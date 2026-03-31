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वेन्यू Vs नेक्सन Vs विक्टोरिस: BNCAP में तीनों को 5-स्टार रेटिंग, फिर भी किसका लोहा ज्यादा मजूबत?

Mar 31, 2026 05:35 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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भारत NCAP की सेफ कारों की लिस्ट में हुंडई वेन्यू का नाम भी जुड़ गया है। खास बात ये है कि इसे सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग तो मिली ही, ये अपने सेगमेंट के दूसरे मॉडल से भी ज्यादा पॉइंट हासिल करने में कामयाब रही। भारतीय बाजार में इसके दो कॉम्पटीटर टाटा नेक्सन और नई मारुति विक्टोरिस हैं।

वेन्यू Vs नेक्सन Vs विक्टोरिस: BNCAP में तीनों को 5-स्टार रेटिंग, फिर भी किसका लोहा ज्यादा मजूबत?

भारत NCAP की सेफ कारों की लिस्ट में हुंडई वेन्यू का नाम भी जुड़ गया है। खास बात ये है कि इसे सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग तो मिली ही, ये अपने सेगमेंट के दूसरे मॉडल से भी ज्यादा पॉइंट हासिल करने में कामयाब रही। भारतीय बाजार में इसके दो कॉम्पटीटर टाटा नेक्सन और नई मारुति विक्टोरिस हैं। इन दोनों SUVs को भी सेफ्टची के लिए 5-स्टार मिले हैं, लेकिन सेफ्टी स्कोर में वेन्यू काफी आगे रही। हम यहां इन तीनों SUVs के सेफ्टी स्कोर में कम्पेरिजन करके बता रहे हैं, कि कौन सी कार सबसे ज्यादा सेफ है।

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एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट
भारत NCAP में वेन्यू, नेक्सन और विक्टोरिस के एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) की बात करें तो तीनों SUVs को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में वेन्यू को 32 में से 31.15 पॉइंट मिले। वहीं, नेक्सन को 32 में से 29.41 पॉइंट और विक्टोरिस को 32 में से 31.66 पॉइंट मिले। फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में वेन्यू को 16 में से 15.15 पॉइंट, नेक्सन को 14.65 पॉइंट और विक्टोरिस को 15.66 पॉइंट मिले। इसी तरह, साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में वेन्यू को 16 में से 16 पॉइंट, नेक्सन को 14.76 पॉइंट और विक्टोरिस को 16 पॉइंट मिले।

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चाइल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट
चाइल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) की बात करें तो तीनों SUVs को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। चाइल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में वेन्यू को 49 में से 44.46 पॉइंट मिले। वहीं, नेक्सन को 32 में से 43.83 पॉइंट और विक्टोरिस को 32 में से 43 पॉइंट मिले। चलिए इसके टेस्ट के पैरामीटर की टेबल को देखते हैं।

हुंडई वेन्यू Vs टाटा नेक्सन Vs मारुति विक्टोरिस: चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) टेस्ट
सेफ्टी पैरामीटरहुंडई वेन्यूटाटा नेक्सनमारुति विक्टोरिस
सेफ्टी रेटिंग5 स्टार5 स्टार5 स्टार
चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन44.46/4943.83/4943.00/49
18 महीने की डमी (फ्रंट | साइड)7.46/8 | 4/47/8 | 4/48/8 | 4/4
3 साल की डमी (फ्रंट | साइड)8/8 | 4/47.83/8 | 4/48/8 | 4/4
डायनामिक स्कोर23.46/2422.83/2424/24
CRS इंस्टॉलेशन स्कोर12/1212/1212/12
व्हीकल असिसमेंट स्कोर9/139/137/13

हुंडई वेन्यू के सेफ्टी फीचर्स
सेफ्टी के लिए इस SUV में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। इसमें ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) दिया है। कार में लेवल 2 ADAS, फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, फ्रंट पार्किंग सेंसर, पावर्ड ड्राइवर सीट, डुअल डिस्प्ले और भी बहुत कुछ जैसे नए फीचर्स भी शामिल किए गए हैं।

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टाटा नेक्सन के सेफ्टी फीचर्स
इसमें सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। इसके साथ, ABS के साथ EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल (CSC) और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) दिया है। इसमें ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी मिलता है, जिसमें लेन डिपार्चर वार्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन अलर्ट, और इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं। कार में 360 डिग्री कैमरा, रियर-व्यू कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए हैं।

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मारुति विक्टोरिस के सेफ्टी फीचर्स
सेफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड के रूप में 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इसके हायर वैरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया है। इस SUV में सेफ्टी को और मजबूत बनाने के लिए ADAS लेवल 2 टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें कई स्मार्ट फीचर्स शामिल हैं। जिसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेक, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल (कर्व स्पीड रिडक्शन के साथ), लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और लेन चेंज अलर्ट शामिल हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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