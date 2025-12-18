हुंडई की ये कार एक बार फिर कैमरे में कैद, डिजाइन के चलते सुर्खियां बटोर रही; नए साल में होगी ग्रैंड एंट्री

संक्षेप: हुंडई के पोर्टफोलियो की लग्जरी सेडान वरना के फेसलिफ्ट मॉडल को एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। जिसमें रैप किए गए टेस्ट मॉडल से पता चलता है कि इसके आगे और पीछे के हिस्से में बदलाव किए गए हैं। हाल ही में सामने आई स्पाई तस्वीरों से अंदाजा लगता है कि इसका ओवरऑल लुक कैसा हो सकता है।

हुंडई के पोर्टफोलियो की लग्जरी सेडान वरना के फेसलिफ्ट मॉडल को एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। जिसमें रैप किए गए टेस्ट मॉडल से पता चलता है कि इसके आगे और पीछे के हिस्से में बदलाव किए गए हैं। हाल ही में सामने आई स्पाई तस्वीरों से अंदाजा लगता है कि इसका ओवरऑल लुक कैसा हो सकता है। इससे पहले इसे साउथ कोरिया की सड़कों पर देखा गया था। जबकि कुछ ही सप्ताह पहले भारत में कैमोफ्लाज्ड प्रोटोटाइप टेस्टिंग करते देखे गए थे। नई स्पाई फोटोज इस बात का इशारा करते हैं कि हुंडई अपनी पॉपुलर मिड-साइज सेडान के लिए 2025 के आखिर या 2026 की शुरुआत में लॉन्च होने से पहले क्या अपडेट्स तैयार कर रही है।

वरना फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर में वर्टिकल हेडलाइट यूनिट्स, बदले हुए टेल लाइट्स और रीडिजाइन किए गए एलॉय व्हील्स मिलते हैं। डोर के हैंडल अभी भी उसी पुराने डिजाइन के हैं। इस सेडान में डुअल-स्क्रीन कर्व्ड क्लस्टर भी मिलता है, जिसमें शायद वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले होंगे। इसके अलावा, हल्का सा दिखने वाला स्टीयरिंग व्हील बताता है कि यह नई वेन्यू से लिया गया है। इसका मतलब है कि वरना फेसलिफ्ट में नए अपहोल्स्ट्री (फोटोज में बेज रंग दिख रहा है) और इंटीरियर कलर ऑप्शन मिलेंगे। शायद टेक्सचर्ड और सॉफ्ट-टच मटीरियल के साथ डुअल-टोन फिनिश मिल सकती है।

टेस्ट म्यूल में एक नया D-कट स्टीयरिंग व्हील भी दिखा, जो स्लिम और मॉडर्न डिजाइन में है। यह फिर से नई हुंडई सिबलिंग्स से प्रेरित है। इन बदलावों से वरना का केबिन एक्सपीरियंस काफी बेहतर हो जाएगा और इसमें ज्यादा प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक टच आएगा। इंडिया और साउथ कोरिया दोनों में प्रोटोटाइप टेस्टिंग के साथ ऐसा लगता है कि फेसलिफ्ट डेवलपमेंट के एडवांस्ड स्टेज में है। ग्लोबल रिवील 2025 के बीच में कभी भी हो सकता है, जिसके बाद 2025 के आखिर में या 2026 की शुरुआत में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा।

साउथ कोरिया से मिली नई फोटोज में एक रेड कलर की वरना टेस्ट म्यूल दिखा, जो आगे और पीछे से बहुत ज्यादा कैमोफ्लाज्ड है, लेकिन साइड प्रोफाइल खुली हुई है। यह भारत में देखे गए प्रोटोटाइप जैसा ही है, जिससे कन्फर्म होता है कि हुंडई दोनों मार्केट में एक साथ टेस्टिंग कर रही है। मिरर, ग्लासहाउस, बेल्टलाइन और कैरेक्टर लाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो पूरी तरह से रीडिजाइन के बजाय हल्के कॉस्मेटिक अपडेट की उम्मीदों के मुताबिक है। खास बात यह है कि यहां दिख रहे एलॉय व्हील्स अभी के इंडिया-स्पेक वरना जैसे ही हैं। इससे यह भी पता चलता है कि फेसलिफ्ट में बड़े बदलाव के बजाय थोड़े-बहुत बदलाव किए जाएंगे।

कार के पीछे की तरफ कैमोफ्लाज टेल-लैंप डिटेलिंग को छिपाता है, लेकिन कनेक्टेड LED टेललैंप, जो अब वरना का ट्रेडमार्क है, इसे शार्प इंटरनल ग्राफिक्स के साथ जारी रहने की उम्मीद है। स्पोर्टी फास्टबैक-स्टाइल रूफलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आगे की तरफ, फेसलिफ्ट में एक नया ग्रिल, अपडेटेड LED हेडलैंप, नया DRL सिग्नेचर और रिवाइज्ड बंपर डिजाइन मिलने की उम्मीद है। सबसे बड़ा अपडेट केबिन के अंदर होने की उम्मीद है। पहले की इंडियन स्पाई शॉट्स में एक नया कर्व्ड डुअल-स्क्रीन सेटअप दिखाया गया था, जो 2025 हुंडई वरना में पेश किए गए सेटअप जैसा ही है। अभी की वरना में पहले से ही दो 10.25-इंच स्क्रीन हैं, लेकिन फेसलिफ्ट में डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले, नया, ज्या क्लियर यूजर इंटरफेस, फास्ट सॉफ्टवेयर और बेहतर ग्राफिक्स जैसे अपग्रेड हो सकते हैं।

4th जेन वरना पहले से ही भारत की सबसे सुरक्षित सेडान में से एक है, जिसे बड़ों और बच्चों दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग मिली है। 2026 फेसलिफ्ट के लिए, हुंडई से ADAS लेवल 2 सुइट को बढ़ाने की उम्मीद है। हुंडी नए मॉडल्स में देखे गए अपग्रेड्स की तरह, बेहतर एक्यूरेसी के लिए सेंसर और सॉफ्टवेयर को बेहतर बना सकती है। मौजूदा ADAS की फीचर्स में फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, स्टॉप एंड गो के साथ स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, रियर क्रॉस-ट्रैफिक अवॉइडेंस और ड्राइवर अटेंशन वार्निंग शामिल हैं।