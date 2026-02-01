जनवरी में खेल कर गई ये SUV, इसे गुपचुप 12413 लोगों ने खरीद डाला; कीमत ₹8 लाख से बहुत कम
कंपनी की सेल्स में इस बार वेन्यू SUV का अहम रोल रहा है। दरअसल, वेन्यू की 12,413 यूनिट्स बिकीं। इस तरह लॉन्च के बाद से ये इसकी अब तक की सबसे बड़ी मंथली सेल्स भी है। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.90 लाख रुपए है।
हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) के लिए 2026 की शानदार शुरुआत हुई है। कंपनी को भारतीय बाजार में अब तक की सबसे बड़ी मंथली सेल्स मिली है। पिछले महीने उसने 59,107 यूनिट्स की घरेलू बिक्री दर्ज की, जो जनवरी 2025 में बेची गई 54,003 यूनिट्स की तुलना में 9.45% की साल-दर-साल बढ़ोतरी है। कंपनी की सेल्स में इस बार वेन्यू SUV का अहम रोल रहा है। दरअसल, वेन्यू की 12,413 यूनिट्स बिकीं। इस तरह लॉन्च के बाद से ये इसकी अब तक की सबसे बड़ी मंथली सेल्स भी है। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.90 लाख रुपए है।
वेन्यू को 10 ट्रिम HX2, HX4, HX5, HX6, HX6T, HX7, HX8, HX10, N6 (N लाइन) और N10 N लाइन) में खरीद सकते हैं। वेन्यू का नया मॉडल लग्जरी इंटीरियर और खूबसूरत एक्सटीरिय के साथ आया है। साथ ही, इसमें मल्टी इंजन ऑप्शन और गजब की सेफ्टी भी मिलती है। भारतीय बाजार में वेन्यू का सीधा मुकाबाला टाटा नेक्सन, किआ सोनेट, मारुति ब्रेजा जैसे मॉडल से होता है।
वेन्यू के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
वेन्यू में थ्री-लेयर सेटअप के साथ पूरी तरह से नया डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। सेंट्रल AC वेंट हॉरिजॉन्टल रूप से लगे हैं, जबकि साइड वेंट वर्टिकल रूप से लगे हैं, जो एक सीमलेस डिजाइन एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। कॉफी टेबल सेंटर कंसोल में एम्बिएंट लाइटिंग के साथ-साथ गियर शिफ्ट लीवर, वायरलेस चार्जर, दो कप होल्डर, ड्राइव मॉडल के लिए रोटरी डायल और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी हैं।
वेन्यू का स्टीयरिंग व्हील एक बिल्कुल नया D-कट यूनिट है जिसमें चार डॉट्स हैं, जो 'H' अक्षर को दिखाते हैं। इसमें H-आर्किटेक्चर केबिन है जिसमें डुअल-टोन इंटीरियर (डार्क नेवी और डव ग्रे) थीम और टेराजो-टेक्सचर्ड क्रैश पैड गार्निश है। कारमें डार्क क्रोम रेडिएटर ग्रिल, क्वाड बीम LED हेडलैंप, ट्विन हॉर्न LED DRLs, ब्रिज-टाइप रूफ रेल, नए 16-इंच डायमंड कट एलॉय व्हील और कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप शामिल हैं।
फीचर्स के मामले में नेक्स्ट-जेनरेशन वेन्यू ने लेवल 2 ADAS, फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, फ्रंट पार्किंग सेंसर, पावर्ड ड्राइवर सीट, डुअल डिस्प्ले और भी बहुत कुछ जैसे नए फीचर्स के साथ सेगमेंट में एक लंबी छलांग लगाई है। हुंडई ने न्यू वेन्यू के कलर पैलेट में 4 नए कलर ऑप्शन जोड़े हैं, जिनमें मिस्टिक सैफायर, हेजल ब्लू, ड्रैगन रेड और एबिस ब्लैक रूफ के साथ डुअल-टोन हेजल ब्लू शामिल हैं।
हुंडई वेन्यू इंजन ऑप्शन
इंजन की बात करें तो वेन्यू में पुराने मॉडल वाले ही ऑप्शन मिलते हैं। पेट्रोल ऑप्शन में 83hp पावर वाला 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और 120hp पावर वाला 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन शामिल हैं। जिसमें पहला वाला सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल के साथ और दूसरा 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक के साथ आता है। वहीं, वेन्यू में 116hp पावर वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन भी मिलता है, जिसमें गियरबॉक्स ऑप्शन में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक शामिल हैं। यह ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वेन्यू के लिए एक नया एडिशन है। वेन्यू N लाइन सिर्फ 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आती है।
