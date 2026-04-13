डेली यूज के लिए मैं इन 5 बाइक्स में से ही किसी एक पर लगाऊंगा दांव, मेंटेनेंस भी है काफी कम

Apr 13, 2026 10:43 am IST

आजकल के दौर में हर रोज कोई न कोई नई बाइक लॉन्च हो रही है। ऐसे में कन्फ्यूजन होना लाजमी है। हम अक्सर लुक्स और फीचर्स के चक्कर में 'रिलायबिलिटी' यानी भरोसे को भूल जाते हैं।

आजकल के दौर में हर रोज कोई न कोई नई बाइक लॉन्च हो रही है। ऐसे में कन्फ्यूजन होना लाजमी है। हम अक्सर लुक्स और फीचर्स के चक्कर में 'रिलायबिलिटी' यानी भरोसे को भूल जाते हैं। लेकिन जब हमें रोजाना दफ्तर या काम पर जाना होता है, तो सबसे ज्यादा मायने रखता है कि गाड़ी बीच रास्ते में कभी धोखा न दे। ऐसे में एक ऑटो एक्सपर्ट्स के तौर पर मैंने खुद 5 मोटरसाइकिलों को टेस्ट किया है। अगर डेली के कामकाज के लिए मुझे कोई बाइक खरीदनी होती तो मैं इन 5 में से ही किसी एक मॉडल को चुनता।

यामाहा एमटी-15 वी2 यामाहा की यह बाइक उन लोगों के लिए है जो स्टाइल और पावर दोनों चाहते हैं। इसका 155cc का इंजन बहुत ही रिफाइंड है, यानी आप इसे चाहे जितना भगाएं यह आवाज नहीं करती है। शहर के भारी ट्रैफिक में इसे मोड़ना और चलाना बहुत आसान है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि हाई-परफॉर्मेंस होने के बावजूद यह बहुत भरोसेमंद है।

टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4V अपाचे का यह मॉडल अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा स्मूथ माना जाता है। इसमें आपको चलाने के अलग-अलग 'राइडिंग मोड्स' मिलते हैं, जो खराब मौसम या रास्तों पर बहुत काम आते हैं। इसकी बनावट और इंजन की क्वालिटी ऐसी है कि इसे रोज 40-50 किलोमीटर चलाना भी बहुत आसान लगता है। जो लोग एक स्पोर्टी लुक वाली ऐसी बाइक चाहते हैं जिसका मेंटेनेंस कम हो, उनके लिए यह एक सॉलिड चॉइस है।

हीरो स्प्लेंडर प्लस भरोसे की बात हो और स्प्लेंडर का नाम न आए ये तो मुमकिन ही नहीं है। सालों से करोड़ों भारतीयों की पहली पसंद रही यह बाइक आज भी मजबूती की मिसाल है। इसका इंजन इतना टिकाऊ है कि बस टाइम पर सर्विस कराते रहिए और यह सालों-साल बिना किसी शिकायत के चलती रहेगी। अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ बचत और भरोसा है, तो स्प्लेंडर से ऊपर कुछ भी नहीं।

बजाज पल्सर 125 पल्सर ब्रांड की रिलायबिलिटी पर किसी को शक नहीं है। इसका 125cc वाला मॉडल तो शहरी इस्तेमाल के लिए एकदम सटीक है। इसमें आपको पल्सर वाला वही मस्कुलर लुक मिलता है। यह बाइक उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो रोजमर्रा के कामों के लिए एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो दिखने में भी भारी-भरकम हो और जिसकी सर्विस का खर्चा भी जेब पर भारी न पड़े।

होंडा एचनेस सीबी 350 होंडा की यह बाइक इस लिस्ट का सबसे प्रीमियम नाम है। इसकी इंजन क्वालिटी और स्मूदनेस के लिए लोग इसके दीवाने हैं। चाहे शहर की भागदौड़ हो या संडे की लंबी राइड, यह बाइक बिना किसी वाइब्रेशन या परेशानी के चलती है। जो लोग एक क्लासिक लुक वाली और लंबे समय तक चलने वाली दमदार बाइक चाहते हैं, उनके लिए यह बेस्ट है।