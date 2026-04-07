रियर सीट कम्फर्ट के लिए मैं खुद इन 3 में से कोई एक SUV को खरीदता, इनमें हुंडई क्रेटा भी शामिल

Apr 07, 2026 10:04 am IST

जब भी हम नई कार खरीदने की सोचते हैं तो हमारा फोकस इंजन, माइलेज और लुक पर जाकर टिक जाता है। हालांकि, अगर आप खुद ड्राइव करने की बजाय पीछे की सीट पर बैठकर सफर करना चाहते हैं तो यह खबर आपके काम की है।

जब भी हम नई कार खरीदने की सोचते हैं तो हमारा फोकस इंजन, माइलेज और लुक पर जाकर टिक जाता है। हालांकि, अगर आप खुद ड्राइव करने की बजाय पीछे की सीट पर बैठकर सफर करना चाहते हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए 'रियर सीट कम्फर्ट' सबसे ज्यादा मायने रखता है। एक ऑटो एक्सपर्ट के तौर पर मैंने खुद ऐसी 3 एसयूवी को टेस्ट किया है जिसका रियर सीट कम्फर्ट शानदार है। अगर मुझे खुद किसी को सलाह देनी हो तो मैं इन 3 एसयूवी में से ही किसी एक को चुनूंगा।

हुंडई क्रेटा भारत की सबसे पसंदीदा मिड-साइज SUV क्रेटा केवल अपने फीचर्स के लिए ही नहीं, बल्कि अपने बेहतरीन रियर सीट स्पेस के लिए भी जानी जाती है। इसकी पिछली सीटों पर बैठने के बाद आपको पर्याप्त लेगरूम और हेडरूम मिलता है जिससे लंबे सफर में थकान नहीं होती। इसमें मिलने वाले रियर सनशेड्स और दो-स्टेप रिक्लाइनिंग सीटें इसे और भी खास बनाती हैं। अगर आपका बजट 15-20 लाख के आसपास है, तो क्रेटा की पिछली सीट आपको एक प्रीमियम अहसास कराएगी।

एमजी ग्लोस्टर अगर आपको किसी चलते-फिरते महल जैसा अनुभव चाहिए, तो एमजी ग्लोस्टर एक बेहतरीन ऑप्शन है। इस बड़ी SUV की दूसरी पंक्ति में कैप्टन सीटें दी गई हैं, जो सोफे की तरह आरामदायक महसूस होती हैं। इसकी सीटें न केवल बड़ी हैं, बल्कि उनमें वेंटिलेशन और मसाज जैसे लग्जरी फीचर्स भी मिलते हैं। ग्लोस्टर का सस्पेंशन इतना स्मूथ है कि खराब रास्तों पर भी अंदर बैठे यात्रियों को झटके महसूस नहीं होते।

टोयोटा फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर अपनी मजबूती और दबदबे के लिए जानी जाती है लेकिन इसका रियर सीट कम्फर्ट भी काफी सॉलिड है। हालांकि, यह लैडर-ऑन-फ्रेम चेसिस पर बनी है। फिर भी इसकी सीटें लंबी दूरी के लिए बहुत आरामदायक मानी जाती हैं। इसमें बैठने पर जो ऊंची पोजिशन और सड़क का नजारा मिलता है, वह किसी दूसरी गाड़ी में नहीं मिलता।