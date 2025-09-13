Hyundai Verna Variant Wise Prices After New GST लग्जरी सेडान खरीदने का आ गया बढ़िया मौका, नए GST ने हुंडई वरना को कर दिया इतने हजार रुपए सस्ता, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hyundai Verna Variant Wise Prices After New GST

लग्जरी सेडान खरीदने का आ गया बढ़िया मौका, नए GST ने हुंडई वरना को कर दिया इतने हजार रुपए सस्ता

अब इस लग्जरी सेडान को खरीदना 22 सितंबर से सस्ता होने जा रही है। सरकार ने कारों पर जो टैक्स घटाया है इससे इसकी कीमतें भी घटी हैं। हुंडई ने वरना के सभी वैरिएंट की नई प्राइस लिस्ट जारी की है।चलिए आपको सभी वैरिएंट की लिस्ट दिखाते हैं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 05:04 PM
share Share
Follow Us on
लग्जरी सेडान खरीदने का आ गया बढ़िया मौका, नए GST ने हुंडई वरना को कर दिया इतने हजार रुपए सस्ता
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Hyundai Vernaarrow

भारतीय बाजार के प्रीमियम सेडान सेगमेंट में हुंडई वरना का नाम भी शामिल है। अपने लग्जरी इंटीरियर, शानदार स्पेस और गजब के फीचर्स के लिए इस कार को जाना जाता है। अब इस लग्जरी सेडान को खरीदना 22 सितंबर से सस्ता होने जा रही है। सरकार ने कारों पर जो टैक्स घटाया है इससे इसकी कीमतें भी घटी हैं। हुंडई ने वरना के सभी वैरिएंट की नई प्राइस लिस्ट जारी की है। पहले कंपनी के एंट्री लेवल वैरिएंट 1.5 EX की एक्स-शोरूम कीमत 11,07,400 रुपए थी, जो अब घटकर 10,69,210 रुपए हो गई है। यानी इस पर 38,190 रुपए की कटौती हुई है। चलिए आपको सभी वैरिएंट की लिस्ट दिखाते हैं।

हुंडई वरना की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
नंबरवैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतGST में कटौतीचेंज %
11.5 EX11,07,40010,69,21038,1903.57
21.5 S12,37,40011,94,72742,6733.57
31.5 S IVT13,62,40013,15,41646,9843.57
41.5 SX13,15,40012,70,03745,3633.57
51.5 SX+13,79,30013,31,73347,5673.57
61.5 SX IVT14,40,40013,90,72749,6733.57
71.5 SX+ IVT15,04,30014,52,42351,8773.57
81.5 SX(O)14,86,40014,35,14051,2603.57
91.5 SX(O) IVT16,40,00015,83,44356,5573.57
101.5 SX Turbo15,00,40014,52,13348,2673.32
111.5 SX Turbo DCT16,24,90015,72,33952,5613.34
121.5 S(O) Turbo DCT15,26,90014,74,24352,6573.57
131.5 SXO) Turbo16,15,80015,63,55352,2473.34
141.5 SX(O) Turbo DCT17,54,80016,97,76057,0403.36

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Verna

Hyundai Verna

₹ 11.07 - 17.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda City

Honda City

₹ 12.38 - 16.65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volkswagen Virtus

Volkswagen Virtus

₹ 11.56 - 19.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Slavia

Skoda Slavia

₹ 10.49 - 18.33 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tigor EV

Tata Tigor EV

₹ 12.49 - 13.75 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 28.54 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

हुंडई वरना के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

वरना में 1.5 लीटर एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 113 hp का पावर और 144 Nm का टार्क पैदा करता है। वहीं, 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रो 158 hp का पावर और 253 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक यूनिट और 7 स्पीड डीसीटी शामिल ट्रांसमिशन में खरीद पाएंगे। इसके डाइमेंशन की बात करें तो लंबाई 4,535mm, चौड़ाई 1,765mm और ऊंचाी 1,475mm है। इसमें व्हीलबेस 2,670mm लंबा है। वहीं, बूट स्पेस 528 लीटर का है।

ये भी पढ़ें:हुंडई की इस SUV को टैक्स छूट ने कर दिया बहुत सस्ता, खरीदने में इतने रुपए लगेंगे

इसके SX ट्रिम में MT और IVT के साथ 1.5L MPi और MT और DCT के साथ 1.5L टर्बो GDi दोनों मिलते हैं। SX ट्रिम में एक्सटीरियर फीचर अपग्रेड में फ्रंट पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा, ऑटो-डिमिंग IRVM, पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ LED हेडलाइट्स, 16-इंच अलॉय व्हील (टर्बो के साथ ब्लैक) और बहुत कुछ शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:लोगों के दिमाग में घुसी देश की सबसे सस्ती ये 7-सीटर, गुपचुप 10785 लोगों ने खरीदा

इसके इंटीरियर में लेदर रैप के साथ एक एडवांस्ड 2-स्पोक स्टीयरिंग, फ्रंट ट्वीटर, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, स्मार्ट ट्रंक रिलीज, वायरलेस चार्जर, रियर-व्यू मॉनिटर, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिलते हैं। हालांकि, रेड ब्रेक कैलीपर्स (टर्बो), सॉफ्ट टच प्लास्टिक (टर्बो) के साथ ब्लैक एंड रेड इंटीरियर्स, 10.25-इंच टचस्क्रीन (टर्बो), कनेक्टेड कार टेक, पैडल शिफ्टर्स (IVT और DCT), एयर प्यूरीफायर (टर्बो), मैटेलिक जैसे एलिमेंट दिए हैं।

Hyundai Hyundai Verna Auto News Hindi अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।