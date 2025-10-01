Hyundai Venue Record 11,484 Unit Sales In September 2025 सितंबर में इस SUV को 11000 से ज्यादा ग्राहक मिले, 6 एयरबैग और 23Km का माइलेज; कीमत सिर्फ ₹7.26 लाख, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hyundai Venue Record 11,484 Unit Sales In September 2025

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 08:39 PM
सितंबर में इस SUV को 11000 से ज्यादा ग्राहक मिले, 6 एयरबैग और 23Km का माइलेज; कीमत सिर्फ ₹7.26 लाख
Hyundai Venuearrow

GST 2.0 ने हुंडई के लिए नया इतिहास रचा दिया। कंपनी को 33 सालों में इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली। दरअसल, पिछले महीने कंपनी ने कुल 70,347 यूनिट की मासिक बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के इसी महीने यानी सितंबर 2024 की 64,201 यूनिट की तुलना में 10% की ग्रोथ को दिखाता है। कंपनी के लिए क्रेटा जहां नंबर-1 मॉडल रही। तो उसके लिए वेन्यू ने भी दमदार सेल्स दर्ज कते हुए अपना 20 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दरअसल, सितंबर में वेन्यू की 11,484 यूनिट बिकीं। नए GST के बाद वेन्यू के एंट्री लेवल वैरिएंट 1.2 E की कीमत 7,94,100 रुपए से घटकर 7,26,381 रुपए हो गई है। यानी इस पर 67,719 रुपए की टैक्स कटौती हुई है।

हुंडई वेन्यू की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
1.2 E7,94,1007,26,38167,719
1.2 E+8,32,1007,61,14070,960
1.2 S9,28,0008,48,86279,138
1.2 S+9,53,0008,71,73081,270
1.2 S (O)9,99,9009,14,63085,270
1.2 S (O)+9,99,9009,14,63085,270
1.2 SX11,14,30010,22,20292,098
1.2 SX Exe10,79,3009,87,25992,041
1.0 Exe Turbo9,99,9909,14,71385,277
1.0 S(O) Turbo10,84,2009,91,74192,459
1.0 S (O) Turbo DCT11,94,90010,93,0011,01,899
1.0 SX(O) Turbo12,53,20011,49,2561,03,944
1.0 SX(O) Turbo DCT13,32,10012,21,4281,10,672
1.5 CRDi S +10,79,7009,72,5451,07,155
1.5 CRDi SX12,46,00011,22,3411,23,659
1.5 CRDi SX(O)13,37,60012,04,8501,32,750
हुंडई वेन्यू N लाइन की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
1.0 N612,14,70011,11,1121,03,588
1.0 N6 DCT12,94,30011,83,9241,10,376
1.0 N813,02,90011,94,7181,08,182
1.0 N8 DCT13,81,80012,66,8901,14,910

हुंडई वेन्यू के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इसमें मल्टी इंजन ऑप्शन मिलते हैं। जिन्हें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसके 1.2-लीटर पेट्रोल मैनुअल का माइलेज 17.52 km/l, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल iMT का माइलेज18.07 km/l, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल DCT (ऑटोमैटिक) का माइलेज 18.31 km/l और 1.5-लीटर डीजल मैनुअल का माइलेज 23.4 km/l है।

ये भी पढ़ें:इस देसी कंपनी का भारतीय बाजार में दिखा दबदबा, हुंडई से ज्यादा कार बेच डालीं

इसमें स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ, LED DRLs, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करने के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। इसमें सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा है। राइडर्स की सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, TPMS हाईलाइन, ऑटोमैटिक हेडलैंप, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC) और रियर कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:30 दिन में 70000 घरों तक पहुंच गईं इस कंपनी की कारें, 33 महीने का रिकॉर्ड टूटा

इस SUV में कलर TFT मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले (MID) के साथ डिजिटल क्लस्टर भी है, जो सटीक और सुलभ जानकारी के साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। अपने सेगमेंट में वेन्यू का सीधा मुकाबला, किआ सोनेट, मारुति ब्रेजा, स्कोडा काइलक, महिंद्रा XUV 3XO जैसे मॉडल से होता है।

Hyundai Hyundai Venue Auto News Hindi

