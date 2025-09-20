बिना GST ₹65000 रुपए सस्ती मिल रही ये कार, 22 सितंबर से कीमत में ₹57040 की कटौती भी हो रही

कंपनी इस कार पर 65,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। वहीं, नया GST स्लैब लागू होने के बाद 57,040 रुपए टैक्स के भी बचेंगे। कंपनी इस कार पर 20,000 का कैश डिस्काउंट, 35,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस और 10,000 रुपए का प्राइड ऑफ इंडिया डिस्काउंट दे रही है।

हुंडई मोटर इंडिया इस महीने अपनी लग्जरी वरना सेडान पर बड़ा डिस्काउंट दे रही है। आप सितंबर में इस कार को खरीदते हैं तब फेस्टिव मंथ डिस्काउंट के साथ नए GST का भी फायदा मिलेगा। कंपनी इस कार पर 65,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। वहीं, नया GST स्लैब लागू होने के बाद 57,040 रुपए टैक्स के भी बचेंगे। कंपनी इस कार पर 20,000 का कैश डिस्काउंट, 35,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस और 10,000 रुपए का प्राइड ऑफ इंडिया डिस्काउंट दे रही है। 22 सितंबर से इस कार की नई कीमत 10,69,210 रुपए हो जाएगी।

हुंडई वरना के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस वरना में 1.5 लीटर एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 113 hp का पावर और 144 Nm का टार्क पैदा करता है। वहीं, 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रो 158 hp का पावर और 253 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक यूनिट और 7 स्पीड डीसीटी शामिल ट्रांसमिशन में खरीद पाएंगे। इसके डाइमेंशन की बात करें तो लंबाई 4,535mm, चौड़ाई 1,765mm और ऊंचाी 1,475mm है। इसमें व्हीलबेस 2,670mm लंबा है। वहीं, बूट स्पेस 528 लीटर का है।

इसके SX ट्रिम में MT और IVT के साथ 1.5L MPi और MT और DCT के साथ 1.5L टर्बो GDi दोनों मिलते हैं। SX ट्रिम में एक्सटीरियर फीचर अपग्रेड में फ्रंट पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा, ऑटो-डिमिंग IRVM, पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ LED हेडलाइट्स, 16-इंच अलॉय व्हील (टर्बो के साथ ब्लैक) और बहुत कुछ शामिल हैं।

इसके इंटीरियर में लेदर रैप के साथ एक एडवांस्ड 2-स्पोक स्टीयरिंग, फ्रंट ट्वीटर, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, स्मार्ट ट्रंक रिलीज, वायरलेस चार्जर, रियर-व्यू मॉनिटर, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिलते हैं। हालांकि, रेड ब्रेक कैलीपर्स (टर्बो), सॉफ्ट टच प्लास्टिक (टर्बो) के साथ ब्लैक एंड रेड इंटीरियर्स, 10.25-इंच टचस्क्रीन (टर्बो), कनेक्टेड कार टेक, पैडल शिफ्टर्स (IVT और DCT), एयर प्यूरीफायर (टर्बो), मैटेलिक जैसे एलिमेंट दिए हैं।