Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

इंतजार खत्म! 25 से ज्यादा बड़े बदलावों के साथ लॉन्च हुई नई हुंडई वरना; जानिए कितनी है कीमत

Mar 09, 2026 12:51 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय ग्राहकों के दिलों पर राज करने वाली प्रीमियम सेडान हुंडई वरना (Hyundai Verna) नए अवतार में लॉन्च हो गई है। कंपनी ने 2026 वरना को 10,98,400 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च कर दिया है।

इंतजार खत्म! 25 से ज्यादा बड़े बदलावों के साथ लॉन्च हुई नई हुंडई वरना; जानिए कितनी है कीमत
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Hyundai Vernaarrow

भारतीय ग्राहकों के दिलों पर राज करने वाली प्रीमियम सेडान हुंडई वरना (Hyundai Verna) नए अवतार में लॉन्च हो गई है। कंपनी ने 2026 वरना को 10,98,400 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस बार 'रिस्पेक्ट द यंग' कैंपेन के साथ युवाओं को टारगेट किया है जो परफॉर्मेंस और स्टाइल के शौकीन हैं। डिजाइन से लेकर टेक्नोलॉजी और सेफ्टी तक नई वरना में 25 से ज्यादा बड़े बदलाव किए गए हैं। यानी अब नई वरना सीधे तौर पर होंडा सिटी और स्कोडा स्लाविया जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं

नई वरना में दो नए कलर भी शामिल

नई वरना के लुक को पहले से कहीं ज्यादा मॉडर्न और शार्प बनाया गया है। इसमें अब नई ब्लैक क्रोम रेडिएटर ग्रिल, ड्यूल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और पूरी तरह से बदले हुए फ्रंट और रियर बंपर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा, 16-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स इसके स्टांस को और भी शानदार बनाते हैं। ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए हुंडई ने इसमें 'क्लासी ब्लू' और 'टाइटन ग्रे मैट' जैसे दो नए कलर्स भी शामिल किए हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Verna

Hyundai Verna

₹ 10.98 - 18.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda City

Honda City

₹ 11.95 - 16.07 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Slavia

Skoda Slavia

₹ 10 - 17.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volkswagen Virtus

Volkswagen Virtus

₹ 10.5 - 19 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tigor EV

Tata Tigor EV

₹ 12.49 - 13.75 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:MG का मास्टरप्लान तैयार! भारत में जल्द लॉन्च होंगी 3 नई इलेक्ट्रिक SUV

इंटीरियर और भी प्रीमियम

कार के केबिन में डी-कट स्टीयरिंग व्हील और लेदर सीटों के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट की सुविधा दी गई है। ड्राइवर की सीट 8-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और मेमोरी फंक्शन के साथ आती है। जबकि पैसेंजर सीट को 4-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट किया जा सकता है। डैशबोर्ड पर 10.25-इंच का इंटीग्रेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल क्लस्टर सबका ध्यान खींचता है। साथ ही, बोस (Bose) का 8-स्पीकर प्रीमियम साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग और वेंटिलेटेड सीटें इस कार के सफर को और भी लग्जरी बना देती हैं।

दमदार है कार का पावरट्रेन

इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में हुंडई ने कोई समझौता नहीं किया है। नई वरना दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आती है। इनमें पहला 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और दूसरा 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है। इसका टर्बो इंजन 160bhp की पावर और 253Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल, IVT और 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है।

ये भी पढ़ें:ग्राहकों के सिर चढ़कर बोल रहा इस देसी SUV का जादू, बिक्री में फिर बनी नंबर-1

शानदार सेफ्टी फीचर्स से है लैस

सेफ्टी के लिए हुंडई वरना में 'स्मार्टसेंस लेवल 2 ADAS' भी दिया गया है। इनमें 20 से ज्यादा एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स मिलते हैं। कार में अब कुल 7-एयरबैग्स, इनबिल्ट डैशकैम, रेन-सेंसिंग वाइपर्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे 75 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। कुल मिलाकर, 2026 हुंडई वरना उन लोगों के लिए एक कम्पलीट पैकेज है जो एक सेफ, हाई-टेक और बेहद तेज रफ्तार वाली सेडान की तलाश में हैं। कार के टॉप मॉडल की कीमत एक्स-शोरूम 18.25 लाख रुपये तक जाती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Hyundai Verna Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।