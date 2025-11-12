नए अवतार में आ रही हुंडई वरना, अब टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; जानिए कब होगी लॉन्च
संक्षेप: हुंडई अपनी पॉपुलर सेडान वरना (Verna) का अपडेटेड वर्जन तैयार कर रही है। कंपनी हुंडई वरना फेसलिफ्ट को इस साल के अंत तक या 2026 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है। अब लॉन्च से ठीक पहले इसे टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है।
हुंडई अपनी पॉपुलर सेडान वरना (Verna) का अपडेटेड वर्जन तैयार कर रही है। कंपनी हुंडई वरना फेसलिफ्ट को इस साल के अंत तक या 2026 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है। अब लॉन्च से ठीक पहले इसे टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। कंपनी इस अपडेट में कई फीचर और डिजाइन बदलाव देने वाली है जिनमें से कई एलिमेंट्स हाल ही में लॉन्च हुई नई हुंडई वेन्यू से लिए जाएंगे। बाहर से कार में हल्का-फुल्का रिफ्रेश मिलेगा जिनमें नई ग्रिल, अपडेटेड बंपर और लाइटिंग सेटअप शामिल होगा।
इंटीरियर में होगा बड़ा बदलाव
सबसे ज्यादा बदलाव वरना के इंटीरियर में देखने को मिलेंगे। टेस्टिंग के दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें कार के अंदर नया कर्व्ड डुअल-स्क्रीन सेटअप नजर आया है जो बिल्कुल नई वेन्यू की तरह दिखता है। मौजूदा मॉडल में जहां 10.25-इंच की स्क्रीन मिलती है। वहीं, नए वर्जन में बड़े 12.3-इंच कर्व्ड डिस्प्ले की उम्मीद है। इसके साथ नया D-कट स्टीयरिंग व्हील भी दिया जाएगा जो केबिन को और प्रीमियम लुक देगा।
दमदार होगी सेफ्टी
सेफ्टी के मामले में वरना पहले से ही भरोसेमंद कार है। बता दें कि साल 2023 में इसे ग्लोबल NCAP में 5-स्टार रेटिंग मिली थी। अब फेसलिफ्ट मॉडल में कंपनी ADAS Level-2 फीचर्स को और बेहतर करने की तैयारी में है। इसमें फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस, लेन कीपिंग असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग और स्मार्ट क्रूज कंट्रोल जैसे कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स शामिल रहेंगे।
इंजन ऑप्शन पुराने ही रहेंगे
इंजन ऑप्शन पुराने जैसे ही रहेंगे। नई वरना में 1.5-लीटर एमपीआई पेट्रोल इंजन (115 PS) और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (160 PS) का विकल्प मिलेगा। साथ में 6-स्पीड मैनुअल, IVT और 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स का चुनाव रहेगा। यानी परफॉर्मेंस और स्टाइल दोनों चाहने वालों के लिए नई हुंडई वरना एक बार फिर बेहतरीन पैकेज बनकर आने वाली है।
(फोटो क्रेडिट- rushlane)
