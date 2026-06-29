अगर मुझे खरीदनी होगी Tata Nexon तो मैं इसके इस वैरिएंट को चुनूंगा, जानिए इसकी वजह

भारतीय ग्राहकों के बीच टाटा नेक्सन Tata Nexon एक जाना-पहचाना नाम है। आमतौर पर यह देश की टॉप-10 कार में भी शामिल रहती है। यह पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक, चारों ऑप्शन में आती है।

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भारतीय ग्राहकों के बीच टाटा नेक्सन (Tata Nexon) एक जाना-पहचाना नाम है। आमतौर पर यह देश की टॉप-10 कार में भी शामिल रहती है। बता दें कि यह पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक, चारों ऑप्शन में आती है। साथ ही यह कई वैरिएंट्स में भी आती है। अगर आप भी नेक्सन खरीदने की प्लानिंग कर रहें है और कंफ्यूज हैं कि कौन सा वैरिएंट खरीदें तो यह खबर आपके काम की है। एक ऑटो एक्सपर्ट्स के तौर पर मैंने खुद इसे टेस्ट किया है। अगर आज के समय में मुझे खुद अपने लिए नेक्सन खरीदनी हो तो मैं 'क्रिएटिव प्लस' (Creative+) वैरिएंट को चुनुंगा।

क्यों चुनें क्रिएटिव प्लस क्रिएटिव प्लस (Creative+) वैरिएंट की खूबी यह है कि यह टॉप मॉडल से काफी ज्यादा सस्ता है। इसके बावजूद फीचर्स के मामले में यह कोई बड़ा समझौता नहीं करता। इसके अलावा, सेफ्टी फीचर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी यह लैस है। कुल मिलाकर यह उन ग्राहकों के लिए एकदम परफेक्ट स्पॉट पर है जिन्हें एक मॉडर्न, हाई-टेक कार चाहिए, लेकिन वे टॉप वैरिएंट के लिए लाखों रुपये एडिशनल फूंकना नहीं चाहते।

मॉडर्न कार की सारी खूबी मौजूद इस वैरिएंट में वो तमाम बड़े और काम के फीचर्स शामिल किए गए हैं जो एक मॉडर्न कार की जरूरत हैं। इसमें आपको शानदार विजुअल्स वाली 10.25-इंच की बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, कानों को सुकून देने वाला कमाल का साउंड सिस्टम, स्टाइलिश अलॉय व्हील्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल (AC) और एडवांस कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है। ये सभी फीचर्स मिलकर आपकी रोजमर्रा की ड्राइव और लंबे सफर को बेहद आरामदायक और मजेदार बना देते हैं।

माइलेज की भी टेंशन खत्म टाटा ने हाल ही में नेक्सन को अपने नए iCNG अवतार में भी उतारा है। इसने माइलेज चाहने वालों को एक बड़ा ऑप्शन दे दिया है। अक्सर सीएनजी गाड़ियों में डिक्की की जगह खत्म हो जाती है। जबकि टाटा की ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी ने बूट स्पेस को बरकरार रखा है। अगर आप नेक्सन सीएनजी लेने की सोच रहे हैं, तब भी आपको 'क्रिएटिव प्लस' मॉडल ही चुनना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यह मॉडल आपको सीएनजी की बेजोड़ बचत और बिना बूट स्पेस खोए एक प्रीमियम कार का लुक और सारे मॉडर्न फीचर्स एक साथ दे देता है।