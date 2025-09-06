hyundai venue n line spotted during testing in india नए अवतार में एंट्री करने जा रही हुंडई वेन्यू N Line, भारत में टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; जानिए कितनी बदलेगी SUV, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़hyundai venue n line spotted during testing in india

नए अवतार में एंट्री करने जा रही हुंडई वेन्यू N Line, भारत में टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; जानिए कितनी बदलेगी SUV

दिग्गज कार निर्माता हुंडई मोटर इंडिया अपनी पॉपुलर सब-4 मीटर एसयूवी वेन्यू का नया अपडेट लाने जा रही है। इस बार इसका स्पोर्टियर वर्जन वेन्यू N Line भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुआ है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 10:03 AM
share Share
Follow Us on
नए अवतार में एंट्री करने जा रही हुंडई वेन्यू N Line, भारत में टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; जानिए कितनी बदलेगी SUV

दिग्गज कार निर्माता हुंडई मोटर इंडिया अपनी पॉपुलर सब-4 मीटर एसयूवी वेन्यू का नया अपडेट लाने जा रही है। इस बार इसका स्पोर्टियर वर्जन वेन्यू N Line भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुआ है। बता दें कि इससे पहले कंपनी आगामी 24 अक्टूबर, 2025 को न्यू जेनरेशन हुंडई वेन्यू लॉन्च करेगी। न्यूज वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, इसके तुरंत बाद वेन्यू N Line वर्जन भी पेश किया जा सकता है। आइए जानते हैं अपकमिंग एसयूवी के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन

टेस्टिंग के दौरान लीक हुए स्पाई शॉट्स से पता चला है कि वेन्यू N Line में कई नए डिजाइन बदलाव मिलेंगे। इसमें रीवर्क्ड LED टेल-लाइट्स, स्क्वॉयर व्हील आर्च, नए अलॉय व्हील्स और रेड ब्रेक कैलिपर्स नजर आए हैं। साथ ही N Line की पहचान बने डुअल एग्जॉस्ट टिप्स, ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट्स और रेड हाइलाइट्स भी दिए जाने की संभावना है। फ्रंट में नई ग्रिल, अपडेटेड DRLs और रिवाइज्ड बंपर्स देखे जा सकते हैं।

धांसू होंगे एसयूवी के फीचर्स

दूसरी ओर इंटीरियर में बड़ा बदलाव होगा। नई वेन्यू N Line में ड्यूल कर्व्ड स्क्रीन सेटअप, वेंटिलेटेड सीट्स, रेड एंबियंट लाइटिंग, लेदरेट सीट्स विद N लोगो और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इसके साथ वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले और लेवल-2 ADAS जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी मिलने की उम्मीद है।

पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव

अगर पावरट्रेन की बात करें तो इसमें मौजूदा 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (120PS/172Nm) ही मिलेगा जिसे 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाएगा। कंपनी इसे और स्पोर्टी बनाने के लिए सस्पेंशन और स्टीयरिंग ट्यूनिंग करेगी और सभी वैरिएंट्स में ऑल-डिस्क ब्रेक्स भी देगी।

(फोटो क्रेडिट- rushlane)

Hyundai Venue Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।