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अगर मैं अपने लिए मारुति अर्टिगा खरीदता, तो यही वैरिएंट चुनता; जानिए क्या है वजह

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय मार्केट में 7-सीटर गाड़ियों की मांग हमेशा बनी रहती है। इस सेगमेंट में मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) देश की सबसे भरोसेमंद और सबसे ज्यादा बिकने वाली एमपीवी है।

अगर मैं अपने लिए मारुति अर्टिगा खरीदता, तो यही वैरिएंट चुनता; जानिए क्या है वजह
Maruti Suzuki Ertiga
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भारतीय मार्केट में 7-सीटर गाड़ियों की मांग हमेशा बनी रहती है। इस सेगमेंट में मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) देश की सबसे भरोसेमंद और सबसे ज्यादा बिकने वाली एमपीवी है। अर्टिगा अपने शानदार सफर, आसान ड्राइविंग और बेहतरीन रीसेल वैल्यू के लिए जानी जाती है। एक ऑटो एक्सपर्ट्स के तौर पर मैंने खुद इसको टेस्ट करके देखा है। हालांकि, अगर मुझे खुद के लिए यह कार खरीदनी होती तो मैं इसका 'ZXi' वैरिएंट ही खरीदता। यह वैरिएंट बजट और फीचर्स का सबसे सटीक कॉम्बिनेशन है। आइए जानते हैं कि अर्टिगा का यह वैरिएंट क्यों आपके लिए वैल्यू फॉर मनी साबित होगी।

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कीमत के बजट में

अर्टिगा का ZXi वैरिएंट टॉप मॉडल (ZXi+) से ठीक एक पोजिशन नीचे आता है। इस वैरिएंट में जरूरत के सभी जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते हैं। कीमत की बात करें तो इसके मैनुअल वैरिएंट का दाम 10.96 लाख रुपये है। वहीं, इसका सीएनजी (CNG) वैरिएंट 11.92 लाख रुपये में आता है। इसके अलावा, इसके ऑटोमैटिक मॉडल की कीमत 12.31 लाख रुपये है। ये सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार हैं।

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धांसू हैं कार के फीचर्स

फीचर्स के मामले में अर्टिगा ZXi आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। इसके इंटीरियर में खूबसूरत डुअल-टोन फिनिश दी गई है। कार में 7-इंच का डिजिटल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। यह सिस्टम एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, इसमें पुश-बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉप मिलता है। कार की तीनों रो के लिए अलग एसी वेंट्स दिए गए हैं। मनोरंजन के लिए 4-स्पीकर का शानदार साउंड सिस्टम मिलता है। इसके ऑटोमैटिक वेरिएंट में पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

पावरट्रेन के मामले में भी यह काफी दमदार है। इसमें 1.5-लीटर का के-सीरीज स्मार्ट हाइबिड्र पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 101.6bhp की पावर और 139Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प है। जो लोग माइलेज से समझौता नहीं करना चाहते, उनके लिए सीएनजी का भी ऑप्शन है। सीएनजी मोड पर यह कार 86.6bhp की पावर और 121.5Nm का टॉर्क देती है।

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कंफर्ट भी है शानदार

सेफ्टी के लिहाज से भी अर्टिगा ZXi एक मजबूत गाड़ी है। इसमें दूसरी और तीसरी रो में स्प्लिट सीट्स मिलती हैं। सामान रखने के लिए बूट स्पेस को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। मार्केट में इस वैरिएंट का सीधा मुकाबला टोयोटा रुमियन और किआ कैरेंस जैसी कारों से रहता है। अगर आप अपने बड़े परिवार के लिए एक बजट-फ्रेंडली और बेहतरीन माइलेज वाली 7-सीटर कार ढूंढ रहे हैं, तो अर्टिगा का ZXi वेरिएंट आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है।

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डिस्क्लेमर: खबर में जिन गाड़ियों की बात की जा रही है उन्हें मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। यहां मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। इन गाड़ियों को लेकर शायद आपका अनुभव अलग भी हो सकता है। आपको यदि इसमें से कोई गाड़ी समझ आती है तभी उसे खरीदें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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