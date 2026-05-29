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आपके 7 लोगों की फैमिली के लिए शानदार हैं ये 5 कारें, बिक्री में भी हैं नंबर-1; 26 km तक मिलता है माइलेज

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पूरे परिवार के साथ मिलकर सफर करने का अपना एक अलग ही मजा होता है। एक बढ़िया फैमिली कार वही होती है जिसमें सब लोग आराम से बैठ सकें। साथ ही लंबे सफर में बच्चों या बुजुर्गों को कोई परेशानी न हो।

आपके 7 लोगों की फैमिली के लिए शानदार हैं ये 5 कारें, बिक्री में भी हैं नंबर-1; 26 km तक मिलता है माइलेज

पूरे परिवार के साथ मिलकर सफर करने का अपना एक अलग ही मजा होता है। एक बढ़िया फैमिली कार वही होती है जिसमें सब लोग आराम से बैठ सकें, सामान रखने की पूरी जगह हो और लंबे सफर में बच्चों या बुजुर्गों को कोई परेशानी न हो। मार्केट में गाड़ियां तो बहुत हैं, लेकिन 5 कारें ऐसी हैं जो हर तरह से एक भारतीय परिवार की जरूरतों पर एकदम खरी उतरती हैं। मैंने खुद बतौर ऑटो एक्सपर्ट इन कारों को टेस्ट करके देखा है। अगर मुझे खुद अपनी फैमिली के लिए एक बड़ी कार खरीदनी हो तो मैं इनमें से ही किसी एक को चुनूंगा। आइए इन 5 शानदार ऑप्शन पर एक नजर डाल लेते हैं।

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टोयोटा इनोवा

फैमिली कारों के मामले में टोयोटा इनोवा का कोई मुकाबला ही नहीं है। चाहे लंबी ट्रिप हो या रोज का सफर, इसकी कैप्टन सीटों पर बैठने के बाद थकान का नामोनिशान नहीं रहता। घर के बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक, हर किसी के लिए इस गाड़ी में चढ़ना-उतरना और बैठना बेहद आसान और आरामदायक होता है। कीमत की बात करें तो यह करीब 19.99 लाख रुपये से शुरू होती है। इसके हाइब्रिड मॉडल में 23 किमी/लीटर तक का शानदार माइलेज मिल जाता है।

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मारुति सुजुकी अर्टिगा

बजट के मामले में अर्टिगा भारतीय परिवारों की सबसे पसंदीदा गाड़ी है। यह एक ऐसी 7-सीटर कार है जो कम कीमत में आती है। इसमें आखिरी सीट पर भी बच्चों और बड़ों के लिए अच्छी जगह मिल जाती है। बता दें कि यह देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कार भी है। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 8.69 लाख रुपये है। इसका सीएनजी वैरिएंट पूरे 26.11 किमी/किलोग्राम का तगड़ा माइलेज देता है।

टाटा सफारी

अगर आपके लिए परिवार की सुरक्षा सबसे पहले है, तो टाटा सफारी एक बहुत ही मजबूत और दमदार एसयूवी है। इसका केबिन काफी बड़ा और खुला-खुला है, जिससे लंबी दूरी के सफर में भी थकान का पता नहीं चलता। यह दमदार एसयूवी करीब 16.19 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर आती है। इसका डीजल मॉडल लगभग 16 किमी/लीटर का माइलेज दे देता है।

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महिंद्रा XUV 7XO

जो लोग अपनी फैमिली के लिए नई टेक्नोलॉजी और रौबदार लुक वाली गाड़ी चाहते हैं, उनके लिए यह एसयूवी बेस्ट है। इसमें 6 और 7 सीटों के ऑप्शन मिलते हैं, जिससे बड़े परिवार भी आराम से फिट हो जाते हैं। इसके हाई-टेक फीचर्स सफर को मजेदार बना देते हैं। इसकी कीमत लगभग 13.99 लाख रुपये से शुरू होती है। साथ ही यह वैरिएंट वाइज 13 से 17 किमी/लीटर तक का माइलेज देती है।

किआ कैरेंस

मॉडर्न फीचर्स और बजट के मामले में यह गाड़ी आज के समय में परिवारों की पहली पसंद बनती जा रही है। इसका केबिन बहुत ही खुला-खुला और प्रीमियम अहसास देता है। सेफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6-एयरबैग्स मिलते हैं। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 10.50 लाख रुपये है। इसके सीएनजी मॉडल 22 से 24 किमी/किलोग्राम तक का बढ़िया माइलेज दे देते हैं।

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डिस्क्लेमर: खबर में जिन गाड़ियों की बात की जा रही है उन्हें मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। यहां मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। इन गाड़ियों को लेकर शायद आपका अनुभव अलग भी हो सकता है। आपको यदि इसमें से कोई गाड़ी समझ आती है तभी उसे खरीदें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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