पुरानी हैचबैक से हो गए हैं बोर? अगर मैं आपकी जगह होता तो इन 5 SUV में से ही किसी एक को चुनता

अगर आप भी सालों से वही पुरानी छोटी कार या हैचबैक चलाकर थक चुके हैं तो यह खबर आपके काम की है। अक्सर लोग जब अपनी पहली कार से अपग्रेड करने की सोचते हैं तो उनके मन में कई सवाल होते हैं।

अगर आप भी सालों से वही पुरानी छोटी कार या हैचबैक चलाकर थक चुके हैं तो यह खबर आपके काम की है। अक्सर लोग जब अपनी पहली कार से अपग्रेड करने की सोचते हैं तो उनके मन में कई सवाल होते हैं। क्या नई गाड़ी का माइलेज कम होगा? क्या ट्रैफिक में इसे संभालना मुश्किल होगा? या फिर क्या यह बजट में फिट बैठेगी? ऐसे में मैंने खुद एक ऑटो एक्सपर्ट्स के तौर पर 5 शानदार SUV को टेस्ट करके देखा है। इसके बाद अगर मुझे किसी हैचबैक मालिकों के लिए एकदम परफेक्ट अपग्रेड के लिए सलाह देनी हो तो मैं इनमें से ही किसी एक एसयूवी को चुनता।

टाटा नेक्सन टाटा नेक्सन इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी मजबूती है। टाटा नेक्सन को ग्लोबल NCAP रेटिंग में भी शानदार अंक मिले हैं। इसे क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है। इसमें आपको 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। शहर में चलाने के लिए इसका पेट्रोल वैरिएंट स्मूद है। वहीं, लंबी दूरी के लिए डीजल इंजन काफी किफायती पड़ता है। इसका डिजाइन और रोड प्रेजेंस आपको सच में एक बड़ी गाड़ी चलाने का एहसास कराता है।

मारुति सुजुकी ब्रेजा अगर आप ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो जेब पर भारी न पड़े और सर्विस कहीं भी आसानी से हो जाए तो ब्रेजा से बेहतर कुछ नहीं। इसमें 1.5-लीटर का भरोसेमंद पेट्रोल इंजन मिलता है जो माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो हैचबैक की कम लागत को SUV के बड़े साइज के साथ जोड़ना चाहते हैं। इसमें अब सनरूफ और 360-डिग्री कैमरा जैसे मॉडर्न फीचर्स भी मिलते हैं।

महिंद्रा XUV 3XO महिंद्रा की यह गाड़ी उन लोगों के लिए है जिन्हें पावर और पिकअप पसंद है। यह अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल गाड़ियों में से एक है। इसमें 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 129bhp तक की ताकत पैदा करता है। इसमें पीछे बैठने वालों के लिए काफी अच्छी जगह मिलती है जो अक्सर हैचबैक में कम होती है। इसके फीचर्स की लिस्ट काफी लंबी है और इसकी मजबूती आपको खराब रास्तों पर भी बेखौफ चलने का भरोसा देती है।

हुंडई वेन्यू हुंडई वेन्यू उनके लिए एकदम सही है जो शहर की भीड़भाड़ में आसानी से कार चलाना चाहते हैं। यह SUV साइज में कॉम्पैक्ट है लेकिन इसके अंदर के फीचर्स और टेक्नोलॉजी इसे खास बनाते हैं। इसमें आपको पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल के तीन विकल्प मिलते हैं, जो हर तरह के ड्राइवर की जरूरत पूरी करते हैं। इसका स्मूद गियरबॉक्स और हल्का स्टीयरिंग इसे ट्रैफिक में चलाने के लिए बेहद आरामदायक बनाता है, जो हैचबैक से आने वाले ड्राइवरों को बहुत पसंद आता है।

किआ सोनेट अगर आपको लग्जरी फीचर्स और एक 'प्रीमियम' फील चाहिए, तो किया सोनेट आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। इसकी फिट और फिनिशिंग काफी शानदार है और इसमें वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं जो बड़ी गाड़ियों में ही देखे जाते हैं। इंजन के मामले में यह वेन्यू जैसी ही है, लेकिन इसका स्पोर्टी लुक इसे युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर बनाता है। यह कार न केवल देखने में अच्छी है, बल्कि इसका केबिन भी काफी साइलेंट और हाई-टेक है।