलते हैं। रिदम पैक के साथ इसमें शानदार टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, बेहतरीन साउंड और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। ये सभी फीचर्स मिलकर आपकी रोजमर्रा की ड्राइव और लंबे सफर को बेहद आरामदायक, सुरक्षित और मजेदार बना देते हैं।

माइलेज की भी टेंशन खत्म टाटा ने पंच को अपने मशहूर iCNG अवतार में भी उतारा है। इसने माइलेज चाहने वालों को एक बड़ा ऑप्शन दे दिया है। अक्सर सीएनजी गाड़ियों में सिलेंडर की वजह से डिक्की (बूट स्पेस) की जगह खत्म हो जाती है। जबकि टाटा की ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी ने बूट स्पेस को पूरी तरह बरकरार रखा है। यह मॉडल आपको सीएनजी की बेजोड़ बचत और बिना बूट स्पेस खोए एक बजट-फ्रेंडली कार का लुक और सारे मॉडर्न फीचर्स एक साथ दे देता है।

सेफ्टी में भी है दमदार सुरक्षा के मामले में टाटा पंच को क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। कंपनी ने इसके बेस मॉडल से ही सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है। एडवेंचर वैरिएंट में आपको डुअल एयरबैग, एबीएस (ABS) के साथ ईबीडी (EBD), और आईएसओफिक्स (ISOFIX) चाइल्ड सीट एंकर जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। अगर बेहद कम बजट वालों के लिए 'प्योर' एक एंट्री पॉइंट है, तो 'एडवेंचर' उन लोगों के लिए अंतिम और सबसे समझदारी भरा फैसला है। कुल मिलाकर यह वैरिएंट आपको एक कम्प्लीट, सुरक्षित और वैल्यू-फॉर-मनी एसयूवी का मालिक भी बनाता है।