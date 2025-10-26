Hindustan Hindi News
न्यू वेन्यू में मिलेंगे 3 इंजन ऑप्शन, जानिए सभी के वैरिएंट की डिटेल; ₹25000 में हो रही बुकिंग

न्यू वेन्यू में मिलेंगे 3 इंजन ऑप्शन, जानिए सभी के वैरिएंट की डिटेल; ₹25000 में हो रही बुकिंग

पिछले वर्जन से एक बड़े बदलाव के तौर पर हुंडई ने वेन्यू के नामकरण के तरीके को बदल दिया है। नए मॉडल के सभी वैरिएंट में अब 'HX' प्रीफिक्स होगा, जिसके बाद एक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर होगा जो हर ट्रिम लेवल को अलग बताएगा।

Sun, 26 Oct 2025 AM
हुंडई अपनी न्यू वेन्यू SUV से पर्दा हटा चुकी है। इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन के साथ-साथ फीचर्स, इंजन ऑप्शन, कलर पैलेट और वैरिएंट लाइनअप के बारे में भी पूरी जानकारी सामने आ गई है। स्टाइलिंग और टेक के मामले में अब इस SUV में काफी कुछ बदल दिया गया है। अलग-अलग इंजन ऑप्शन में आपको कितने अलग वैरिएंट मिलेंगे, चलिए इस स्टोरी में इसी बात को जानते हैं।

पिछले वर्जन से एक बड़े बदलाव के तौर पर हुंडई ने वेन्यू के नामकरण के तरीके को बदल दिया है। नए मॉडल के सभी वैरिएंट में अब 'HX' प्रीफिक्स होगा, जिसके बाद एक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर होगा जो हर ट्रिम लेवल को अलग बताएगा।

यह कॉम्पैक्ट SUV पहले वाले इंजन ऑप्शन के साथ ही आती रहेगी। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल ऑप्शन शामिल हैं। मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन उपलब्ध हैं, जिसमें डीजल वर्जन में पहली बार ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल रहा है। 2025 हुंडई वेन्यू का डिटेल में वैरिएंट ब्रेकअप को देखिए।

ये भी पढ़ें:विनफास्ट VF6 और VF7 की डिलीवरी हुई शुरू, सिंगल चार्ज पर 510Km की रेंज

>> 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन ऑप्शन में जो वैरिएंट मिलेंगे उसमें HX 2, HX 4 MT, HX 5, HX 6 MT और HX 6T MT शामिल हैं।

>> 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन में जो वैरिएंट मिलेंगे उसमें HX 2 MT, HX 10 DCT, HX 5 MT, HX 5 DCT, HX 6 DCT, HX 8 MT और HX 8 DCT शामिल हैं।

>> 1.5-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन में जो वैरिएंट मिलेंगे उसमें HX 2, HX 5 MT, HX 5 AT, HX 7 MT औरHX 10 AT शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:ये 15 SUV इस एक मॉडल के सामने फीकी पड़ीं, लिस्ट में सेल्टोस, विटारा भी शामिल

हुंडई 4 नवंबर को नई वेन्यू की कीमतों की घोषणा करेगी। इसकी बुकिंग पहले से ही 25,000 रुपए के टोकन अमाउंट पर शुरू हो चुकी है। रिफ्रेश्ड वेन्यू में ज्यादा टेक, नए फीचर्स और पावरट्रेन ऑप्शन की एक बड़ी रेंज मिलने का वादा किया गया है, जिससे कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में इसकी स्थिति और मजबूत होगी।

