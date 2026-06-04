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क्रेटा के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV, अब हो गई ₹13600 मंहगी; यहां देखें नई प्राइस लिस्ट

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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कंपनी ने इस महीने यानी जून 2026 के इसकी कीमतों को अपडेट कर दिया है। जिसके बाद इसे खरीदना महंगा हो गया है। दूसरी तरफ, कंपनी ने इसमें कुछ नए वैरिएंट को भी जोड़ा है। अब इस SUV को खरीदने के लिए 0.08% या 13,600 रुपए तक ज्यादा खर्च करने होंगे।

क्रेटा के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV, अब हो गई ₹13600 मंहगी; यहां देखें नई प्राइस लिस्ट
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हुंडई के पोर्टफोलियो में क्रेटा के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार वेन्यू है। हालांकि, कंपनी ने इस महीने यानी जून 2026 के इसकी कीमतों को अपडेट कर दिया है। जिसके बाद इसे खरीदना महंगा हो गया है। दूसरी तरफ, कंपनी ने इसमें कुछ नए वैरिएंट को भी जोड़ा है। अब इस SUV को खरीदने के लिए 0.08% या 13,600 रुपए तक ज्यादा खर्च करने होंगे। ऐसे में आप इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बार इसके सभी वैरिएंट की नई एक्स-शोरूम कीमतें देख लेना चाहिए। हम यहां पर इसकी पुरानी और नई कीमतों का अंतर भी बता रहे हैं।

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हुंडई वेन्यू नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026
1.2-लीटर नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
HX2Rs. 7,99,900Rs. 7,99,900Rs. 0नो चेंज
HX4Rs. 8,99,900Rs. 8,99,900Rs. 0नो चेंज
HX5Rs. 9,54,900Rs. 9,55,600Rs. 7000.07%
HX5 KnightRs. 9,69,800Rs. 9,70,500Rs. 7000.07%
HX5 PlusRs. 9,99,900Rs. 9,99,900Rs. 0नो चेंज
HX5 Plus DTRs. 10,17,900Rs. 10,17,900Rs. 0नो चेंज
HX6TRs. 10,88,300Rs. 10,89,000Rs. 7000.06%
HX6T KnightRs. 11,03,200Rs. 11,03,900Rs. 7000.06%
HX6T DTRs. 10,98,400Rs. 11,07,000Rs. 8,6000.78%
HX6T DT Knight-Rs. 11,21,900-नया वैरिएंट
हुंडई वेन्यू नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026
1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
HX2Rs. 8,89,900Rs. 8,90,600Rs. 7000.08%
HX5Rs. 9,89,400Rs. 9,90,100Rs. 7000.07%
HX8Rs. 11,90,700Rs. 11,91,400Rs. 7000.06%
HX8 DTRs. 12,08,700Rs. 12,09,400Rs. 7000.06%
N6Rs. 10,65,400Rs. 10,66,100Rs. 7000.07%
N6 DTRs. 10,83,400Rs. 10,84,100Rs. 7000.06%
हुंडई वेन्यू नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026
1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल ऑटो (DCT)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
HX5Rs. 10,90,900Rs. 10,91,600Rs. 7000.06%
HX6Rs. 12,16,799Rs. 12,17,500Rs. 7010.06%
HX6 DTRs. 12,34,700Rs. 12,35,500Rs. 8000.06%
HX8Rs. 12,99,900Rs. 12,99,900Rs. 0नो चेंज
HX8 DTRs. 13,17,900Rs. 13,17,900Rs. 0नो चेंज
HX10Rs. 14,64,100Rs. 14,64,800Rs. 7000.05%
HX10 KnightRs. 14,79,000Rs. 14,79,700Rs. 7000.05%
HX10 DTRs. 14,74,200Rs. 14,82,800Rs. 8,6000.58%
HX10 DT Knight-Rs. 14,97,700-नया वैरिएंट
N6Rs. 11,55,400Rs. 11,56,100Rs. 7000.06%
N6 DTRs. 11,73,400Rs. 11,74,100Rs. 7000.06%
N10Rs. 15,40,100Rs. 15,48,700Rs. 8,6000.56%
N10 DTRs. 15,58,100Rs. 15,66,700Rs. 8,6000.55%
हुंडई वेन्यू नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026
1.5-लीटर टर्बो डीजल मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
HX2Rs. 9,87,900Rs. 9,94,600Rs. 6,7000.68%
HX5Rs. 10,86,900Rs. 10,93,600Rs. 6,7000.62%
HX5 KnightRs. 11,11,800Rs. 11,12,500Rs. 7000.06%
HX7Rs. 12,69,100Rs. 12,75,800Rs. 6,7000.53%
HX7 DTRs. 12,87,100Rs. 12,93,800Rs. 6,7000.52%
हुंडई वेन्यू नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026
1.5-लीटर टर्बो डीजल ऑटो (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
HX5Rs. 11,81,400Rs. 11,88,100Rs. 6,7000.57%
HX8Rs. 13,69,900Rs. 13,70,600Rs. 7000.05%
HX8 KnightRs. 13,84,800Rs. 13,85,500Rs. 7000.05%
HX8 DTRs. 13,87,900Rs. 13,88,600Rs. 7000.05%
HX8 DT Knight-Rs. 14,03,500-नया वैरिएंट
HX10Rs. 15,51,100Rs. 15,64,700Rs. 13,6000.88%
HX10 DTRs. 15,69,100Rs. 15,82,700Rs. 13,6000.87%

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हुंडई वेन्यू के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इसमें मल्टी इंजन ऑप्शन मिलते हैं। जिन्हें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसके 1.2-लीटर पेट्रोल मैनुअल का माइलेज 17.52 km/l, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल iMT का माइलेज18.07 km/l, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल DCT (ऑटोमैटिक) का माइलेज 18.31 km/l और 1.5-लीटर डीजल मैनुअल का माइलेज 23.4 km/l है।

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इसमें स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ, LED DRLs, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करने के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। इसमें सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा है। राइडर्स की सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, TPMS हाईलाइन, ऑटोमैटिक हेडलैंप, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC) और रियर कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे।

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इस SUV में कलर TFT मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले (MID) के साथ डिजिटल क्लस्टर भी है, जो सटीक और सुलभ जानकारी के साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। अपने सेगमेंट में वेन्यू का सीधा मुकाबला, किआ सोनेट, मारुति ब्रेजा, स्कोडा काइलक, महिंद्रा XUV 3XO जैसे मॉडल से होता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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