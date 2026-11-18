हुंडई की इस कार ने क्रैश टेस्ट में गाड़ दिए झंडे, सेफ्टी के लिए मिली पूरी 5-स्टार रेटिंग; जानिए खासियत
हुंडई की पॉपुलर सेडान वरना ने एक बार फिर अपनी मजबूती साबित की है। कंपनी की इस कार को भारत NCAP (Bharat NCAP) के क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।
हुंडई की पॉपुलर सेडान वरना ने एक बार फिर अपनी मजबूती साबित की है। कंपनी की इस कार को भारत NCAP (Bharat NCAP) के क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। खास बात यह है कि वरना ने एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन यानी बड़े और बच्चों की सुरक्षा, दोनों टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। इससे पहले अक्टूबर, 2023 में वरना को ग्लोबल NCAP के क्रैश टेस्ट में भी 5-स्टार रेटिंग मिली थी। उस समय यह भारत में बनी हुंडई की पहली कार थी, जिसने ग्लोबल NCAP में यह मुकाम हासिल किया था। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।
दोनों कैटेगरी में 5-स्टार रेटिंग
भारत NCAP ने नवंबर, 2026 में हुंडई वरना के क्रैश टेस्ट के नतीजे जारी किए हैं। इस टेस्ट में वरना को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 28.22 पॉइंट मिले। वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में कार ने 49 में से 44 पॉइंट हासिल किए। इस तरह दोनों कैटेगरी में इसे 5-स्टार रेटिंग मिली। टेस्ट के लिए वरना HX 8 के 1.5 टर्बो GDi DCT और 1.5 MPI iVT मॉडल का इस्तेमाल किया गया था। इनका कर्ब वेट 1,521 किलोग्राम था।
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कुछ ऐसा रहा टेस्ट का स्कोर
अगर एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के स्कोर को देखें तो वरना को फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 12.45 पॉइंट मिले। वहीं, साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में कार ने 16 में से 15.77 पॉइंट हासिल किए। इन दोनों टेस्ट में कार के अंदर बैठे लोगों की सुरक्षा को परखा जाता है। वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में कार को डायनामिक स्कोर के तौर पर 24 में से 24 पॉइंट मिले। इसके अलावा, CRS इंस्टॉलेशन स्कोर में 12 में से 12 और व्हीकल असेसमेंट स्कोर में 13 में से 8 पॉइंट मिले।
कई वैरिएंट पर रेटिंग लागू
भारत NCAP की यह 5-स्टार रेटिंग वरना के कई पेट्रोल वैरिएंट पर लागू होगी। इसमें HX 2, HX 4, HX 6, HX 6+ और HX 8 के पेट्रोल MPI मैनुअल वैरिएंट शामिल हैं। वहीं, HX 6, HX 6+, HX 8 और HX 10 के पेट्रोल MPI iVT वैरिएंट भी इसके दायरे में आते हैं। टर्बो पेट्रोल इंजन वाले HX 8 MT, HX 8 DCT और HX 10 DCT वैरिएंट पर भी यह रेटिंग लागू होगी। यानी वरना खरीदने वाले ग्राहकों को कई वैरिएंट में 5-स्टार सेफ्टी का फायदा मिलेगा।
सेफ्टी फीचर्स भी हैं दमदार
हुंडई वरना में सुरक्षा के लिए कई जरूरी फीचर्स दिए गए हैं। भारत NCAP के टेस्ट में शामिल मॉडल में फ्रंट और साइड एयरबैग, सीटबेल्ट रिमाइंडर, प्री-टेंशनर और लोड लिमिटर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिले। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) भी दिया गया है। ये सभी फीचर्स हादसे के समय कार में बैठे लोगों को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। खास बात यह है कि वरना ने ग्लोबल NCAP के बाद भारत NCAP में भी 5-स्टार रेटिंग हासिल की है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें