Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हुंडई की इस SUV को खरीदने जा रहे, तो डीलर से इतना डिस्काउंट लेना मत भूल जाना; यहां चेक करें

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

कंपनी इस महीने इस कार पर सिर्फ 5,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी ने जून में इसकी कीमतों को भी अपडेट किया है। जिसके बाद इसे खरीदना महंगा हो गया है। इस SUV को खरीदने के लिए 0.08% या 13,600 रुपए तक ज्यादा खर्च करने होंगे।

हुंडई की इस SUV को खरीदने जा रहे, तो डीलर से इतना डिस्काउंट लेना मत भूल जाना; यहां चेक करें
Hyundai Venue
EMI केवल10,460/ माह

हुंडई मोटर इंडिया ने जुलाई के लिए वेन्यू SUV पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने इस कार पर सिर्फ 5,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी ने जून में इसकी कीमतों को भी अपडेट किया है। जिसके बाद इसे खरीदना महंगा हो गया है। इस SUV को खरीदने के लिए 0.08% या 13,600 रुपए तक ज्यादा खर्च करने होंगे। वेन्यू का भारतीय बाजार में सीधा मुकाबला मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, निसान मैग्नाइट, रेना काइगर जैसे मॉडल से होता है। चलिए वेन्यू के वैरिएंट वाइज नई एक्स-शोरूम कीमतों के देखते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
EMI केवल24,712/ माह
पात्रता जांचें
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
EMI केवल15,023/ माह
पात्रता जांचें
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
EMI केवल28,622/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
EMI केवल26,085/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
EMI केवल17,638/ माह
पात्रता जांचें
Kia Seltos
Kia Seltos
₹ 10.99 - 20.39 लाख
EMI केवल14,370/ माह
पात्रता जांचें
हुंडई वेन्यू नई एक्स-शोरूम कीमतें जुलाई 2026
1.2-लीटर नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
HX2Rs. 7,99,900Rs. 7,99,900Rs. 0नो चेंज
HX4Rs. 8,99,900Rs. 8,99,900Rs. 0नो चेंज
HX5Rs. 9,54,900Rs. 9,55,600Rs. 7000.07%
HX5 KnightRs. 9,69,800Rs. 9,70,500Rs. 7000.07%
HX5 PlusRs. 9,99,900Rs. 9,99,900Rs. 0नो चेंज
HX5 Plus DTRs. 10,17,900Rs. 10,17,900Rs. 0नो चेंज
HX6TRs. 10,88,300Rs. 10,89,000Rs. 7000.06%
HX6T KnightRs. 11,03,200Rs. 11,03,900Rs. 7000.06%
HX6T DTRs. 10,98,400Rs. 11,07,000Rs. 8,6000.78%
HX6T DT Knight-Rs. 11,21,900-नया वैरिएंट
हुंडई वेन्यू नई एक्स-शोरूम कीमतें जुलाई 2026
1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
HX2Rs. 8,89,900Rs. 8,90,600Rs. 7000.08%
HX5Rs. 9,89,400Rs. 9,90,100Rs. 7000.07%
HX8Rs. 11,90,700Rs. 11,91,400Rs. 7000.06%
HX8 DTRs. 12,08,700Rs. 12,09,400Rs. 7000.06%
N6Rs. 10,65,400Rs. 10,66,100Rs. 7000.07%
N6 DTRs. 10,83,400Rs. 10,84,100Rs. 7000.06%
हुंडई वेन्यू नई एक्स-शोरूम कीमतें जुलाई 2026
1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल ऑटो (DCT)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
HX5Rs. 10,90,900Rs. 10,91,600Rs. 7000.06%
HX6Rs. 12,16,799Rs. 12,17,500Rs. 7010.06%
HX6 DTRs. 12,34,700Rs. 12,35,500Rs. 8000.06%
HX8Rs. 12,99,900Rs. 12,99,900Rs. 0नो चेंज
HX8 DTRs. 13,17,900Rs. 13,17,900Rs. 0नो चेंज
HX10Rs. 14,64,100Rs. 14,64,800Rs. 7000.05%
HX10 KnightRs. 14,79,000Rs. 14,79,700Rs. 7000.05%
HX10 DTRs. 14,74,200Rs. 14,82,800Rs. 8,6000.58%
HX10 DT Knight-Rs. 14,97,700-नया वैरिएंट
N6Rs. 11,55,400Rs. 11,56,100Rs. 7000.06%
N6 DTRs. 11,73,400Rs. 11,74,100Rs. 7000.06%
N10Rs. 15,40,100Rs. 15,48,700Rs. 8,6000.56%
N10 DTRs. 15,58,100Rs. 15,66,700Rs. 8,6000.55%
हुंडई वेन्यू नई एक्स-शोरूम कीमतें जुलाई 2026
1.5-लीटर टर्बो डीजल मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
HX2Rs. 9,87,900Rs. 9,94,600Rs. 6,7000.68%
HX5Rs. 10,86,900Rs. 10,93,600Rs. 6,7000.62%
HX5 KnightRs. 11,11,800Rs. 11,12,500Rs. 7000.06%
HX7Rs. 12,69,100Rs. 12,75,800Rs. 6,7000.53%
HX7 DTRs. 12,87,100Rs. 12,93,800Rs. 6,7000.52%
हुंडई वेन्यू नई एक्स-शोरूम कीमतें जुलाई 2026
1.5-लीटर टर्बो डीजल ऑटो (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
HX5Rs. 11,81,400Rs. 11,88,100Rs. 6,7000.57%
HX8Rs. 13,69,900Rs. 13,70,600Rs. 7000.05%
HX8 KnightRs. 13,84,800Rs. 13,85,500Rs. 7000.05%
HX8 DTRs. 13,87,900Rs. 13,88,600Rs. 7000.05%
HX8 DT Knight-Rs. 14,03,500-नया वैरिएंट
HX10Rs. 15,51,100Rs. 15,64,700Rs. 13,6000.88%
HX10 DTRs. 15,69,100Rs. 15,82,700Rs. 13,6000.87%

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Venue

Hyundai Venue

₹ 8 - 15.64 लाख

EMI केवल10,460/ माह
पात्रता जांचें
Hyundai Venue N Line

Hyundai Venue N Line

₹ 10.65 - 15.48 लाख

EMI केवल13,925/ माह
पात्रता जांचें
Kia Syros

Kia Syros

₹ 8.4 - 15.8 लाख

EMI केवल10,983/ माह
पात्रता जांचें
Kia Sonet

Kia Sonet

₹ 7.32 - 14.17 लाख

EMI केवल9,571/ माह
पात्रता जांचें
Citroen Basalt X

Citroen Basalt X

₹ 7.95 - 13.11 लाख

EMI केवल10,395/ माह
पात्रता जांचें
Citroen Aircross X

Citroen Aircross X

₹ 8.89 - 14.57 लाख

EMI केवल11,624/ माह
पात्रता जांचें
ये भी पढ़ें:देश की सबसे सस्ती SUVs की लिस्ट में शामिल ये मॉडल, इस महीने ₹45000 सस्ता हुआ

हुंडई वेन्यू के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इसमें मल्टी इंजन ऑप्शन मिलते हैं। जिन्हें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसके 1.2-लीटर पेट्रोल मैनुअल का माइलेज 17.52 km/l, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल iMT का माइलेज18.07 km/l, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल DCT (ऑटोमैटिक) का माइलेज 18.31 km/l और 1.5-लीटर डीजल मैनुअल का माइलेज 23.4 km/l है।

ये भी पढ़ें:पहले ₹6700 का इजाफा और अब ₹45000 का डिस्काउंट, फटफाट खरीद लो ये कार

इसमें स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ, LED DRLs, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करने के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। इसमें सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा है। राइडर्स की सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, TPMS हाईलाइन, ऑटोमैटिक हेडलैंप, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC) और रियर कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:गजब के स्पेस वाली हुंडई सेडान, कीमत सिर्फ ₹5.98 लाख; जुलाई में मिल रही सस्ती

इस SUV में कलर TFT मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले (MID) के साथ डिजिटल क्लस्टर भी है, जो सटीक और सुलभ जानकारी के साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। अपने सेगमेंट में वेन्यू का सीधा मुकाबला, किआ सोनेट, मारुति ब्रेजा, स्कोडा काइलक, महिंद्रा XUV 3XO जैसे मॉडल से होता है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म की मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Hyundai Hyundai Venue Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।