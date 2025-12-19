Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़ICOTY 2026 Result; Maruti Victoris win ICOTY 2026 overall segment, Mahindra XEV 9e Green Car of the Year, check details
मारुति विक्टोरिस ने रचा इतिहास, बनी देश की नंबर-1 कार; XEV 9e ने जीता ये खिताब; आ गया इंडियन कार ऑफ द ईयर का रिजल्ट

मारुति विक्टोरिस ने रचा इतिहास, बनी देश की नंबर-1 कार; XEV 9e ने जीता ये खिताब; आ गया इंडियन कार ऑफ द ईयर का रिजल्ट

संक्षेप:

ICOTY 2026 के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris), महिंद्रा XEV 9e और फॉक्सवैगन गोल्फ GTI ने अपनी-अपनी कैटेगरी में बाजी मारी है। आइए जानते हैं कि कौन सी कार ने किस कैटेगिरी में अवार्ड जीता है।

Dec 19, 2025 12:07 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में साल 2025 काफी अहम रहा। इस साल कई नई कारें लॉन्च हुईं, कुछ पुराने नाम नए अवतार में लौटे, तो कुछ पॉपुलर मॉडलों की नई जनरेशन देखने को मिली। ऐसे में हर साल की तरह इंडियन कार ऑफ द ईयर (Indian Car Of The Year - ICOTY) 2026 अवॉर्ड्स का सभी को बेसब्री से इंतजार था। अब इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड के विजेताओं की घोषणा हो चुकी है। इसमें मारुति विक्टोरिस और महिंद्रा XEV 9e जैसी कारों ने बाजी मारी है।आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि किस कैटेगिरी में कौन सी कार ने इतिहास रचा है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra XEV 9e
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Hyundai i20 N Line
Hyundai i20 N Line
₹ 9.14 - 11.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:क्रैश टेस्ट में खुली पोल! सेफ्टी में इस मारुति कार को मिले सिर्फ 2-स्टार; देखें

ICOTY 2026 (ओवरऑल): मारुति विक्टोरिस

ICOTY 2026 के ओवरऑल कैटेगरी में मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) ने टॉप पोजिशन हासिल कर ली है। लॉन्च के कुछ ही महीनों में इस SUV ने भारतीय ग्राहकों के बीच मजबूत पकड़ बना ली है, जिसका फायदा इसे इस अवॉर्ड के रूप में मिला।

इस कैटेगरी में दूसरे स्थान पर स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) रही। वहीं, तीसरे स्थान पर महिंद्रा XEV 9e रही।

ICOTY 2026 ग्रीन कार ऑफ द ईयर: महिंद्रा XEV 9e

ग्रीन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बढ़ती मांग को देखते हुए ICOTY 2026 ग्रीन कार ऑफ द ईयर का खिताब महिंद्रा XEV 9e (Mahindra XEV 9e) को दिया गया है। दमदार रेंज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फ्यूचर-रेडी डिजाइन ने इसे जूरी का पसंदीदा बना दिया।

इस कैटेगरी में किआ कैरेंस क्लैविस ईवी (Kia Carens Clavis EV), BMW iX1 LWB को भी टॉप कंटेंडर्स में जगह मिली।

ICOTY 2026 प्रीमियम कार ऑफ द ईयर: फॉक्सवैगन गोल्फ GTI

परफॉर्मेंस और प्रीमियम फील के लिए मशहूर फॉक्सवैगन गोल्फ GTI (Volkswagen Golf GTI) ने ICOTY 2026 प्रीमियम कार ऑफ द ईयर का अवॉर्ड अपने नाम कर लिया है। स्पोर्टी ड्राइविंग एक्सपीरियंस और शानदार इंजीनियरिंग ने इसे इस कैटेगरी का विजेता बनाया।

इस कैटेगरी में टोयोटा कैमरी (Toyota Camry), BMW iX1 LWB को दूसरा और तीसरा स्थान मिला।

कैसे चुने जाते हैं ICOTY के विजेता?

ICOTY अवॉर्ड्स का फैसला देशभर के 20 जाने-माने ऑटो जर्नलिस्ट्स की जूरी करती है। इस जूरी में अलग-अलग मीडिया हाउस के अनुभवी एक्सपर्ट शामिल होते हैं। कारों को कई पैमानों पर परखा जाता है, जैसे कि इन्हें डिजाइन और स्टाइलिंग, कंफर्ट और स्पेस, परफॉर्मेंस और माइलेज, सेफ्टी फीचर्स, कीमत और वैल्यू फॉर मनी, इन सभी क्राइटेरिया में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली कार को उसकी कैटेगरी का विजेता घोषित किया जाता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।