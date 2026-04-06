ज्यादा बूट स्पेस के लिए मैं खुद इन 5 से किसी एक SUV को चुनता, 518 लीटर तक मिलेगी जगह

Apr 06, 2026 05:59 pm IST

जब भी हम किसी लंबे रोड ट्रिप की प्लानिंग करते हैं तो सबसे बड़ी सिरदर्दी सामान को एडजस्ट करने की होती है। अक्सर डिग्गी यानी 'बूट स्पेस' कम पड़ जाता है। इसकी वजह से मजबूरी में हमें कुछ जरूरी सामान घर पर ही छोड़ना पड़ता है।

जब भी हम किसी लंबे रोड ट्रिप की प्लानिंग करते हैं तो सबसे बड़ी सिरदर्दी सामान को एडजस्ट करने की होती है। अक्सर डिग्गी यानी 'बूट स्पेस' कम पड़ जाता है। इसकी वजह से मजबूरी में हमें कुछ जरूरी सामान घर पर ही छोड़ना पड़ता है। लेकिन भारतीय मार्केट में अब ऐसी SUV आ चुकी हैं जिनमें सामान रखने के लिए खूब स्पेस हैं। एक ऑटो एक्सपर्ट के तौर पर मैंने खुद इन कारों को परखा है। इसके बाद मैंने खुद ये 5 एसयूवी चुनें हैं जिनमें से मैं खुद किसी एक को खरीद सकता हूं। आइए जानते हैं इन पांचों एसयूवी के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Honda Elevate होंडा की यह मिड-साइज SUV अपने सेगमेंट में स्पेस के मामले में सबसे शानदार ऑप्शन में से एक है। एलिवेट में आपको 458 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है। इसे 60:40 स्प्लिट फोल्डिंग सीटों के जरिए और भी बढ़ाया जा सकता है। इसका केबिन काफी हवादार है और लेगरूम की भी कोई कमी नहीं है। ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स और शानदार विजिबिलिटी इसे हाईवे के लिए एक भरोसेमंद साथी बनाती है।

Kia Syros किआ की नई 'सायरस' ने सब-4 मीटर सेगमेंट में स्पेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। छोटी दिखने वाली इस SUV में 465 लीटर का विशाल बूट स्पेस दिया गया है। इसके 2,550 mm लंबे व्हीलबेस की वजह से केबिन के अंदर यात्रियों को काफी अच्छी जगह मिलती है। साथ ही पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे मॉडर्न फीचर्स लंबी यात्रा की थकान को कम कर देते हैं।

Citroen Basalt X सिट्रोएन की यह कूपे-स्टाइल SUV डिजाइन के साथ-साथ यूटिलिटी में भी कमाल करती है। इसमें 470 लीटर का कार्गो स्पेस मिलता है, जो इस सेगमेंट में सबसे बड़े ट्रंक्स में से एक है। हालांकि, इसकी फर्श थोड़ी ऊंची है, लेकिन सामान रखने के लिए जगह की कोई कमी नहीं होगी। इसमें आपको टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं जो ड्राइविंग को आसान और मजेदार बना देते हैं।

Tata Curvv टाटा कर्व अपनी कूपे डिजाइन के बावजूद जगह के मामले में किसी से पीछे नहीं है। इसमें 500 लीटर का शानदार बूट स्पेस दिया गया है। खास बात यह है कि इसका टेलगेट 'पावर्ड' है, जिससे सामान चढ़ाना और उतारना बहुत आसान हो जाता है। वॉयस-एक्टिवेटेड सनरूफ और लेवल-2 ADAS के साथ आने वाली यह गाड़ी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो स्टाइल के साथ भरपूर स्पेस चाहते हैं।

Renault Duster इस लिस्ट में सबसे ऊपर नई रेनॉल्ट डस्टर है जो 518 लीटर के बूट स्पेस के साथ आती है। यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एडवेंचर और लंबी दूरी के ट्रिप्स के शौकीन हैं। डस्टर में न केवल सामान के लिए विशाल जगह है, बल्कि इसमें पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स भी मिलते हैं, जो इसे एक कम्पलीट रोड-ट्रिप मशीन बनाते हैं।