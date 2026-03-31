वेन्यू Vs नेक्सन Vs विक्टोरिस: BNCAP में तीनों को 5-स्टार रेटिंग, फिर भी किसका लोहा ज्यादा मजूबत?

भारत NCAP की सेफ कारों की लिस्ट में हुंडई वेन्यू का नाम भी जुड़ गया है। खास बात ये है कि इसे सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग तो मिली ही, ये अपने सेगमेंट के दूसरे मॉडल से भी ज्यादा पॉइंट हासिल करने में कामयाब रही। भारतीय बाजार में इसके दो कॉम्पटीटर टाटा नेक्सन और नई मारुति विक्टोरिस हैं।

भारत NCAP की सेफ कारों की लिस्ट में हुंडई वेन्यू का नाम भी जुड़ गया है। खास बात ये है कि इसे सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग तो मिली ही, ये अपने सेगमेंट के दूसरे मॉडल से भी ज्यादा पॉइंट हासिल करने में कामयाब रही। भारतीय बाजार में इसके दो कॉम्पटीटर टाटा नेक्सन और नई मारुति विक्टोरिस हैं। इन दोनों SUVs को भी सेफ्टची के लिए 5-स्टार मिले हैं, लेकिन सेफ्टी स्कोर में वेन्यू काफी आगे रही। हम यहां इन तीनों SUVs के सेफ्टी स्कोर में कम्पेरिजन करके बता रहे हैं, कि कौन सी कार सबसे ज्यादा सेफ है।

एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट

भारत NCAP में वेन्यू, नेक्सन और विक्टोरिस के एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) की बात करें तो तीनों SUVs को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में वेन्यू को 32 में से 31.15 पॉइंट मिले। वहीं, नेक्सन को 32 में से 29.41 पॉइंट और विक्टोरिस को 32 में से 31.66 पॉइंट मिले। फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में वेन्यू को 16 में से 15.15 पॉइंट, नेक्सन को 14.65 पॉइंट और विक्टोरिस को 15.66 पॉइंट मिले। इसी तरह, साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में वेन्यू को 16 में से 16 पॉइंट, नेक्सन को 14.76 पॉइंट और विक्टोरिस को 16 पॉइंट मिले।

चाइल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट

चाइल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) की बात करें तो तीनों SUVs को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। चाइल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में वेन्यू को 49 में से 44.46 पॉइंट मिले। वहीं, नेक्सन को 32 में से 43.83 पॉइंट और विक्टोरिस को 32 में से 43 पॉइंट मिले। चलिए इसके टेस्ट के पैरामीटर की टेबल को देखते हैं।

हुंडई वेन्यू Vs टाटा नेक्सन Vs मारुति विक्टोरिस: चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) टेस्ट सेफ्टी पैरामीटर हुंडई वेन्यू टाटा नेक्सन मारुति विक्टोरिस सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन 44.46/49 43.83/49 43.00/49 18 महीने की डमी (फ्रंट | साइड) 7.46/8 | 4/4 7/8 | 4/4 8/8 | 4/4 3 साल की डमी (फ्रंट | साइड) 8/8 | 4/4 7.83/8 | 4/4 8/8 | 4/4 डायनामिक स्कोर 23.46/24 22.83/24 24/24 CRS इंस्टॉलेशन स्कोर 12/12 12/12 12/12 व्हीकल असिसमेंट स्कोर 9/13 9/13 7/13

हुंडई वेन्यू के सेफ्टी फीचर्स

सेफ्टी के लिए इस SUV में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। इसमें ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) दिया है। कार में लेवल 2 ADAS, फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, फ्रंट पार्किंग सेंसर, पावर्ड ड्राइवर सीट, डुअल डिस्प्ले और भी बहुत कुछ जैसे नए फीचर्स भी शामिल किए गए हैं।

टाटा नेक्सन के सेफ्टी फीचर्स

इसमें सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। इसके साथ, ABS के साथ EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल (CSC) और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) दिया है। इसमें ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी मिलता है, जिसमें लेन डिपार्चर वार्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन अलर्ट, और इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं। कार में 360 डिग्री कैमरा, रियर-व्यू कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए हैं।