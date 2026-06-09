इस कार पर मिल रहा ₹95000 का डिस्काउंट, शोरूम जाकर डीलर से जरूर मांग लेना; आपको इतने में मिलेगी

इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुई वरना फेसलिफ्ट पर 55,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा। इसमें 20,000 रुपए की नकद छूट, 25,000 रुपए तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज ऑफर और 10,000 रुपए का कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है। वरना की कीमतें 10.99 लाख रुपए से 18.44 लाख रुपए के बीच हैं।

हुंडई इंडिया इस महीने यानी जून में अपनी प्रीमियम सेडान वरना पर शानदार डिस्काउंट दे रही है। इस सेडान को खरीदने पर ग्राहकों को 95,000 रुपए तक के बेनिफिट मिलेंगे। CVT गियरबॉक्स के साथ वरना के प्री-फेसलिफ्ट वैरिएंट पर 95,000 रुपए तक का लाभ मिलता है। इसमें 50,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपए तक का एक्सचेंज ऑफर या स्क्रैपेज बेनिफिट, 15,000 रुपए का अपग्रेड ऑफर और 3,000 रुपए का सरकारी ऑफर या 10,000 रुपए का कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है।

इस बीच, प्री-फेसलिफ्ट वर्ना के MT और DCT वैरिएंट पर 25,000 रुपए का कैश डिस्काउंट ही मिलेगा। इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुई वरना फेसलिफ्ट पर 55,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा। इसमें 20,000 रुपए की नकद छूट, 25,000 रुपए तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज ऑफर और 10,000 रुपए का कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है। वरना की कीमतें 10.99 लाख रुपए से 18.44 लाख रुपए के बीच हैं।

हुंडई वरना के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

वरना में 1.5 लीटर एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 113 hp का पावर और 144 Nm का टार्क पैदा करता है। वहीं, 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रो 158 hp का पावर और 253 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक यूनिट और 7 स्पीड डीसीटी शामिल ट्रांसमिशन में खरीद पाएंगे। इसके डाइमेंशन की बात करें तो लंबाई 4,535mm, चौड़ाई 1,765mm और ऊंचाी 1,475mm है। इसमें व्हीलबेस 2,670mm लंबा है। वहीं, बूट स्पेस 528 लीटर का है।

इसके SX ट्रिम में MT और IVT के साथ 1.5L MPi और MT और DCT के साथ 1.5L टर्बो GDi दोनों मिलते हैं। SX ट्रिम में एक्सटीरियर फीचर अपग्रेड में फ्रंट पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा, ऑटो-डिमिंग IRVM, पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ LED हेडलाइट्स, 16-इंच एलॉय व्हील (टर्बो के साथ ब्लैक) और बहुत कुछ शामिल हैं।

इसके इंटीरियर में लेदर रैप के साथ एक एडवांस्ड 2-स्पोक स्टीयरिंग, फ्रंट ट्वीटर, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, स्मार्ट ट्रंक रिलीज, वायरलेस चार्जर, रियर-व्यू मॉनिटर, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिलते हैं। हालांकि, रेड ब्रेक कैलीपर्स (टर्बो), सॉफ्ट टच प्लास्टिक (टर्बो) के साथ ब्लैक एंड रेड इंटीरियर्स, 10.25-इंच टचस्क्रीन (टर्बो), कनेक्टेड कार टेक, पैडल शिफ्टर्स (IVT और DCT), एयर प्यूरीफायर (टर्बो), मैटेलिक जैसे एलिमेंट दिए हैं। इसका मुकाबला फॉक्सवैगन वर्टूस, स्कोडा स्लाविया और होंडा सिटी फेसलिफ्ट से होता है।