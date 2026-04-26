बेस वैरिएंट में लग्जरी फीचर्स के लिए मैं इन 5 में से ही किसी एक SUV को चुनता, जानिए खासियत

अक्सर कार खरीदते समय हमारे मन में यह धारणा होती है कि बेस वैरिएंट का मतलब है खाली केबिन, काले हैंडल्स और फीचर्स के नाम पर समझौता। लेकिन आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑटो कंपनियों ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है।

अक्सर कार खरीदते समय हमारे मन में यह धारणा होती है कि बेस वैरिएंट का मतलब है खाली केबिन, काले हैंडल्स और फीचर्स के नाम पर समझौता। लेकिन आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑटो कंपनियों ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। अब कंपनियां ग्राहकों को एंट्री-लेवल वैरिएंट्स में भी सनरूफ, बड़ी टचस्क्रीन और 6-एयरबैग्स जैसे 'हाई-एंड' फीचर्स दे रही हैं। मैंने खुद एक ऑटो एक्सपर्ट्स के तौर पर ऐसी 5 एसयूवी को टेस्ट किया है। अगर मुझे खुद बेस वैरिएंट वाली शानदार फीचर्स से लैस एसयूवी खरीदनी होती तो इन 5 में से ही किसी एक को चुनता।

हुंडई क्रेटा हुंडई क्रेटा का बेस 'E' वैरिएंट अपनी कीमत के हिसाब से काफी ज्यादा फीचर्स ऑफर करता है। इसमें आपको सेफ्टी के लिए स्टैंडर्ड तौर पर 6-एयरबैग्स, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) मिलता है। साथ ही, इसमें फोल्डेबल Key और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स दिए गए हैं जो आमतौर पर बेस मॉडल्स में नहीं मिलते।

महिंद्रा XUV 3XO महिंद्रा ने अपनी इस नई SUV के बेस वैरिएंट के साथ सबको हैरान कर दिया है। मात्र 7.49 लाख रुपये की शुरुआती कीमत वाले 'MX1' वैरिएंट में आपको फ्रंट आर्मरेस्ट, पीछे के यात्रियों के लिए AC वेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है। इसके अलावा, इसमें LED टेल लैंप्स और चारों पावर विंडोज दी गई हैं, जो इसे एक प्रीमियम अहसास देती हैं।

टाटा नेक्सन टाटा नेक्सन का 'स्मार्ट' वैरिएंट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो सफ्टी से कोई समझौता नहीं करना चाहते। इसके सबसे सस्ते मॉडल में भी आपको LED हेडलाइट्स, LED DRLs और 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। इसके अलावा, इसमें मल्टी-ड्राइव मोड्स (Eco, City, Sport) दिए गए हैं। यह कार चलाने के अनुभव को बेस वैरिएंट में भी शानदार बना देते हैं।

स्कोडा कुशाक अगर आप एक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी वाली यूरोपियन SUV चाहते हैं तो कुशाक का बेस वैरिएंट 'क्लासिक' कमाल का है। इसमें कंपनी ने बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के 6-एयरबैग्स स्टैंडर्ड कर दिए हैं। साथ ही, इसके बेस मॉडल में ही आपको टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग मिलता है, जिससे ड्राइवर अपनी सुविधा के अनुसार सेटिंग एडजस्ट कर सकता है।

एमजी हेक्टर एमजी हेक्टर का बेस 'स्टाइल' वैरिएंट उन लोगों के लिए है जो एक बहुत बड़ी और चौड़ी गाड़ी चाहते हैं। इसके एंट्री-लेवल मॉडल में भी आपको 17-इंच के स्टील व्हील्स, रियर AC वेंट्स, और चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक मिलते हैं। खास बात यह है कि इसका इंटीरियर बेस वैरिएंट में भी काफी प्रीमियम फील देता है और इसमें फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ सॉफ्ट-टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है।