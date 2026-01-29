Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hyundai Verna Most Exports Sedan in December 2025
मारुति डिजायर को छोड़... इस सेडान के पीछे पड़े विदेशी, बना डाला नंबर-1; ये ऑरा या अमेज भी नहीं

मारुति डिजायर को छोड़... इस सेडान के पीछे पड़े विदेशी, बना डाला नंबर-1; ये ऑरा या अमेज भी नहीं

संक्षेप:

हुंडई की एक कार ऐसी है जिसकी देश में डिमांड काफी कम हो जाती रही है। हालांकि, उसी कार देश के बाहर जमकर पसंद किया जा रहा है। इस कार का नाम वरना है। जी हां, इस सेडान की दिसंबर में घर के अंदर सिर्फ 406 यूनिट बिकीं। जबकि, विदेशियों ने इसकी 6,125 यूनिट खरीद डालीं।

Jan 29, 2026 08:39 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
लॉन्च की सूचना पाएं
Hyundai Stariaarrow

हुंडई की एक कार ऐसी है जिसकी देश में डिमांड काफी कम हो जाती रही है। हालांकि, उसी कार देश के बाहर जमकर पसंद किया जा रहा है। इस कार का नाम वरना है। जी हां, इस सेडान की दिसंबर में घर के अंदर सिर्फ 406 यूनिट बिकीं। जबकि, विदेशियों ने इसकी 6,125 यूनिट खरीद डालीं। इस तरह ये देश के बाहर एक्सपोर्ट की जाने वाली सबसे पॉपुलर सेडान बनकर भी सामने आई है। इसके सामने मारुति डिजायर, हुंडई ऑरा, होंडा सिटी, फोक्सवैगन वर्टूस जैसे मॉडल भी फीके नजर आए। खास बात ये है कि ये सभी मॉडल दिसंबर में वरना से ज्यादा बिके। चलिए इन सभी की एक्सपोर्ट सेल्स को देखते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Kia Seltos
Kia Seltos
₹ 10.99 - 20.19 लाख
अभी ऑफर पाएं

टॉप सेडान के मॉडल वाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो वरना की दिसंबर 2025 में 6,125 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 4,054 यूनिट बिकी थीं। सनी की दिसंबर 2025 में 4,202 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 6,988 यूनिट बिकी थीं। डिजायर की दिसंबर 2025 में 3,489 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 564 यूनिट बिकी थीं। ऑरा की दिसंबर 2025 में 3,261 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 2,423 यूनिट बिकी थीं। सिटी की दिसंबर 2025 में 1,677 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 1,164 यूनिट बिकी थीं। वर्टूस की दिसंबर 2025 में 212 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 2,489 यूनिट बिकी थीं। अमेज की दिसंबर 2025 में 60 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 0 यूनिट बिकी थीं।

ये भी पढ़ें:क्रेटा, विटारा, अर्टिगा, बलेनो या डिजायर नहीं; विदेशी ग्राहकों को पसंद आई ये SUV

हुंडई वरना के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

वरना में 1.5 लीटर एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 113 hp का पावर और 144 Nm का टार्क पैदा करता है। वहीं, 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रो 158 hp का पावर और 253 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक यूनिट और 7 स्पीड डीसीटी शामिल ट्रांसमिशन में खरीद पाएंगे। इसके डाइमेंशन की बात करें तो लंबाई 4,535mm, चौड़ाई 1,765mm और ऊंचाी 1,475mm है। इसमें व्हीलबेस 2,670mm लंबा है। वहीं, बूट स्पेस 528 लीटर का है।

इसके SX ट्रिम में MT और IVT के साथ 1.5L MPi और MT और DCT के साथ 1.5L टर्बो GDi दोनों मिलते हैं। SX ट्रिम में एक्सटीरियर फीचर अपग्रेड में फ्रंट पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा, ऑटो-डिमिंग IRVM, पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ LED हेडलाइट्स, 16-इंच अलॉय व्हील (टर्बो के साथ ब्लैक) और बहुत कुछ शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:इन 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर ने बढ़ाई कंपनी की टेंशन, 40000 यूनिट भी पड़ रहीं कम

इसके इंटीरियर में लेदर रैप के साथ एक एडवांस्ड 2-स्पोक स्टीयरिंग, फ्रंट ट्वीटर, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, स्मार्ट ट्रंक रिलीज, वायरलेस चार्जर, रियर-व्यू मॉनिटर, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिलते हैं। हालांकि, रेड ब्रेक कैलीपर्स (टर्बो), सॉफ्ट टच प्लास्टिक (टर्बो) के साथ ब्लैक एंड रेड इंटीरियर्स, 10.25-इंच टचस्क्रीन (टर्बो), कनेक्टेड कार टेक, पैडल शिफ्टर्स (IVT और DCT), एयर प्यूरीफायर (टर्बो), मैटेलिक जैसे एलिमेंट दिए हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Hyundai Hyundai Verna Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।