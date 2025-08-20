कभी थी मिड-साइज सेडान की क्वीन, अब 826 यूनिट पर आकर अटकी इस कार की सेल; 6 महीने में आधी हुई बिक्री
हुंडई वरना (Hyundai Verna) की बिक्री में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अगस्त 2025 में इसकी सिर्फ 826 यूनिट बिकीं। ये कार कभी मिड-साइज सेडान की क्वीन हुआ करती थी, लेकिन पिछले 6 महीने में इसकी सेल आधी हो गई है।
कार निर्माता कंपनी हुंडई ने अपनी बिक्री रिपोर्ट शेयर कर दी है। सेल्स रिपोर्ट से पता चलता है कि कंपनी की पॉपुलर मिड-साइज सेडान वरना (Verna) इस बार सेल्स चार्ट में कमजोर साबित हुई है। अगस्त 2025 में कंपनी इसकी सिर्फ 826 यूनिट्स ही बेच पाई, जबकि पिछले साल इसी महीने (अगस्त 2024) में इसकी 1,420 यूनिट्स बिकी थीं। यानी सेल्स में करीब 42% की गिरावट दर्ज की गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी बिक्री रिपोर्ट को समझते हैं।
हुंडई वरना की पिछले 6 महीने की बिक्री रिपोर्ट
|महीना
|बिक्री संख्या
|फरवरी 2025
|1,207
|मार्च 2025
|1,364
|अप्रैल 2025
|1,005
|मई 2025
|930
|जून 2025
|813
|जुलाई 2025
|826
दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, हुंडई वरना (Verna) की बिक्री फरवरी 2025 से लगातार गिरावट पर है। फरवरी में जहां इसकी 1,207 यूनिट्स बिकी थीं, वहीं मार्च में थोड़ी बढ़त के साथ बिक्री 1,364 यूनिट्स तक पहुंच गई। लेकिन, इसके बाद गिरावट शुरू हो गई। अप्रैल में बिक्री घटकर 1,005 यूनिट्स, मई में 930 यूनिट्स, जून में 813 यूनिट्स और जुलाई में मामूली सुधार के साथ 826 यूनिट्स रही। यानी साफ है कि पिछले कुछ महीनों में वरना (Verna) की सेल्स परफॉर्मेंस कमजोर रही है और SUV सेगमेंट की बढ़ती डिमांड ने इस सेडान की लोकप्रियता को काफी हद तक प्रभावित किया है।
क्यों गिर रही हुंडई वरना की बिक्री?
SUV का बढ़ता क्रेज– क्रेटा और एक्सटर जैसी SUV कारें ग्राहकों को अपनी ओर ज्यादा खींच रही हैं।
तेज प्रतिस्पर्धा– इस सेगमेंट में होंडा सिटी (Honda City), स्कोडा स्लाविया (Skoda Slavia) और फॉक्सवैगन वर्टस (VW Virtus) जैसी कारें वरना (Verna) को कड़ी टक्कर दे रही हैं।
ग्राहकों की पसंद में बदलाव– सेडान की बजाय लोग अब ज्यादा स्पेस और हाई-ग्राउंड क्लियरेंस वाली कारों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
हुंडई वरना की खासियत
हुंडई वरना में 1.5L पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलता है। इसमें एडवांस्ड ADAS सेफ्टी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। इसमें प्रीमियम इंटीरियर और फीचर-पैक्ड कैबिन मिलता है।
हालांकि, वरना (Verna) अभी भी टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस के मामले में शानदार कार है, लेकिन मार्केट ट्रेंड बदलने के कारण इसकी सेल्स पर असर पड़ रहा है। अब देखना होगा कि त्योहारी सीजन में हुंडई अपनी इस सेडान की बिक्री बढ़ाने के लिए कौन-से नए ऑफर या स्ट्रेटेजी अपनाती है।
