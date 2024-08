शोरूम जाकर फटाफट खरीद डालो ये सेडान, इस महीने मिल रहा ताबड़तोड़ डिस्काउंट; मौका चूका तो पछताओगे!

इलेक्ट्रिक सनरूफ वाली इस सबसे सस्ती SUV पर आया ₹55,000 का डिस्काउंट

वरना EX बेस वैरिएंट के फीचर्स

हुंडई वरना को EX, S, SX और टॉप-स्पेक SX (O) जैसे 4 अलग-अलग ट्रिम में पेश किया है। बेस EX ट्रिम में साइड और कर्टेन एयरबैग्स, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, मैनुअल डिमेबल IRVM, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, हेडलाइट एस्कॉर्ट फंक्शन, ऑटो डोर लॉक और इम्पैक्ट-सेंसिंग अनलॉक, रियर डिफॉगर, डुअल हॉर्न, ISOFIX पॉइंट्स, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, व्हील कवर दिए हैं। अंदर की तरफ, ड्राइवर सीट हाइट एडजेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट, मैनुअल AC, टाइप-सी पोर्ट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं।