मारुति विक्टोरिस ने रचा इतिहास, बनी देश की नंबर-1 कार; XEV 9e ने जीता ये खिताब; आ गया इंडियन कार ऑफ द ईयर का रिजल्ट
ICOTY 2026 के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris), महिंद्रा XEV 9e और फॉक्सवैगन गोल्फ GTI ने अपनी-अपनी कैटेगरी में बाजी मारी है। आइए जानते हैं कि कौन सी कार ने किस कैटेगिरी में अवार्ड जीता है।
भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में साल 2025 काफी अहम रहा। इस साल कई नई कारें लॉन्च हुईं, कुछ पुराने नाम नए अवतार में लौटे, तो कुछ पॉपुलर मॉडलों की नई जनरेशन देखने को मिली। ऐसे में हर साल की तरह इंडियन कार ऑफ द ईयर (Indian Car Of The Year - ICOTY) 2026 अवॉर्ड्स का सभी को बेसब्री से इंतजार था। अब इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड के विजेताओं की घोषणा हो चुकी है। इसमें मारुति विक्टोरिस और महिंद्रा XEV 9e जैसी कारों ने बाजी मारी है।आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि किस कैटेगिरी में कौन सी कार ने इतिहास रचा है।
ICOTY 2026 (ओवरऑल): मारुति विक्टोरिस
ICOTY 2026 के ओवरऑल कैटेगरी में मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) ने टॉप पोजिशन हासिल कर ली है। लॉन्च के कुछ ही महीनों में इस SUV ने भारतीय ग्राहकों के बीच मजबूत पकड़ बना ली है, जिसका फायदा इसे इस अवॉर्ड के रूप में मिला।
इस कैटेगरी में दूसरे स्थान पर स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) रही। वहीं, तीसरे स्थान पर महिंद्रा XEV 9e रही।
ICOTY 2026 ग्रीन कार ऑफ द ईयर: महिंद्रा XEV 9e
ग्रीन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बढ़ती मांग को देखते हुए ICOTY 2026 ग्रीन कार ऑफ द ईयर का खिताब महिंद्रा XEV 9e (Mahindra XEV 9e) को दिया गया है। दमदार रेंज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फ्यूचर-रेडी डिजाइन ने इसे जूरी का पसंदीदा बना दिया।
इस कैटेगरी में किआ कैरेंस क्लैविस ईवी (Kia Carens Clavis EV), BMW iX1 LWB को भी टॉप कंटेंडर्स में जगह मिली।
ICOTY 2026 प्रीमियम कार ऑफ द ईयर: फॉक्सवैगन गोल्फ GTI
परफॉर्मेंस और प्रीमियम फील के लिए मशहूर फॉक्सवैगन गोल्फ GTI (Volkswagen Golf GTI) ने ICOTY 2026 प्रीमियम कार ऑफ द ईयर का अवॉर्ड अपने नाम कर लिया है। स्पोर्टी ड्राइविंग एक्सपीरियंस और शानदार इंजीनियरिंग ने इसे इस कैटेगरी का विजेता बनाया।
इस कैटेगरी में टोयोटा कैमरी (Toyota Camry), BMW iX1 LWB को दूसरा और तीसरा स्थान मिला।
कैसे चुने जाते हैं ICOTY के विजेता?
ICOTY अवॉर्ड्स का फैसला देशभर के 20 जाने-माने ऑटो जर्नलिस्ट्स की जूरी करती है। इस जूरी में अलग-अलग मीडिया हाउस के अनुभवी एक्सपर्ट शामिल होते हैं। कारों को कई पैमानों पर परखा जाता है, जैसे कि इन्हें डिजाइन और स्टाइलिंग, कंफर्ट और स्पेस, परफॉर्मेंस और माइलेज, सेफ्टी फीचर्स, कीमत और वैल्यू फॉर मनी, इन सभी क्राइटेरिया में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली कार को उसकी कैटेगरी का विजेता घोषित किया जाता है।
