हुंडई ने एक झटके में इस कार को ₹55000 कर दिया सस्ता, कीमत घटकर इतनी रह गई; GST का फायदा अलग

हुंडई मोटर इंडिया ने अक्टूबर के लिए अपनी लग्जरी सेडान वरना पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने इस कार पर 55,000 तक के बेनिफिट दे रही है। खास बात ये है कि कंपनी इसके सभी वैरिएंट पर ये डिस्काउंट लेकर आई है। नए GST 2.0 का फायदा भी इस कार को मिला है। पहले इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11,07,400 रुपए थी, जो अब 38,190 रुपए घटकर 10,69,210 रुपए हो गई है। वहीं, वैरिएंट के हिसाब से इस कार पर 57,040 रुपए का फायदा मिल रहा है।

हुंडई वरना पर डिस्काउंट अक्टूबर 2025 वैरिएंट कैश डिस्काउंट POI/क्लासिक एक्सचेंज (H-प्रॉमिस) OR एडिशनल स्क्रैपेज रूरल स्कीम टोटल All 20,000 10,000 20,000 25,000 - 55,000

हुंडई वरना के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

वरना में 1.5 लीटर एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 113 hp का पावर और 144 Nm का टार्क पैदा करता है। वहीं, 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रो 158 hp का पावर और 253 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक यूनिट और 7 स्पीड डीसीटी शामिल ट्रांसमिशन में खरीद पाएंगे। इसके डाइमेंशन की बात करें तो लंबाई 4,535mm, चौड़ाई 1,765mm और ऊंचाी 1,475mm है। इसमें व्हीलबेस 2,670mm लंबा है। वहीं, बूट स्पेस 528 लीटर का है।

इसके SX ट्रिम में MT और IVT के साथ 1.5L MPi और MT और DCT के साथ 1.5L टर्बो GDi दोनों मिलते हैं। SX ट्रिम में एक्सटीरियर फीचर अपग्रेड में फ्रंट पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा, ऑटो-डिमिंग IRVM, पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ LED हेडलाइट्स, 16-इंच अलॉय व्हील (टर्बो के साथ ब्लैक) और बहुत कुछ शामिल हैं।

इसके इंटीरियर में लेदर रैप के साथ एक एडवांस्ड 2-स्पोक स्टीयरिंग, फ्रंट ट्वीटर, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, स्मार्ट ट्रंक रिलीज, वायरलेस चार्जर, रियर-व्यू मॉनिटर, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिलते हैं। हालांकि, रेड ब्रेक कैलीपर्स (टर्बो), सॉफ्ट टच प्लास्टिक (टर्बो) के साथ ब्लैक एंड रेड इंटीरियर्स, 10.25-इंच टचस्क्रीन (टर्बो), कनेक्टेड कार टेक, पैडल शिफ्टर्स (IVT और DCT), एयर प्यूरीफायर (टर्बो), मैटेलिक जैसे एलिमेंट दिए हैं।

हुंडई वरना की नई एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर 1.5 EX 11,07,400 10,69,210 38,190 1.5 S 12,37,400 11,94,727 42,673 1.5 S IVT 13,62,400 13,15,416 46,984 1.5 SX 13,15,400 12,70,037 45,363 1.5 SX+ 13,79,300 13,31,733 47,567 1.5 SX IVT 14,40,400 13,90,727 49,673 1.5 SX+ IVT 15,04,300 14,52,423 51,877 1.5 SX(O) 14,86,400 14,35,140 51,260 1.5 SX(O) IVT 16,40,000 15,83,443 56,557 1.5 SX Turbo 15,00,400 14,52,133 48,267 1.5 SX Turbo DCT 16,24,900 15,72,339 52,561 1.5 S(O) Turbo DCT 15,26,900 14,74,243 52,657 1.5 SX(O) Turbo 16,15,800 15,63,553 52,247 1.5 SX(O) Turbo DCT 17,54,800 16,97,760 57,040

