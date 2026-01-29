मारुति डिजायर को छोड़... इस सेडान के पीछे पड़े विदेशी, बना डाला नंबर-1; ये ऑरा या अमेज भी नहीं
हुंडई की एक कार ऐसी है जिसकी देश में डिमांड काफी कम हो जाती रही है। हालांकि, उसी कार देश के बाहर जमकर पसंद किया जा रहा है। इस कार का नाम वरना है। जी हां, इस सेडान की दिसंबर में घर के अंदर सिर्फ 406 यूनिट बिकीं। जबकि, विदेशियों ने इसकी 6,125 यूनिट खरीद डालीं। इस तरह ये देश के बाहर एक्सपोर्ट की जाने वाली सबसे पॉपुलर सेडान बनकर भी सामने आई है। इसके सामने मारुति डिजायर, हुंडई ऑरा, होंडा सिटी, फोक्सवैगन वर्टूस जैसे मॉडल भी फीके नजर आए। खास बात ये है कि ये सभी मॉडल दिसंबर में वरना से ज्यादा बिके। चलिए इन सभी की एक्सपोर्ट सेल्स को देखते हैं।
टॉप सेडान के मॉडल वाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो वरना की दिसंबर 2025 में 6,125 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 4,054 यूनिट बिकी थीं। सनी की दिसंबर 2025 में 4,202 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 6,988 यूनिट बिकी थीं। डिजायर की दिसंबर 2025 में 3,489 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 564 यूनिट बिकी थीं। ऑरा की दिसंबर 2025 में 3,261 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 2,423 यूनिट बिकी थीं। सिटी की दिसंबर 2025 में 1,677 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 1,164 यूनिट बिकी थीं। वर्टूस की दिसंबर 2025 में 212 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 2,489 यूनिट बिकी थीं। अमेज की दिसंबर 2025 में 60 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 0 यूनिट बिकी थीं।
हुंडई वरना के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
वरना में 1.5 लीटर एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 113 hp का पावर और 144 Nm का टार्क पैदा करता है। वहीं, 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रो 158 hp का पावर और 253 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक यूनिट और 7 स्पीड डीसीटी शामिल ट्रांसमिशन में खरीद पाएंगे। इसके डाइमेंशन की बात करें तो लंबाई 4,535mm, चौड़ाई 1,765mm और ऊंचाी 1,475mm है। इसमें व्हीलबेस 2,670mm लंबा है। वहीं, बूट स्पेस 528 लीटर का है।
इसके SX ट्रिम में MT और IVT के साथ 1.5L MPi और MT और DCT के साथ 1.5L टर्बो GDi दोनों मिलते हैं। SX ट्रिम में एक्सटीरियर फीचर अपग्रेड में फ्रंट पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा, ऑटो-डिमिंग IRVM, पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ LED हेडलाइट्स, 16-इंच अलॉय व्हील (टर्बो के साथ ब्लैक) और बहुत कुछ शामिल हैं।
इसके इंटीरियर में लेदर रैप के साथ एक एडवांस्ड 2-स्पोक स्टीयरिंग, फ्रंट ट्वीटर, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, स्मार्ट ट्रंक रिलीज, वायरलेस चार्जर, रियर-व्यू मॉनिटर, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिलते हैं। हालांकि, रेड ब्रेक कैलीपर्स (टर्बो), सॉफ्ट टच प्लास्टिक (टर्बो) के साथ ब्लैक एंड रेड इंटीरियर्स, 10.25-इंच टचस्क्रीन (टर्बो), कनेक्टेड कार टेक, पैडल शिफ्टर्स (IVT और DCT), एयर प्यूरीफायर (टर्बो), मैटेलिक जैसे एलिमेंट दिए हैं।
