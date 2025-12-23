Hindustan Hindi News
हुंडई वरना हुई टैक्स फ्री! दिसंबर में खरीदने पर पूरे ₹2.59 लाख की बचत; फटाफट जान लो पूरी डिटेल

संक्षेप:

हुंडई मोटर्स इंडिया के पोर्टफोलियो में वरना लग्जरी सेडान है। ये देश की पॉपुलर सेडान में से एक है। देश में लागू हुए नए GST 2.0 से इस कार की कीमत में टैक्स कटौती हुई है। ऐसे में नए GST का असर आर्मी कैंटीन पर मिलने वाली कारों पर भी पड़ा है। 

Dec 23, 2025 10:32 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Hyundai Vernaarrow

हुंडई मोटर्स इंडिया के पोर्टफोलियो में वरना लग्जरी सेडान है। ये देश की पॉपुलर सेडान में से एक है। देश में लागू हुए नए GST 2.0 से इस कार की कीमत में टैक्स कटौती हुई है। ऐसे में नए GST का असर आर्मी कैंटीन पर मिलने वाली कारों पर भी पड़ा है। दरअसल, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी CSD पर जवानों से 18% की जगह सिर्फ 14% GST ही लिया जाता है। Cars24 के मुताबिक, हुंडई वरना की CSD पर शुरुआती कीमत सिर्फ 8.76 लाख रुपए है। जबकि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.70 लाख रुपए है। यानी यहां पर ये 1.94 लाख रुपए सस्ती है। वहीं, वैरिएंट के आधार पर करीब 2.59 लाख रुपए तक का टैक्स बचाया जा सकता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

हुंडई वरना की CSD और एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटCSD प्राइस
वरना Ex MT₹8.76 लाख
वरना S MT₹9.82 लाख
वरना Sx MT₹10.57 लाख
वरना Sx ऑप्शन MT₹12.07 लाख
वरना Sx IVT₹11.68 लाख
वरना Sx IVT ऑप्शन₹13.25 लाख

हुंडई वरना के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

वरना में 1.5 लीटर एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 113 hp का पावर और 144 Nm का टार्क पैदा करता है। वहीं, 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रो 158 hp का पावर और 253 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक यूनिट और 7 स्पीड डीसीटी शामिल ट्रांसमिशन में खरीद पाएंगे। इसके डाइमेंशन की बात करें तो लंबाई 4,535mm, चौड़ाई 1,765mm और ऊंचाी 1,475mm है। इसमें व्हीलबेस 2,670mm लंबा है। वहीं, बूट स्पेस 528 लीटर का है।

ये भी पढ़ें:एक झटके में वेन्यू पर ₹2 लाख का टैक्स हो गया खत्म! कीमत घटकर सिर्फ इतनी रह गई

इसके SX ट्रिम में MT और IVT के साथ 1.5L MPi और MT और DCT के साथ 1.5L टर्बो GDi दोनों मिलते हैं। SX ट्रिम में एक्सटीरियर फीचर अपग्रेड में फ्रंट पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा, ऑटो-डिमिंग IRVM, पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ LED हेडलाइट्स, 16-इंच अलॉय व्हील (टर्बो के साथ ब्लैक) और बहुत कुछ शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:धड़ाधड़ बिकने वाली हुंडई ऑरा हुई टैक्स फ्री! लोगों को मिल रहा ‌₹90000 का फायदा

इसके इंटीरियर में लेदर रैप के साथ एक एडवांस्ड 2-स्पोक स्टीयरिंग, फ्रंट ट्वीटर, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, स्मार्ट ट्रंक रिलीज, वायरलेस चार्जर, रियर-व्यू मॉनिटर, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिलते हैं। हालांकि, रेड ब्रेक कैलीपर्स (टर्बो), सॉफ्ट टच प्लास्टिक (टर्बो) के साथ ब्लैक एंड रेड इंटीरियर्स, 10.25-इंच टचस्क्रीन (टर्बो), कनेक्टेड कार टेक, पैडल शिफ्टर्स (IVT और DCT), एयर प्यूरीफायर (टर्बो), मैटेलिक जैसे एलिमेंट दिए हैं।

