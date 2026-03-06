हुंडई का डबल धमाका, नई वरना और एक्सटर टेस्टिंग में साथ दिखीं, इसी महीने होंगी लॉन्च! इतना बदल जाएंगी

हुंडई मोटर इंडिया देश की दूसरी बड़ी कार कंपनी है। हालांकि, बीते कुछ महीने में महिंद्रा ने इसे डोमिनेट करने का काम किया है। ऐसे में अब कंपनी एक साथ अपने कई मॉडल को अपडेट करके उनके फेसलिफ्ट मॉडल पर काम कर रही है। ताकी बाजार में उसकी पकड़ एक बार फिर मजबूत रहे।

हुंडई मोटर इंडिया देश की दूसरी बड़ी कार कंपनी है। हालांकि, बीते कुछ महीने में महिंद्रा ने इसे डोमिनेट करने का काम किया है। ऐसे में अब कंपनी एक साथ अपने कई मॉडल को अपडेट करके उनके फेसलिफ्ट मॉडल पर काम कर रही है। ताकी बाजार में उसकी पकड़ एक बार फिर मजबूत रहे। दरअसल, 2026 तक हुंडई कई नए लॉन्च के साथ अपने लाइनअप को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। इनमें से वरना फेसलिफ्ट और एक्सटर फेसलिफ्ट के सबसे पहले आने की उम्मीद है। शायद इस महीने के आखिर तक भी इन्हें लॉन्च किया जा सकता है। दोनों को अब अपने-अपने लॉन्च से पहले एक साथ टेस्टिंग करते हुए देखा गया है।

हुंडई वरना फेसलिफ्ट की डिटेल हुंडई वरना अपने सेगमेंट की सबसे मजबूत गाड़ियों में से एक बनी हुई है। इसका मुकाबला होंडा सिटी, स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टूस जैसे कॉम्पिटिटर से है। स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि वरना फेसलिफ्ट में अपडेटेड LED DRLs, एक रिफ्रेश्ड ग्रिल और हल्के बंपर रिवीजन के साथ एक रिवाइज्ड फ्रंट फेसिया मिल सकता है। अपडेटेड एलॉय व्हील डिजाइन और एक रिवाइज्ड रियर डिफ्यूजर जैसे छोटे कॉस्मेटिक बदलाव भी अपडेट का हिस्सा हो सकते हैं।

ज्यादातर बदलाव केबिन के अंदर देखने को उम्मीद हैं। अपडेटेड वरना में एक रिफ्रेश्ड डैशबोर्ड लेआउट के साथ एक डुअल-स्क्रीन सेटअप होने की उम्मीद है जिसमें 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और एक 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है। दूसरे उम्मीद के मुताबिक फीचर्स में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले, एम्बिएंट लाइटिंग, क्वाड डॉट हुंडई लोगो वाला नया थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, इलेक्ट्रिक सनरूफ और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट शामिल हैं।

2026 वरना फेसलिफ्ट में मौजूदा इंजन लाइनअप ही रहने की उम्मीद है। इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन शामिल है जो लगभग 115 hp की पावर देता है और एक ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 160 hp की पावर देता है। नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के लिए 6-स्पीड मैनुअल और CVT के साथ ट्रांसमिशन ऑप्शन जारी रहने की संभावना है, जबकि टर्बो वेरिएंट में 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स मिलेगा। हुंडई होंडा सिटी हाइब्रिड से बेहतर मुकाबला करने के लिए हाइब्रिड ऑप्शन लाने की संभावना भी तलाश सकती है।

हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट की डिटेल जुलाई 2023 में लॉन्च होने के बाद से ही हुंडई के लिए एक्सटर एक मजबूत परफॉर्मर रहा है। हाल ही में इसने सिर्फ 30 महीनों में 2 लाख सेल्स का आंकड़ा पार किया है। आने वाले अपडेट के साथ, हुंडई एक्सटीरियर डिजाइन में बड़े बदलाव करने के बजाय केबिन एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर ज्यादा फोकस कर रही है।

एक्सटर में मामूली बदलाव होने की उम्मीद है। इसमें एक रिफ्रेश्ड ग्रिल, थोड़े नए डिजाइन वाले बंपर, अपडेटेड लाइटिंग एलिमेंट और नए एलॉय व्हील डिजाइन शामिल हो सकते हैं। केबिन के अंदर, एक्सटर फेसलिफ्ट में एक बड़ा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और एक अपडेटेड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल सकता है। रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि गाड़ी एंड्रॉयड ऑटोमोटिव OS पर चल सकती है, जिससे यह भारत में गूगल के इंटीग्रेटेड इन-कार सॉफ्टवेयर ईकोसिस्टम वाली पहली मास-मार्केट कारों में से एक बन सकती है।