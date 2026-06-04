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इस कार को खरीदने जा रहे तब बजट में इतने रुपए ज्यादा रख लें, कंपनी ने चुपके से इतना महंगा कर दिया

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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कंपनी ने इस कार की कीमत में सिर्फ 0.07% या 800 रुपए की बढ़ोतरी की है। ग्राहकों के लिए ये प्राइस हाइक काफी कम है। इतना ही नहीं, कंपनी ने कार के सभी वैरिएंट पर एक समान इजाफा किया है। पहले इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10,98,400 रुपए थी, जो 800 रुपए के इजाफे के साथ 10,99,200 रुपए हो गई है।

इस कार को खरीदने जा रहे तब बजट में इतने रुपए ज्यादा रख लें, कंपनी ने चुपके से इतना महंगा कर दिया
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हुंडई की लग्जरी सेडान वरना को खरीदना अब महंगा हो गया है। दरअसल, कंपनी ने इस कार की कीमत में सिर्फ 0.07% या 800 रुपए की बढ़ोतरी की है। ग्राहकों के लिए ये प्राइस हाइक काफी कम है। इतना ही नहीं, कंपनी ने कार के सभी वैरिएंट पर एक समान इजाफा किया है। पहले इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10,98,400 रुपए थी, जो 800 रुपए के इजाफे के साथ 10,99,200 रुपए हो गई है। इस सेडान को मैनुअल, CVT और DCT ट्रांसमिशन के साथ खरीद सकते हैं। ऐसे में आप इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बार इसके सभी वैरिएंट की नई एक्स-शोरूम कीमतें देख लेना चाहिए। हम यहां पर इसकी पुरानी और नई कीमतों का अंतर भी बता रहे हैं।

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हुंडई वरना की नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026
1.5-लीटर नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
HX 2Rs. 10,98,400Rs. 10,99,200Rs. 8000.07%
HX 4Rs. 12,25,400Rs. 12,26,200Rs. 8000.07%
HX 6Rs. 13,19,400Rs. 13,20,200Rs. 8000.06%
HX 6 Dual-ToneRs. 13,34,400Rs. 13,35,200Rs. 8000.06%
HX 6 PlusRs. 13,81,400Rs. 13,82,200Rs. 8000.06%
HX 6 Plus Dual-ToneRs. 13,96,400Rs. 13,97,200Rs. 8000.06%
HX 8Rs. 14,88,400Rs. 14,89,200Rs. 8000.05%
HX 8 Dual ToneRs. 15,03,400Rs. 15,04,200Rs. 8000.05%
1.5-लीटर नॉर्मल पेट्रोल ऑटो (CVT)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
HX 6Rs. 14,40,400Rs. 14,41,200Rs. 8000.06%
HX 6 Dual-ToneRs. 14,55,400Rs. 14,56,200Rs. 8000.05%
HX 6 PlusRs. 15,02,400Rs. 15,03,200Rs. 8000.05%
HX 6 Plus Dual-Tone-Rs. 15,18,200-New
HX 8Rs. 16,09,400Rs. 16,10,200Rs. 8000.05%
HX 8 Dual-ToneRs. 16,24,400Rs. 16,25,200Rs. 8000.05%
HX 10Rs. 17,15,400Rs. 17,16,200Rs. 8000.05%
HX 10 Dual-ToneRs. 17,30,400Rs. 17,31,200Rs. 8000.05%
1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
HX 8Rs. 16,28,400Rs. 16,29,200Rs. 8000.05%
HX 8 Dual-ToneRs. 16,43,400Rs. 16,44,200Rs. 8000.05%
1.5-लीटर पेट्रोल पेट्रोल ऑटो (DCT)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
HX 6 Plus Dual ToneRs. 15,17,400-.-बंद
HX 8Rs. 17,62,400Rs. 17,63,200Rs. 8000.05%
HX 8 Dual ToneRs. 17,77,400Rs. 17,78,200Rs. 8000.05%
HX 10Rs. 18,25,400Rs. 18,26,200Rs. 8000.04%
HX 10 Dual ToneRs. 18,40,400Rs. 18,41,200Rs. 8000.04%

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हुंडई वरना के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
वरना में 1.5 लीटर एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 113 hp का पावर और 144 Nm का टार्क पैदा करता है। वहीं, 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रो 158 hp का पावर और 253 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक यूनिट और 7 स्पीड डीसीटी शामिल ट्रांसमिशन में खरीद पाएंगे। इसके डाइमेंशन की बात करें तो लंबाई 4,535mm, चौड़ाई 1,765mm और ऊंचाी 1,475mm है। इसमें व्हीलबेस 2,670mm लंबा है। वहीं, बूट स्पेस 528 लीटर का है।

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इसके SX ट्रिम में MT और IVT के साथ 1.5L MPi और MT और DCT के साथ 1.5L टर्बो GDi दोनों मिलते हैं। SX ट्रिम में एक्सटीरियर फीचर अपग्रेड में फ्रंट पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा, ऑटो-डिमिंग IRVM, पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ LED हेडलाइट्स, 16-इंच एलॉय व्हील (टर्बो के साथ ब्लैक) और बहुत कुछ शामिल हैं।

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इसके इंटीरियर में लेदर रैप के साथ एक एडवांस्ड 2-स्पोक स्टीयरिंग, फ्रंट ट्वीटर, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, स्मार्ट ट्रंक रिलीज, वायरलेस चार्जर, रियर-व्यू मॉनिटर, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिलते हैं। हालांकि, रेड ब्रेक कैलीपर्स (टर्बो), सॉफ्ट टच प्लास्टिक (टर्बो) के साथ ब्लैक एंड रेड इंटीरियर्स, 10.25-इंच टचस्क्रीन (टर्बो), कनेक्टेड कार टेक, पैडल शिफ्टर्स (IVT और DCT), एयर प्यूरीफायर (टर्बो), मैटेलिक जैसे एलिमेंट दिए हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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