हुंडई वरना हुई टैक्स फ्री! दिसंबर में खरीदने पर पूरे ₹2.59 लाख की बचत; फटाफट जान लो पूरी डिटेल

Dec 23, 2025 10:32 pm IST

हुंडई मोटर्स इंडिया के पोर्टफोलियो में वरना लग्जरी सेडान है। ये देश की पॉपुलर सेडान में से एक है। देश में लागू हुए नए GST 2.0 से इस कार की कीमत में टैक्स कटौती हुई है। ऐसे में नए GST का असर आर्मी कैंटीन पर मिलने वाली कारों पर भी पड़ा है। दरअसल, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी CSD पर जवानों से 18% की जगह सिर्फ 14% GST ही लिया जाता है। Cars24 के मुताबिक, हुंडई वरना की CSD पर शुरुआती कीमत सिर्फ 8.76 लाख रुपए है। जबकि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.70 लाख रुपए है। यानी यहां पर ये 1.94 लाख रुपए सस्ती है। वहीं, वैरिएंट के आधार पर करीब 2.59 लाख रुपए तक का टैक्स बचाया जा सकता है।

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (CSD) पर स्विफ्ट की कीमतों के बारे में जानने से पहले CSD के बारे में समझते हैं। दरअसल, CSD रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एकमात्र स्वामित्व वाला उद्यम है। भारत में अहमदाबाद, बागडोगरा, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में 34 CSD डिपो हैं। यह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित है। भारतीय आबादी के एक चुनिंदा हिस्से को भोजन, चिकित्सा वस्तुओं, घरेलू आवश्यकताओं और यहां तक ​​कि कारों को अफॉर्डेबल कीमतों के साथ बेचते हैं। CSD से कार खरीदने के लिए एलिजेबल ग्राहकों में सर्विंग और रिटायर्ड सशस्त्र बल कर्मी, सैन्य कर्मियों की विधवाएं और भूतपूर्व सैनिक और डिफेंस सिविलियन शामिल हैं।

हुंडई वरना की CSD और एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट CSD प्राइस वरना Ex MT ₹8.76 लाख वरना S MT ₹9.82 लाख वरना Sx MT ₹10.57 लाख वरना Sx ऑप्शन MT ₹12.07 लाख वरना Sx IVT ₹11.68 लाख वरना Sx IVT ऑप्शन ₹13.25 लाख

हुंडई वरना के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस वरना में 1.5 लीटर एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 113 hp का पावर और 144 Nm का टार्क पैदा करता है। वहीं, 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रो 158 hp का पावर और 253 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक यूनिट और 7 स्पीड डीसीटी शामिल ट्रांसमिशन में खरीद पाएंगे। इसके डाइमेंशन की बात करें तो लंबाई 4,535mm, चौड़ाई 1,765mm और ऊंचाी 1,475mm है। इसमें व्हीलबेस 2,670mm लंबा है। वहीं, बूट स्पेस 528 लीटर का है।

इसके SX ट्रिम में MT और IVT के साथ 1.5L MPi और MT और DCT के साथ 1.5L टर्बो GDi दोनों मिलते हैं। SX ट्रिम में एक्सटीरियर फीचर अपग्रेड में फ्रंट पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा, ऑटो-डिमिंग IRVM, पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ LED हेडलाइट्स, 16-इंच अलॉय व्हील (टर्बो के साथ ब्लैक) और बहुत कुछ शामिल हैं।