अगर मुझे लेनी होती ADAS से लैस कार तो मैं इन 3 मॉडलों में से ही कोई एक चुनता, जान लीजिए खासियत

Apr 05, 2026 08:19 pm IST

कम रोशनी, सामने से आती तेज हेडलाइट्स और अचानक सामने आने वाले जानवरों या गाड़ियों की वजह से हादसों का डर बना रहता है। ऐसे में 'एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम' यानी ADAS टेक्नोलॉजी किसी वरदान से कम नहीं है।

भारत के हाईवे अब पहले से काफी बेहतर हो गए हैं। हालांकि, रात के समय इन पर गाड़ी चलाना आज भी एक बड़ी चुनौती है। कम रोशनी, सामने से आती तेज हेडलाइट्स और अचानक सामने आने वाले जानवरों या गाड़ियों की वजह से हादसों का डर बना रहता है। ऐसे में 'एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम' यानी ADAS टेक्नोलॉजी किसी वरदान से कम नहीं है। यह तकनीक न केवल ड्राइवर को सतर्क रखती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद ब्रेक लगाकर जान भी बचा सकती है। मैंने खुद एक ऑटो एक्सपर्ट के तौर पर कई शानदार कारों को टेस्ट किया है जिनमें ADAS मौजूद है। अगर मुझे किसी को सलाह देनी हो तो मैं नीचे दिए गए इन 3 मॉडलों में से ही किसी एक को चुनूंगा। आइए जानते हैं सभी तीनों मॉडलों की खासियत के बारे में विस्तार से।

किआ सेल्टोस किआ सेल्टोस में लेवल-2 ADAS सूट में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और 'ब्लाइंड व्यू मॉनिटर' जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो रात के वक्त लेन बदलने में बहुत मददगार होते हैं। इसमें फॉरवर्ड कोलिजन अवॉयडेंस सिस्टम भी है जो अंधेरे में किसी रुकावट को भांपकर ड्राइवर को अलर्ट कर देता है। सेल्टोस अपनी दमदार बिल्ड क्वालिटी और 360-डिग्री कैमरा के साथ सेफ्टी का एक मजबूत घेरा तैयार करती है।

हुंडई वेन्यू अगर आप कम बजट में ADAS का फायदा उठाना चाहते हैं तो हुंडई वेन्यू एक बेहतरीन ऑप्शन है। यह सब-4 मीटर सेगमेंट की उन चुनिंदा कारों में से है जो लेवल-2 ADAS के साथ आती है। इसका लेन कीपिंग असिस्ट और फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग सिस्टम रात में हाईवे पर गाड़ी को सही दिशा में रखने में मदद करता है। वेन्यू का कॉम्पैक्ट साइज और स्मार्ट सेफ्टी फीचर्स इसे शहरी और हाईवे दोनों ड्राइविंग के लिए खास बनाते हैं।

होंडा एलिवेट होंडा की गाड़ियां अपनी मजबूती और भरोसे के लिए जानी जाती हैं। एलिवेट भी इससे अलग नहीं है। इसमें 'होंडा सेंसिंग' टेक्नोलॉजी मिलती है जो कैमरा बेस्ड ADAS सिस्टम है। रात के समय इसकी 'ऑटो हाई-बीम' सुविधा बहुत काम आती है, जो सामने से आ रहे गाड़ियों को देखकर खुद रोशनी एडजस्ट कर लेती है। इसके अलावा, इसका कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम (CMBS) रात की ड्राइविंग में एक्स्ट्रा सेफ्टी देता है।