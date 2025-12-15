Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
पहले से ज्यादा मॉडर्न और अट्रैक्टिव लुक में आ रही नई हुंडई वरना, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट

संक्षेप:

भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई वरना (Hyundai Verna) आज भी लोगों की पसंद बनी हुई है। अब हुंडई वरना को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की तैयारी कर रही है। कंपनी 2026 में वरना का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर सकती है।

Dec 15, 2025 11:35 am IST
Hyundai Vernaarrow

भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई वरना (Hyundai Verna) आज भी लुक्स के मामले में लोगों की पसंद बनी हुई है। अब हुंडई वरना को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की तैयारी कर रही है। कंपनी 2026 में वरना का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर सकती है। हाल ही में 2026 हुंडई वरना फेसलिफ्ट का एक टेस्ट म्यूल विदेश में देखा गया है जिससे इसके अपकमिंग अपडेट्स को लेकर काफी कुछ साफ हो गया है। नए वर्जन में एक्सटीरियर से लेकर केबिन तक कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं नई वरना के संभावित बदलावों के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी दिख सकती है कार

बता दें कि टेस्टिंग के दौरान कार पूरी तरह से कैमोफ्लाज में नजर आई। फिर भी इसके डिजाइन में होने वाले बदलावों के संकेत मिलते हैं। खासतौर पर कार के फ्रंट और रियर हिस्से को ढका गया था जो यह बताता है कि इन्हीं एरिया में सबसे ज्यादा अपडेट्स होंगे। माना जा रहा है कि नई वरना फेसलिफ्ट में फ्रंट प्रोफाइल को पहले से ज्यादा शार्प और प्रीमियम बनाया जाएगा। इसमें नया रेडिएटर ग्रिल, री-डिजाइन्ड बंपर और ज्यादा अग्रेसिव लुक देखने को मिल सकता है।

ओवरऑल शेप रहेगा बरकरार

कार का ओवरऑल शेप मौजूदा मॉडल जैसा ही रहेगा ताकि वर्ना की पहचान बनी रहे। हालांकि, फेसलिफ्ट के साथ नए डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं जो इसके लुक को और फ्रेश बनाएंगे। पीछे की तरफ बंपर में बदलाव और टेललैंप्स के डिजाइन में हल्की ट्वीकिंग देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर, 2026 हुंडई वरना फेसलिफ्ट का सिलुएट वही रहेगा लेकिन छोटे-छोटे कॉस्मेटिक बदलाव इसे ज्यादा मॉडर्न और अट्रैक्टिव बना देंगे।

पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव

हुंडई केबिन में बड़े बदलाव के बजाय फीचर्स पर ज्यादा फोकस कर सकती है। डुअल-स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट को नए मॉडल में भी बरकरार रखा जाएगा लेकिन इसमें ज्यादा कम्फर्ट और कन्वीनियंस फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। बेहतर ट्रिम फिनिश और अपडेटेड वैरिएंट-वाइज फीचर लिस्ट से कार की अपील और बढ़ेगी। कार के पावरट्रेन में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद फिलहाल नहीं है। हालांकि, भारतीय मार्केट में अभी इसकी लॉन्चिंग को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है।

(फोटो क्रेडिट- एचटी ऑटो)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें

