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डीलरशिप पर पहुंचने लगी ये धांसू कार, SUV के दौर में भी है इस सेडान का जलवा; 528L का बूट, 7 एयरबैग समेत कई गजब फीचर

Mar 16, 2026 07:26 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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हुंडई वरना का नया फेसलिफ्ट मॉडल अब डीलरशिप तक पहुंचना शुरू हो गया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹10.98 लाख (एक्स-शोरूम) रखी है। नए अपडेट के साथ इस सेडान में कई गजब फीचर्स जोड़े गए हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

डीलरशिप पर पहुंचने लगी ये धांसू कार, SUV के दौर में भी है इस सेडान का जलवा; 528L का बूट, 7 एयरबैग समेत कई गजब फीचर
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भारत में मिड-साइज सेडान सेगमेंट में लोकप्रिय कार हुंडई वरना (New Hyundai Verna) का नया फेसलिफ्ट मॉडल अब डीलरशिप्स तक पहुंचना शुरू हो गया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹10.98 लाख रखी है। नए अपडेट के साथ इस सेडान में कई ऐसे फीचर्स जोड़े गए हैं, जो इसे अपने सेगमेंट में और ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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SUV के दौर में भी वरना की मजबूत पकड़

पिछले कुछ सालों में भारत में SUV की मांग तेजी से बढ़ी है, जिसकी वजह से सेडान कारों की बिक्री थोड़ी धीमी पड़ी है। इसके बावजूद हुंडई वरना (New Hyundai Verna) इस सेगमेंट की सबसे मजबूत और भरोसेमंद कारों में से एक बनी हुई है। नए फेसलिफ्ट अपडेट के साथ कंपनी ने इसमें कई नए फीचर्स जोड़कर इसे SUV और दूसरी सेडान कारों के मुकाबले ज्यादा आकर्षक बनाने की कोशिश की है।

सेगमेंट में पहली बार मिलने वाले फीचर्स

नई हुंडई वरना (New Hyundai Verna) में कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इस सेगमेंट में पहली बार देखने को मिलते हैं। इसमें पावर्ड ड्राइवर सीट के साथ मेमोरी फंक्शन मिलता है। इसमें को-ड्राइवर के लिए वॉक-इन डिवाइस, रियर विंडो सनशेड, इनबिल्ट डैशकैम, 7 एयरबैग्स और 528 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है। इन फीचर्स के कारण यह कार अब पहले से ज्यादा कम्फर्ट और सेफ्टी ऑफर करती है।

इंजन और परफॉर्मेंस

नई हुंडई वरना (New Hyundai Verna) में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो करीब 157 bhp की पावर और 253 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। परफॉर्मेंस के मामले में यह अपने बड़े रायवल्स से भी थोड़ी आगे है।

भारतीय बाजार में वरना (Verna) का सीधा मुकाबला दो लोकप्रिय सेडान कारों से होता है। इसमें स्कोडा स्लाविया (Skoda Slavia) और फॉक्सवैगन वर्टस (Volkswagen Virtus) जैसे मॉडल शामिल हैं। नई वरना (Verna) में लेवल-2 ADAS (Level-2 ADAS) भी दिया गया है, जबकि वर्टस (Virtus) में यह फीचर फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

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नए फीचर्स, मजबूत इंजन और एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी के साथ हुंडई वरना (Hyundai Verna) फेसलिफ्ट मिड-साइज सेडान सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकती है। SUV के बढ़ते ट्रेंड के बावजूद यह कार उन ग्राहकों के लिए अच्छा विकल्प बन सकती है, जो स्टाइल, परफॉर्मेंस और कम्फर्ट के साथ एक प्रीमियम सेडान खरीदना चाहते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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