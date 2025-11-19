Hindustan Hindi News
Hyundai Verna Discount Rs 55,000 In November 2025
एक झटके में ये कार ₹55000 हो गई सस्ती, कीमत घटकर इतनी रह गई; फटाफट देख लो पूरा ऑफर

संक्षेप: हुंडई मोटर इंडिया ने नवंबर के लिए अपनी लग्जरी सेडान वरना पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने वरना पर 55,000 तक के बेनिफिट दे रही है। खास बात ये है कि कंपनी इसके सभी वैरिएंट पर ये डिस्काउंट लेकर आई है।

Wed, 19 Nov 2025 03:37 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
हुंडई मोटर इंडिया ने नवंबर के लिए अपनी लग्जरी सेडान वरना पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने वरना पर 55,000 तक के बेनिफिट दे रही है। खास बात ये है कि कंपनी इसके सभी वैरिएंट पर ये डिस्काउंट लेकर आई है। अब इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10,69,210 रुपए हो गई है। वरना का सीधा मुकाबला मारुति सियाज, वोक्सवैगन वर्टूस जैसे मॉडल से होता है। चलिए वरना पर मिलने वाले डिस्काउंट को डिटेल से जानते हैं।

हुंडई वरना डिस्काउंट नवंबर 2025
टाइपडिस्काउंट
कैशRs. 20,000
एक्सचेंजRs. 20,000
स्क्रैपेजRs. 25,000
कॉर्पोरेट/रुरलRs. 10,000
टोटलRs. 55,000

हुंडई वरना के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

वरना में 1.5 लीटर एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 113 hp का पावर और 144 Nm का टार्क पैदा करता है। वहीं, 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रो 158 hp का पावर और 253 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक यूनिट और 7 स्पीड डीसीटी शामिल ट्रांसमिशन में खरीद पाएंगे। इसके डाइमेंशन की बात करें तो लंबाई 4,535mm, चौड़ाई 1,765mm और ऊंचाी 1,475mm है। इसमें व्हीलबेस 2,670mm लंबा है। वहीं, बूट स्पेस 528 लीटर का है।

इसके SX ट्रिम में MT और IVT के साथ 1.5L MPi और MT और DCT के साथ 1.5L टर्बो GDi दोनों मिलते हैं। SX ट्रिम में एक्सटीरियर फीचर अपग्रेड में फ्रंट पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा, ऑटो-डिमिंग IRVM, पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ LED हेडलाइट्स, 16-इंच अलॉय व्हील (टर्बो के साथ ब्लैक) और बहुत कुछ शामिल हैं।

इसके इंटीरियर में लेदर रैप के साथ एक एडवांस्ड 2-स्पोक स्टीयरिंग, फ्रंट ट्वीटर, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, स्मार्ट ट्रंक रिलीज, वायरलेस चार्जर, रियर-व्यू मॉनिटर, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिलते हैं। हालांकि, रेड ब्रेक कैलीपर्स (टर्बो), सॉफ्ट टच प्लास्टिक (टर्बो) के साथ ब्लैक एंड रेड इंटीरियर्स, 10.25-इंच टचस्क्रीन (टर्बो), कनेक्टेड कार टेक, पैडल शिफ्टर्स (IVT और DCT), एयर प्यूरीफायर (टर्बो), मैटेलिक जैसे एलिमेंट दिए हैं।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

