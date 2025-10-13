सिंतबर में 11000 घरों तक पहुंचने वाली SUV पर ₹50000 की छूट, कीमत ₹7.26 लाख; 6 एयरबैग की सेफ्टी

हुंडई मोटर इंडिया ने अक्टूबर के लिए वेन्यू SUV पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने इस कार पर 50,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। सबसे ज्यादा डिस्काउंट 1.2 Kappa MT S वैरिएंट पर मिल रहा है।

हुंडई मोटर इंडिया ने अक्टूबर के लिए वेन्यू SUV पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने इस कार पर 50,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। सबसे ज्यादा डिस्काउंट 1.2 Kappa MT S वैरिएंट पर मिल रहा है। नए GST 2.0 के बाद इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,94,100 रुपए से घटकर 7,26,381 रुपए हो गई है। जबकि, वैरिएंट के आधार पर ग्राहकों को 1,32,750 रुपए का फायदा मिलेगा। बता दें कि सितंबर में इसकी रिकॉर्ड 11,484 यूनिट बिकीं। ये 20 महीने के दौरान वेन्यू की सबसे बड़ी सेल भी रही।

हुंडई वेन्यू पर डिस्काउंट अक्टूबर 2025 वैरिएंट कैश डिस्काउंट एक्सचेंज (H-प्रॉमिस) OR एडिशनल स्क्रैपेज रूरल स्कीम टोटल 1.2 Kappa MT S, S (O), S+S (0) + Petrol Trims 30,000 15,000 20,000 5,000 50,000 Other 1.2 Kappa MT Trim 20,000 15,000 20,000 5,000 40,000 1.0 Turbo Trim 15,000 20,000 5,000 20,000 Nline- N8 DCT Trim 10,000 15,000 20,000 5,000 30,000 Other Nline Trims 15,000 20,000 5,000 20,000 Diesel Variants 10,000 15,000 5,000 15,000

हुंडई वेन्यू के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इसमें मल्टी इंजन ऑप्शन मिलते हैं। जिन्हें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसके 1.2-लीटर पेट्रोल मैनुअल का माइलेज 17.52 km/l, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल iMT का माइलेज18.07 km/l, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल DCT (ऑटोमैटिक) का माइलेज 18.31 km/l और 1.5-लीटर डीजल मैनुअल का माइलेज 23.4 km/l है।

इसमें स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ, LED DRLs, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करने के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। इसमें सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा है। राइडर्स की सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, TPMS हाईलाइन, ऑटोमैटिक हेडलैंप, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC) और रियर कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे।

इस SUV में कलर TFT मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले (MID) के साथ डिजिटल क्लस्टर भी है, जो सटीक और सुलभ जानकारी के साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। अपने सेगमेंट में वेन्यू का सीधा मुकाबला, किआ सोनेट, मारुति ब्रेजा, स्कोडा काइलक, महिंद्रा XUV 3XO जैसे मॉडल से होता है।

हुंडई वेन्यू की नई एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर 1.2 E 7,94,100 7,26,381 67,719 1.2 E+ 8,32,100 7,61,140 70,960 1.2 S 9,28,000 8,48,862 79,138 1.2 S+ 9,53,000 8,71,730 81,270 1.2 S (O) 9,99,900 9,14,630 85,270 1.2 S (O)+ 9,99,900 9,14,630 85,270 1.2 SX 11,14,300 10,22,202 92,098 1.2 SX Exe 10,79,300 9,87,259 92,041 1.0 Exe Turbo 9,99,990 9,14,713 85,277 1.0 S(O) Turbo 10,84,200 9,91,741 92,459 1.0 S (O) Turbo DCT 11,94,900 10,93,001 1,01,899 1.0 SX(O) Turbo 12,53,200 11,49,256 1,03,944 1.0 SX(O) Turbo DCT 13,32,100 12,21,428 1,10,672 1.5 CRDi S + 10,79,700 9,72,545 1,07,155 1.5 CRDi SX 12,46,000 11,22,341 1,23,659 1.5 CRDi SX(O) 13,37,600 12,04,850 1,32,750 हुंडई वेन्यू N लाइन की नई एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर 1.0 N6 12,14,700 11,11,112 1,03,588 1.0 N6 DCT 12,94,300 11,83,924 1,10,376 1.0 N8 13,02,900 11,94,718 1,08,182 1.0 N8 DCT 13,81,800 12,66,890 1,14,910

