Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हुंडई लाने जा रही ये शानदार इलेक्ट्रिक SUV, नेक्सन EV से होगी टक्कर; जानिए कब होगी लॉन्च

By Ashutosh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

हुंडई भारतीय मार्केट में एक नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि हुंडई अपनी नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV को जनवरी, 2027 में पेश कर सकती है।

hyundais new compact electric suv could be unveiled in january 2027
हुंडई नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी प्रतीकात्मक फोटो
Hyundai Inster
केवल
15,700/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, हुंडई भारतीय मार्केट में एक नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि हुंडई अपनी नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV को जनवरी, 2027 में पेश कर सकती है। बता दें कि पहले इसे मार्च, 2027 तक लाने की योजना थी, लेकिन अब इसकी लॉन्चिंग पहले होने की उम्मीद है। भारतीय मार्केट में इसका मुकाबला टाटा नेक्सन EV, महिंद्रा XUV 3XO EV और किआ सिरोस EV जैसी गाड़ियों से होगा। आइए जानते हैं अपकमिंग ईवी के संभावित डिटेल्स के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Hyundai Creta
Hyundai Creta
₹ 10.91 - 20.46 लाख
EMI केवल14,300/ माह
अपनी EMI जानें
Toyota Urban Cruiser Hyryder
Toyota Urban Cruiser Hyryder
₹ 11.31 - 20.31 लाख
EMI केवल14,800/ माह
अपनी EMI जानें
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.8 - 18.4 लाख
EMI केवल15,500/ माह
अपनी EMI जानें
Maruti Suzuki Grand Vitara
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 - 19.77 लाख
EMI केवल14,100/ माह
अपनी EMI जानें
Volkswagen Taigun
Volkswagen Taigun
₹ 11 - 19.3 लाख
EMI केवल14,400/ माह
अपनी EMI जानें
MG Astor
MG Astor
₹ 9.79 - 15.5 लाख
EMI केवल12,900/ माह
अपनी EMI जानें

क्या है कंपनी की प्लानिंग?

हुंडई की इस नई इलेक्ट्रिक SUV का कोडनेम HE1i है। इसे कंपनी के E-GMP (K) प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल विदेशों में बिकने वाली हुंडई इंस्टर EV में भी होता है। इस नई SUV का प्रोडक्शन तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर स्थित हुंडई प्लांट में किया जाएगा। कंपनी ने इसे भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार करने की योजना बनाई है। हालांकि, अभी तक इसकी पूरी डिजाइन और तकनीकी जानकारी सामने नहीं आई है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Inster

Hyundai Inster

₹ 12 लाख से शुरू

EMI केवल15,700/ माह
अपनी EMI जानें
Hyundai Ioniq 9

Hyundai Ioniq 9

₹ 1.2 - 1.3 करोड़

EMI केवल1,57,000/ माह
अपनी EMI जानें
Hyundai Venue EV

Hyundai Venue EV

₹ 12 लाख से शुरू

EMI केवल15,700/ माह
अपनी EMI जानें
Hyundai Staria Electric

Hyundai Staria Electric

₹ 50 - 60 लाख

EMI केवल65,400/ माह
अपनी EMI जानें
Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5

₹ 55.7 लाख

EMI केवल72,900/ माह
अपनी EMI जानें
Hyundai IONIQ 6

Hyundai IONIQ 6

₹ 65 लाख से शुरू

EMI केवल85,000/ माह
अपनी EMI जानें
ये भी पढ़ें:महिंद्रा XUV 3XO ZNG vs टाटा नेक्सन iCNG: इंजन, माइलेज और फीचर्स में कौन आगे?

दो बैटरी ऑप्शन मिलेंगे

हुंडई की नई इलेक्ट्रिक SUV को स्टैंडर्ड रेंज और लॉन्ग रेंज, दो वर्जन में पेश किया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इनकी बैटरी कैपिसिटी और ड्राइविंग रेंज का खुलासा नहीं किया है। जानकारी के लिए बता दें कि विदेशों में बिकने वाली हुंडई इंस्टर EV में 42kWh और 49kWh के बैटरी पैक मिलते हैं। इनकी दावा की गई WLTP रेंज क्रमशः 300 किलोमीटर और 355 किलोमीटर तक है। हालांकि, अभी भारत आने वाली नई SUV की बैटरी और पावरट्रेन के बारे में डिटेल्स सामने नहीं आई है।

ये भी पढ़ें:इस दिवाली SUV खरीदने वालों के लिए ये हैं 7 शानदार ऑप्शन

बैटरी और फीचर्स में क्या खास होगा?

शुरुआत में इस इलेक्ट्रिक SUV में स्वोल्ट की सप्लाई की गई बैटरी सेल इस्तेमाल किए जाएंगे। न्यूज वेबसाइट ऑटोकार इंडिया के अनुसार, आगे चलकर हुंडई, एक्साइड के साथ मिलकर भारत में तैयार होने वाले बैटरी सेल का इस्तेमाल शुरू कर सकती है। फीचर्स की बात करें तो कंपनी ने लेवल-2 ADAS और नेक्स्ट-जेनरेशन इंफोटेनमेंट सिस्टम देने की बात कही है। हालांकि, भारत में आने वाले मॉडल के सभी फीचर्स की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

ये भी पढ़ें:30 दिनों में इस देसी SUV को 17,313 लोगों ने खरीद डाला, बिक्री में बनी नंबर-1

इन कारों से होगा मुकाबला

नई हुंडई इलेक्ट्रिक SUV में कौन-कौन से फीचर्स मिलेंगे, यह लॉन्च के करीब साफ होगा। विदेशों में बिकने वाली हुंडई इंस्टर EV में ड्राइवर डिस्प्ले और टचस्क्रीन के लिए दो 10.25-इंच की स्क्रीन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग की सुविधा भी है। भारत में लॉन्च होने के बाद इसका मुकाबला टाटा नेक्सन EV, महिंद्रा XUV 3XO EV और किआ साइरोस EV से होगा।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Electric Car Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsऑटो न्यूज़हुंडई लाने जा रही ये शानदार इलेक्ट्रिक SUV, नेक्सन EV से होगी टक्कर