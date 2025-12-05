Hindustan Hindi News
हुंडई की इस 5-सीटर को खरीदने की मचेगी लूट! कंपनी ने दे दिया ₹75000 का डिस्काउंट; मौका दिसंबर तक वैलिड

हुंडई की इस 5-सीटर को खरीदने की मचेगी लूट! कंपनी ने दे दिया ₹75000 का डिस्काउंट; मौका दिसंबर तक वैलिड

संक्षेप:

हुंडई दिसंबर, 2025 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी पॉपुलर 5-सीटर सेडान हुंडई वरना (Hyundai Verna) पर भी हजारों रुपये का डिस्काउंट ऑफर कर रही है।

Dec 05, 2025 02:27 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
कुछ ऐसा है वरना का पावरट्रेन

हुंडई वरना में ग्राहकों को 2 इंजन का ऑप्शन मिलता है। पहला 1.5-लीटर टर्बो पैट्रोल इंजन से लैस है जो 160bhp की अधिकतम पावर और 253Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, कार में 1.5-लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी दिया गया है। मार्केट में हुंडई वरना की एक्स-शोरूम कीमत 10.69 लाख से लेकर टॉप मॉडल में 16.98 लाख रुपये तक जाती है।

कार में है 6-एयरबैग की सेफ्टी

कार के इंटीरियर में 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्पले, सिंगल पेन सनरूफ, एयर प्यूरीफायर के साथ वेंटीलेटेड और हीटेड फ्रंट सीट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए 6-एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मौजूद हैं। बता दें कि मार्केट में वरना का मुकाबला होंडा सिटी और मारुति सुजुकी सियाज जैसी कारों से होता है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
