हुंडई की इस 5-सीटर कार पर अगस्त में ₹95,000 की छूट, अब खरीदने की मचेगी लूट!

हुंडई की कारों पर ग्राहकों को अगस्त, 2026 में ताबड़तोड़ डिस्काउंट मिल रहा है। इसी क्रम में कंपनी की पॉपुलर सेडान हुंडई वरना (Hyundai Verna) पर भी बंपर छूट मिल रही है।

हुंडई वरना डिस्काउंट अगस्त 2026

कोई शुल्क नहीं

सिर्फ 1 मिनट में जानें

अपनी EMI जानें

₹ 14,400 /माह से शुरू

हुंडई की कारों पर ग्राहकों को अगस्त, 2026 में ताबड़तोड़ डिस्काउंट मिल रहा है। इसी क्रम में कंपनी की पॉपुलर सेडान वरना पर भी बंपर छूट मिल रही है। ग्राहक इस दौरान पुरानी हुंडई वरना (Hyundai Verna) खरीदने पर अधिकतम 95,000 रुपये तक की छूट दे रही है। जबकि नए वरना पर अधिकतम 65,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं वरना के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

डिजाइन और लुक हुंडई वरना का डिजाइन बेहद फ्यूचरिस्टिक और स्पोर्टी है। इसके फ्रंट में दी गई फुल-विड्थ LED DRL लाइट बार और बड़ी पैरामेट्रिक ग्रिल इसे सड़क पर एक शानदार रोड प्रेजेंस देती हैं। साइड प्रोफाइल में शार्प कट्स, फास्टबैक स्टाइल रूफलाइन और 16-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसका केबिन काफी प्रीमियम है, जहां डुअल-टोन इंटीरियर, एम्बिएंट लाइटिंग और 10.25-इंच की बड़ी इन्फोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है।

सेफ्टी फीचर्स सुरक्षा के मामले में हुंडई वरना काफी मजबूत है। इसमें सभी वैरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर 6-एयरबैग्स मिलते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसमें Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) तकनीक दी गई है, जिसमें लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और चारों पहियों में डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स सुरक्षा को दोगुना करते हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस वरना दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आती है। पहला 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (115bhp पावर) है, जो 6-स्पीड मैनुअल और IVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। दूसरा 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (160bhp पावर) है, जो 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक के साथ उपलब्ध है। टर्बो इंजन उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो तेज रफ्तार और दमदार परफॉर्मेंस पसंद करते हैं।