इंतजार खत्म! 25 से ज्यादा बड़े बदलावों के साथ लॉन्च हुई नई हुंडई वरना; जानिए कितनी है कीमत

Mar 09, 2026 12:51 pm IST

भारतीय ग्राहकों के दिलों पर राज करने वाली प्रीमियम सेडान हुंडई वरना (Hyundai Verna) नए अवतार में लॉन्च हो गई है। कंपनी ने 2026 वरना को 10,98,400 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च कर दिया है।

भारतीय ग्राहकों के दिलों पर राज करने वाली प्रीमियम सेडान हुंडई वरना (Hyundai Verna) नए अवतार में लॉन्च हो गई है। कंपनी ने 2026 वरना को 10,98,400 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस बार 'रिस्पेक्ट द यंग' कैंपेन के साथ युवाओं को टारगेट किया है जो परफॉर्मेंस और स्टाइल के शौकीन हैं। डिजाइन से लेकर टेक्नोलॉजी और सेफ्टी तक नई वरना में 25 से ज्यादा बड़े बदलाव किए गए हैं। यानी अब नई वरना सीधे तौर पर होंडा सिटी और स्कोडा स्लाविया जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है।

नई वरना में दो नए कलर भी शामिल नई वरना के लुक को पहले से कहीं ज्यादा मॉडर्न और शार्प बनाया गया है। इसमें अब नई ब्लैक क्रोम रेडिएटर ग्रिल, ड्यूल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और पूरी तरह से बदले हुए फ्रंट और रियर बंपर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा, 16-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स इसके स्टांस को और भी शानदार बनाते हैं। ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए हुंडई ने इसमें 'क्लासी ब्लू' और 'टाइटन ग्रे मैट' जैसे दो नए कलर्स भी शामिल किए हैं।

इंटीरियर और भी प्रीमियम कार के केबिन में डी-कट स्टीयरिंग व्हील और लेदर सीटों के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट की सुविधा दी गई है। ड्राइवर की सीट 8-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और मेमोरी फंक्शन के साथ आती है। जबकि पैसेंजर सीट को 4-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट किया जा सकता है। डैशबोर्ड पर 10.25-इंच का इंटीग्रेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल क्लस्टर सबका ध्यान खींचता है। साथ ही, बोस (Bose) का 8-स्पीकर प्रीमियम साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग और वेंटिलेटेड सीटें इस कार के सफर को और भी लग्जरी बना देती हैं।

दमदार है कार का पावरट्रेन इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में हुंडई ने कोई समझौता नहीं किया है। नई वरना दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आती है। इनमें पहला 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और दूसरा 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है। इसका टर्बो इंजन 160bhp की पावर और 253Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल, IVT और 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है।