हुंडई की पॉपुलर सेडान वरना ने एक बार फिर अपनी मजबूती साबित की है। कंपनी की इस कार को भारत NCAP (Bharat NCAP) के क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

हुंडई वरना को क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

कोई शुल्क नहीं

सिर्फ 1 मिनट में जानें

अपनी EMI जानें

₹ 14,400 /माह से शुरू

हुंडई की पॉपुलर सेडान वरना ने एक बार फिर अपनी मजबूती साबित की है। कंपनी की इस कार को भारत NCAP (Bharat NCAP) के क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। खास बात यह है कि वरना ने एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन यानी बड़े और बच्चों की सुरक्षा, दोनों टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। इससे पहले अक्टूबर, 2023 में वरना को ग्लोबल NCAP के क्रैश टेस्ट में भी 5-स्टार रेटिंग मिली थी। उस समय यह भारत में बनी हुंडई की पहली कार थी, जिसने ग्लोबल NCAP में यह मुकाम हासिल किया था। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

दोनों कैटेगरी में 5-स्टार रेटिंग भारत NCAP ने नवंबर, 2026 में हुंडई वरना के क्रैश टेस्ट के नतीजे जारी किए हैं। इस टेस्ट में वरना को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 28.22 पॉइंट मिले। वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में कार ने 49 में से 44 पॉइंट हासिल किए। इस तरह दोनों कैटेगरी में इसे 5-स्टार रेटिंग मिली। टेस्ट के लिए वरना HX 8 के 1.5 टर्बो GDi DCT और 1.5 MPI iVT मॉडल का इस्तेमाल किया गया था। इनका कर्ब वेट 1,521 किलोग्राम था।

कुछ ऐसा रहा टेस्ट का स्कोर अगर एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के स्कोर को देखें तो वरना को फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 12.45 पॉइंट मिले। वहीं, साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में कार ने 16 में से 15.77 पॉइंट हासिल किए। इन दोनों टेस्ट में कार के अंदर बैठे लोगों की सुरक्षा को परखा जाता है। वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में कार को डायनामिक स्कोर के तौर पर 24 में से 24 पॉइंट मिले। इसके अलावा, CRS इंस्टॉलेशन स्कोर में 12 में से 12 और व्हीकल असेसमेंट स्कोर में 13 में से 8 पॉइंट मिले।

कई वैरिएंट पर रेटिंग लागू भारत NCAP की यह 5-स्टार रेटिंग वरना के कई पेट्रोल वैरिएंट पर लागू होगी। इसमें HX 2, HX 4, HX 6, HX 6+ और HX 8 के पेट्रोल MPI मैनुअल वैरिएंट शामिल हैं। वहीं, HX 6, HX 6+, HX 8 और HX 10 के पेट्रोल MPI iVT वैरिएंट भी इसके दायरे में आते हैं। टर्बो पेट्रोल इंजन वाले HX 8 MT, HX 8 DCT और HX 10 DCT वैरिएंट पर भी यह रेटिंग लागू होगी। यानी वरना खरीदने वाले ग्राहकों को कई वैरिएंट में 5-स्टार सेफ्टी का फायदा मिलेगा।