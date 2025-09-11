Hyundai Venue Variant Wise Prices After New GST अब ₹7.94 लाख की नहीं रह गई हुंडई की ये SUV, नए GST से जमीन पर आ गईं सभी वैरिएंट की कीमतें!, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hyundai Venue Variant Wise Prices After New GST

अब ₹7.94 लाख की नहीं रह गई हुंडई की ये SUV, नए GST से जमीन पर आ गईं सभी वैरिएंट की कीमतें!

22 सितंबर से लागू होने वाले नए GST स्लैब के बाद इस कार को खरीदना 1,32,750 रुपए तक सस्ता हो जाएगा। अब इसकी कीमतों में 11.02% टैक्स की कटौती हो गई है। इस कार को N लाइन में भी खरीद सकते हैं। कंपनी ने इसके सभी वैरिएंट की नई कीमतों की लिस्ट जारी की है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 11:17 AM
हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी सब 4-मीटर कॉम्पैक्ट SUV वेन्यू के लिए नई कीमतों का एलान कर दिया है। 22 सितंबर से लागू होने वाले नए GST स्लैब के बाद इस कार को खरीदना 1,32,750 रुपए तक सस्ता हो जाएगा। अब इसकी कीमतों में 11.02% टैक्स की कटौती हो गई है। इस कार को N लाइन में भी खरीद सकते हैं। कंपनी ने इसके सभी वैरिएंट की नई कीमतों की लिस्ट जारी की है। बता दें कि पहले इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,94,100 रुपए थी, जो अब 7,26,381 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट की कीमत में 67,719 रुपए कटौती हो गई है। चलिए आपको इसके सभी वैरिएंट की कीमतें दिखाते हैं।

हुंडई वेन्यू की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
नंबरवैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतGST में कटौतीचेंज %
11.2 E7,94,1007,26,38167,7199.32
21.2 E+8,32,1007,61,14070,9609.32
31.2 S9,28,0008,48,86279,1389.32
41.2 S+9,53,0008,71,73081,2709.32
51.2 S (0)9,99,9009,14,63085,2709.32
61.2 S (0)+9,99,9009,14,63085,2709.32
71.2 SX11,14,30010,22,20292,0989.01
81.2 SX Exe10,79,3009,87,25992,0419.32
91.0 Exe Turbo9,99,9909,14,71385,2779.32
101.0 S(O) Turbo10,84,2009,91,74192,4599.32
111.0 S (O) Turbo DCT11,94,90010,93,0011,01,8999.32
121.0 SXO) Turbo12,53,20011,49,2561,03,9449.04
131.0 SX(O) Turbo DCT13,32,10012,21,4281,10,6729.06
141.5 CRDi S +10,79,7009,72,5451,07,15511.02
151.5 CRDi SX12,46,00011,22,3411,23,65911.02
161.5 CRDi SX(O)13,37,60012,04,8501,32,75011.02
हुंडई वेन्यू N लाइन की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
नंबरवैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतGST में कटौतीचेंज %
11.0 N612,14,70011,11,1121,03,5889.32
21.0 N6 DCT12,94,30011,83,9241,10,3769.32
31.0 N813,02,90011,94,7181,08,1829.06
41.0 N8 DCT13,81,80012,66,8901,14,9109.07

छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन

छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST ही देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।

दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।

सरकार ने लग्जरी और बड़ी कारों म को 40% कर दिया है। हालांकि, अच्छी खबर ये है कि पुराने GST स्टैब की तुलना में इसे कम किया गया है। जी हां, पहले लग्जरी कारों पर 28% GST और 22% सेस लगता था। इस तरह ग्राहकों को कुल 50% टैक्स देना पड़ता था। अब नए GST स्लैब में इसे घटाकर कुल 40% कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को यहां भी 10% टैक्स से छुटकारा दिया गया है। यानी इसमें 28% GST को घटाकर 18% कर दिया गया है, लेकिन 22% सेस पहले की तरह ही रहेगा।

