Hindi Newsऑटो न्यूज़Hyundai Verna Rs 55000 Discount October 2025

हुंडई ने एक झटके में इस कार को ₹55000 कर दिया सस्ता, कीमत घटकर इतनी रह गई; GST का फायदा अलग

हुंडई मोटर इंडिया ने अक्टूबर के लिए अपनी लग्जरी सेडान वरना पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने इस कार पर 55,000 तक के बेनिफिट दे रही है। खास बात ये है कि कंपनी इसके सभी वैरिएंट पर ये डिस्काउंट लेकर आई है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 02:53 PM
हुंडई मोटर इंडिया ने अक्टूबर के लिए अपनी लग्जरी सेडान वरना पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने इस कार पर 55,000 तक के बेनिफिट दे रही है। खास बात ये है कि कंपनी इसके सभी वैरिएंट पर ये डिस्काउंट लेकर आई है। नए GST 2.0 का फायदा भी इस कार को मिला है। पहले इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11,07,400 रुपए थी, जो अब 38,190 रुपए घटकर 10,69,210 रुपए हो गई है। वहीं, वैरिएंट के हिसाब से इस कार पर 57,040 रुपए का फायदा मिल रहा है।

हुंडई वरना पर डिस्काउंट अक्टूबर 2025
वैरिएंटकैश डिस्काउंटPOI/क्लासिकएक्सचेंज (H-प्रॉमिस)ORएडिशनल स्क्रैपेजरूरल स्कीमटोटल
All20,00010,00020,000 25,000-55,000
हुंडई वरना के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

वरना में 1.5 लीटर एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 113 hp का पावर और 144 Nm का टार्क पैदा करता है। वहीं, 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रो 158 hp का पावर और 253 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक यूनिट और 7 स्पीड डीसीटी शामिल ट्रांसमिशन में खरीद पाएंगे। इसके डाइमेंशन की बात करें तो लंबाई 4,535mm, चौड़ाई 1,765mm और ऊंचाी 1,475mm है। इसमें व्हीलबेस 2,670mm लंबा है। वहीं, बूट स्पेस 528 लीटर का है।

इसके SX ट्रिम में MT और IVT के साथ 1.5L MPi और MT और DCT के साथ 1.5L टर्बो GDi दोनों मिलते हैं। SX ट्रिम में एक्सटीरियर फीचर अपग्रेड में फ्रंट पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा, ऑटो-डिमिंग IRVM, पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ LED हेडलाइट्स, 16-इंच अलॉय व्हील (टर्बो के साथ ब्लैक) और बहुत कुछ शामिल हैं।

इसके इंटीरियर में लेदर रैप के साथ एक एडवांस्ड 2-स्पोक स्टीयरिंग, फ्रंट ट्वीटर, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, स्मार्ट ट्रंक रिलीज, वायरलेस चार्जर, रियर-व्यू मॉनिटर, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिलते हैं। हालांकि, रेड ब्रेक कैलीपर्स (टर्बो), सॉफ्ट टच प्लास्टिक (टर्बो) के साथ ब्लैक एंड रेड इंटीरियर्स, 10.25-इंच टचस्क्रीन (टर्बो), कनेक्टेड कार टेक, पैडल शिफ्टर्स (IVT और DCT), एयर प्यूरीफायर (टर्बो), मैटेलिक जैसे एलिमेंट दिए हैं।

हुंडई वरना की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
1.5 EX11,07,40010,69,21038,190
1.5 S12,37,40011,94,72742,673
1.5 S IVT13,62,40013,15,41646,984
1.5 SX13,15,40012,70,03745,363
1.5 SX+13,79,30013,31,73347,567
1.5 SX IVT14,40,40013,90,72749,673
1.5 SX+ IVT15,04,30014,52,42351,877
1.5 SX(O)14,86,40014,35,14051,260
1.5 SX(O) IVT16,40,00015,83,44356,557
1.5 SX Turbo15,00,40014,52,13348,267
1.5 SX Turbo DCT16,24,90015,72,33952,561
1.5 S(O) Turbo DCT15,26,90014,74,24352,657
1.5 SX(O) Turbo16,15,80015,63,55352,247
1.5 SX(O) Turbo DCT17,54,80016,97,76057,040


डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
