नए अवतार में आ रही हुंडई वरना, अब टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; जानिए कब होगी लॉन्च

नए अवतार में आ रही हुंडई वरना, अब टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; जानिए कब होगी लॉन्च

संक्षेप: हुंडई अपनी पॉपुलर सेडान वरना (Verna) का अपडेटेड वर्जन तैयार कर रही है। कंपनी हुंडई वरना फेसलिफ्ट को इस साल के अंत तक या 2026 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है। अब लॉन्च से ठीक पहले इसे टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है।

Wed, 12 Nov 2025 11:07 AMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
इंटीरियर में होगा बड़ा बदलाव

सबसे ज्यादा बदलाव वरना के इंटीरियर में देखने को मिलेंगे। टेस्टिंग के दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें कार के अंदर नया कर्व्ड डुअल-स्क्रीन सेटअप नजर आया है जो बिल्कुल नई वेन्यू की तरह दिखता है। मौजूदा मॉडल में जहां 10.25-इंच की स्क्रीन मिलती है। वहीं, नए वर्जन में बड़े 12.3-इंच कर्व्ड डिस्प्ले की उम्मीद है। इसके साथ नया D-कट स्टीयरिंग व्हील भी दिया जाएगा जो केबिन को और प्रीमियम लुक देगा।

hyundai verna facelift spotted testing

दमदार होगी सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में वरना पहले से ही भरोसेमंद कार है। बता दें कि साल 2023 में इसे ग्लोबल NCAP में 5-स्टार रेटिंग मिली थी। अब फेसलिफ्ट मॉडल में कंपनी ADAS Level-2 फीचर्स को और बेहतर करने की तैयारी में है। इसमें फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस, लेन कीपिंग असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग और स्मार्ट क्रूज कंट्रोल जैसे कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स शामिल रहेंगे।

इंजन ऑप्शन पुराने ही रहेंगे

इंजन ऑप्शन पुराने जैसे ही रहेंगे। नई वरना में 1.5-लीटर एमपीआई पेट्रोल इंजन (115 PS) और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (160 PS) का विकल्प मिलेगा। साथ में 6-स्पीड मैनुअल, IVT और 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स का चुनाव रहेगा। यानी परफॉर्मेंस और स्टाइल दोनों चाहने वालों के लिए नई हुंडई वरना एक बार फिर बेहतरीन पैकेज बनकर आने वाली है।

(फोटो क्रेडिट- rushlane)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
