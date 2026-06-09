₹8 लाख की ये SUV 8 लाख से ज्यादा घरों में पहुंची, ये कंपनी का दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार

1.2-लीटर नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल

वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज %

HX2 Rs. 7,99,900 Rs. 7,99,900 Rs. 0 नो चेंज

HX4 Rs. 8,99,900 Rs. 8,99,900 Rs. 0 नो चेंज

HX5 Rs. 9,54,900 Rs. 9,55,600 Rs. 700 0.07%

HX5 Knight Rs. 9,69,800 Rs. 9,70,500 Rs. 700 0.07%

HX5 Plus Rs. 9,99,900 Rs. 9,99,900 Rs. 0 नो चेंज

HX5 Plus DT Rs. 10,17,900 Rs. 10,17,900 Rs. 0 नो चेंज

HX6T Rs. 10,88,300 Rs. 10,89,000 Rs. 700 0.06%

HX6T Knight Rs. 11,03,200 Rs. 11,03,900 Rs. 700 0.06%

HX6T DT Rs. 10,98,400 Rs. 11,07,000 Rs. 8,600 0.78%

HX6T DT Knight - Rs. 11,21,900 - नया वैरिएंट

हुंडई वेन्यू नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026

1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल

वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज %

HX2 Rs. 8,89,900 Rs. 8,90,600 Rs. 700 0.08%

HX5 Rs. 9,89,400 Rs. 9,90,100 Rs. 700 0.07%

HX8 Rs. 11,90,700 Rs. 11,91,400 Rs. 700 0.06%

HX8 DT Rs. 12,08,700 Rs. 12,09,400 Rs. 700 0.06%

N6 Rs. 10,65,400 Rs. 10,66,100 Rs. 700 0.07%

N6 DT Rs. 10,83,400 Rs. 10,84,100 Rs. 700 0.06%

हुंडई वेन्यू नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026

1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल ऑटो (DCT)

वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज %

HX5 Rs. 10,90,900 Rs. 10,91,600 Rs. 700 0.06%

HX6 Rs. 12,16,799 Rs. 12,17,500 Rs. 701 0.06%

HX6 DT Rs. 12,34,700 Rs. 12,35,500 Rs. 800 0.06%

HX8 Rs. 12,99,900 Rs. 12,99,900 Rs. 0 नो चेंज

HX8 DT Rs. 13,17,900 Rs. 13,17,900 Rs. 0 नो चेंज

HX10 Rs. 14,64,100 Rs. 14,64,800 Rs. 700 0.05%

HX10 Knight Rs. 14,79,000 Rs. 14,79,700 Rs. 700 0.05%

HX10 DT Rs. 14,74,200 Rs. 14,82,800 Rs. 8,600 0.58%

HX10 DT Knight - Rs. 14,97,700 - नया वैरिएंट

N6 Rs. 11,55,400 Rs. 11,56,100 Rs. 700 0.06%

N6 DT Rs. 11,73,400 Rs. 11,74,100 Rs. 700 0.06%

N10 Rs. 15,40,100 Rs. 15,48,700 Rs. 8,600 0.56%

N10 DT Rs. 15,58,100 Rs. 15,66,700 Rs. 8,600 0.55%

हुंडई वेन्यू नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026

1.5-लीटर टर्बो डीजल मैनुअल

वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज %

HX2 Rs. 9,87,900 Rs. 9,94,600 Rs. 6,700 0.68%

HX5 Rs. 10,86,900 Rs. 10,93,600 Rs. 6,700 0.62%

HX5 Knight Rs. 11,11,800 Rs. 11,12,500 Rs. 700 0.06%

HX7 Rs. 12,69,100 Rs. 12,75,800 Rs. 6,700 0.53%

HX7 DT Rs. 12,87,100 Rs. 12,93,800 Rs. 6,700 0.52%

हुंडई वेन्यू नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026

1.5-लीटर टर्बो डीजल ऑटो (TC)

वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज %

HX5 Rs. 11,81,400 Rs. 11,88,100 Rs. 6,700 0.57%

HX8 Rs. 13,69,900 Rs. 13,70,600 Rs. 700 0.05%

HX8 Knight Rs. 13,84,800 Rs. 13,85,500 Rs. 700 0.05%

HX8 DT Rs. 13,87,900 Rs. 13,88,600 Rs. 700 0.05%

HX8 DT Knight - Rs. 14,03,500 - नया वैरिएंट

HX10 Rs. 15,51,100 Rs. 15,64,700 Rs. 13,600 0.88%