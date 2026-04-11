घर के बुजुर्गों के लिए खरीदनी होती कार तो मैं इन 5 में से ही कोई एक मॉडल चुनता, मिलेगा 'सोफे' जैसा आराम!

लंबी रोड ट्रिप्स पर जाने का अपना ही मजा है। हालांकि, जब घर के बड़े-बुजुर्ग साथ हों तो गाड़ी का चुनाव सोच-समझकर करना पड़ता है। बुजुर्गों के लिए गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जिसमें चढ़ना-उतरना आसान हो।

लंबी रोड ट्रिप्स पर जाने का अपना ही मजा है। हालांकि, जब घर के बड़े-बुजुर्ग साथ हों तो गाड़ी का चुनाव सोच-समझकर करना पड़ता है। बुजुर्गों के लिए गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जिसमें चढ़ना-उतरना आसान हो। बैठने के लिए खूब सारी जगह मिले और खराब रास्तों पर कमर में झटके न लगें। ऐसे में मैंने खुद एक ऑटो एक्सपर्ट के तौर पर 5 कारों को टेस्ट किया है जो सीनियर सिटीजन्स की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। अगर मुझे खुद इस पर्पस के लिए खरीदनी होती तो मैं इनमें से ही कोई एक कार खरीदता। आइए जानते हैं इन पांचों मॉडलों के बारे में विस्तार से।

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस अगर फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने की बात हो तो इनोवा हाईक्रॉस से बेहतर कुछ नहीं है। इसमें पीछे की सीटों पर 'ओटोमन' सपोर्ट मिलता है, जिससे बुजुर्ग अपने पैर फैलाकर आराम से बैठ सकते हैं। इसका हाइब्रिड इंजन इतना शांत है कि केबिन के अंदर बिल्कुल शोर नहीं आता। इससे सिर में दर्द या थकान नहीं होती। इसमें धूप से बचने के लिए पीछे के शीशों पर पर्दे भी दिए गए हैं जो तेज गर्मी में बुजुर्गों को राहत देते हैं।

महिंद्रा XUV 7XO महिंद्रा की इस गाड़ी का सस्पेंशन गजब का है जो सड़क के गड्ढों को महसूस ही नहीं होने देता। इसके दरवाजे काफी ज्यादा खुलते हैं। इसलिए बुजुर्गों को अंदर घुसने या बाहर निकलने में कोई माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। सीटों की कुशनिंग बहुत सॉफ्ट है, जिससे लंबी दूरी के बाद भी कमर में दर्द की शिकायत नहीं होती। गाड़ी के अंदर की ऊंचाई अच्छी होने की वजह से इसमें बैठकर बाहर का नजारा भी साफ दिखता है।

एमजी विंडसर Pro यह एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है और इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका बेहद शांत होना है। इसके अंदर सफेद और क्रीम कलर का जो इंटीरियर दिया गया है, उससे गाड़ी बहुत खुली-खुली और बड़ी लगती है। इसमें सेफ्टी के लिए हाई-टेक फीचर्स दिए गए हैं, जिससे ड्राइवर को चलाने में आसानी होती है और पीछे बैठे बुजुर्गों को सेफ्टी का भरोसा रहता है। लंबी ड्राइविंग के दौरान यह कार किसी झटके के बिना मक्खन की तरह चलती है।

टाटा सिएरा नई टाटा सिएरा को बनाया ही आराम के लिए गया है। इसमें पीछे बैठने वालों के लिए खास हेडरेस्ट और कुशन दिए गए हैं, जो गर्दन को पूरा सपोर्ट देते हैं। इसमें पैरों के पास इतनी लेगरूम है कि बुजुर्ग आसानी से अपनी पोजीशन बदल सकते हैं और उन्हें जकड़न महसूस नहीं होती। इसका सस्पेंशन सिस्टम ऐसा है कि खराब से खराब सड़क पर भी गाड़ी 'फ्लाइंग कार्पेट' की तरह स्मूथ चलती है।

सिट्रोएन बसाल्ट सिट्रोएन बसाल्ट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम बजट में लग्जरी आराम चाहते हैं। इसकी राइड क्वालिटी इतनी शानदार है कि आप इसे चलते हुए सोफे की तरह समझ सकते हैं। इसमें पीछे की तरफ एसी वेंट्स दिए गए हैं ताकि गर्मी में पीछे बैठे लोगों को पूरी कूलिंग मिले। वेंटिलेटेड सीटें और एक्स्ट्रा लेगरूम इसे लंबी यात्राओं के लिए बुजुर्गों की फेवरेट कार बना देते हैं।

डिस्क्लेमर: खबर में जिन गाड़ियों की बात की जा रही है उन्हें मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। यहां मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। इन गाड़ियों को लेकर शायद आपका अनुभव अलग भी हो सकता है। आपको यदि इसमें से कोई गाड़ी समझ आती है तभी उसे खरीदें।