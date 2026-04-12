1000 KM की रोड ट्रिप के लिए मैं इन 5 में से ही किसी एक SUV को चुनूंगा, मिलेगा पूरा कंफर्ट

लंबे रोड ट्रिप के दौरान गाड़ी का सस्पेंशन, सीटों की कुशनिंग और वेंटिलेशन जैसे फीचर्स सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। बता दें कि भारतीय मार्केट में कई ऐसे मॉडल मौजूद हैं जो दमदार होने के साथ-साथ कंफर्टेबल भी हैं।

जब बात 1000 किलोमीटर से उससे ज्यादा के लंबी रोड ट्रिप की आती है तो गाड़ी का कम्फर्ट ज्यादा जरूरी हो जाता है। लंबे रोड ट्रिप के दौरान शरीर की थकान कम करने के लिए गाड़ी का सस्पेंशन, सीटों की कुशनिंग और वेंटिलेशन जैसे फीचर्स सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। बता दें कि मौजूदा समय में भारतीय मार्केट में कई ऐसे मॉडल हैं जो दमदार होने के साथ-साथ कंफर्टेबल भी हैं। एक ऑटो एक्सपर्ट के तौर पर मैंने खुद 5 एसयूवी को चलाकर टेस्ट किया है। अगर मुझे इस काम के लिए नई कार खरीदनी हो तो मैं इनमें से ही किसी एक एसयूवी को चुनूंगा। आइए जानते हैं सभी पांचों मॉडलों की खासियत और कीमते के बारे में विस्तार से।

स्कोडा कायलाक स्कोडा की यह सब-4 मीटर एसयूवी अपने सेगमेंट में सबसे आरामदायक सवारी देने के लिए जानी जाती है। इसमें 1.0 लीटर का TSI टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो भारतीय सड़कों की ऊबड़-खाबड़ स्थितियों को आसानी से झेलने के लिए ट्यून किया गया है। लंबे रोड ट्रिप के लिए इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। मार्केट में इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.59 लाख रुपये है।

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा भरोसेमंद होने के साथ-साथ ग्रैंड विटारा लंबी दूरी के सफर के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है। इससे न केवल शानदार माइलेज देती है बल्कि रिफाइंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी देती है। गाड़ी में मिलने वाली वेंटिलेटेड सीटें, रियर सनशेड और 360-डिग्री कैमरा पूरे ट्रिप को कंफर्टेबल बनाते हैं। मार्केट में इस एसयूवी की एक्स-शोरूम कीमत 10.77 लाख रुपये हैं।

जीप कंपास जीप कंपास उन लोगों के लिए है जो मजबूती के साथ लग्जरी कम्फर्ट चाहते हैं। इसका 2.0 लीटर मल्टीजेट डीजल इंजन और 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन हाईवे पर एक बेहतरीन पावर डिलीवरी देता है। इसमें पैनोरमिक सनरूफ और बेहतरीन सीटिंग कंफर्ट मिलता है, जो लंबी यात्रा के दौरान यात्रियों को खुलापन महसूस कराता है। इस एसयूवी की एक्स-शोरूम कीमत 17.99 लाख से शुरू होती है।

हुंडई क्रेटा भारत की सबसे पसंदीदा एसयूवी क्रेटा अपने ढ़ेर सारे फीचर्स के लिए मशहूर है। इसमें डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं, वेंटिलेटेड सीटें और ठंडी ग्लोवबॉक्स जैसे फीचर्स गर्मी के मौसम में लंबी दूरी तय करने में मददगार साबित होती हैं। क्रेटा का सस्पेंशन सॉफ्ट है जो शहर और हाईवे दोनों जगह शानदार राइड क्वालिटी देता है। हुंडई क्रेटा की एक्स-शोरूम कीमत 10.77 लाख रुपये से शुरू होती है।

टोयोटा फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर एक ऐसी एसयूवी है जो अपनी मजबूती और 'रोड प्रेजेंस' के लिए पहचानी जाती है। इसका पावरफुल 2.8 लीटर डीजल इंजन और 4x4 की कैपिसिटी इसे दुर्गम रास्तों पर भी 1000 किमी की यात्रा के लिए तैयार बनाती है। बड़ी और चौड़ी सीटों के साथ इसमें वेंटिलेशन और ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे आरामदायक फीचर्स दिए गए हैं। यह गाड़ी उन परिवारों के लिए बेस्ट है जो लंबी ट्रिप पर हर तरह के रास्तों को बेफिक्र होकर पार करना चाहते हैं। टोयोटा फॉर्च्यूनर की एक्स-शोरूम कीमत करीब 35 लाख रुपये से शुरू होती है।