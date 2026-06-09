₹8 लाख की ये SUV 8 लाख से ज्यादा घरों में पहुंची, ये कंपनी का दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार
मई 2019 में लॉन्च होने के बाद से मई 2026 के आखिर तक, वेन्यू की घरेलू बाजार में कुल बिक्री 8,02,221 यूनिट रही है। इसके अलावा, 55,000 से ज्यादा यूनिट एक्सपोर्ट भी की गई हैं, जिससे वेन्यू की कुल बिक्री 8,50,000 यूनिट से ज्यादा हो गई है। चलिए एक बार इसके सेल्स फिगर को देखते हैं।
हुंडई मोटर इंडिया की पहली कॉम्पैक्ट SUV वेन्यू ने घरेलू बाजार में 8,00,000 यूनिट की थोक बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। यह कंपनी की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बन गई है, जो क्रेटा मिडसाइज SUV के बाद आती है। मई 2019 में लॉन्च होने के बाद से मई 2026 के आखिर तक, वेन्यू की घरेलू बाजार में कुल बिक्री 8,02,221 यूनिट रही है। इसके अलावा, 55,000 से ज्यादा यूनिट एक्सपोर्ट भी की गई हैं, जिससे वेन्यू की कुल बिक्री 8,50,000 यूनिट से ज्यादा हो गई है। चलिए एक बार इसके सेल्स फिगर को देखते हैं।
|हुंडई वेन्यू की भारत में सेल्स का सफर
|फाइनेंशियल ईयर
|यूनिट
|YoY % चेंज
|कंपनी होलसेल यूनिट
|कंपनी UV सेल %
|FY2020
|93,624
|-
|1,76,774
|53%
|FY2021
|92,972
|-0.70%
|2,14,167
|43%
|FY2022
|1,05,091
|13%
|2,50,430
|42%
|FY2023
|1,20,653
|15%
|3,01,681
|40%
|FY2024
|1,28,897
|7%
|3,88,725
|33%
|FY2025
|1,19,113
|-8%
|4,10,199
|29%
|FY2026
|1,17,737
|-1%
|3,99,569
|29%
|FY2027 (अप्रैल-मई 26)
|24,134
|56%
|70,221
|34%
|टोटल
|8,02,221
|22,11,766
|36%
|डाटा: सियाम
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Venue
₹ 8 - 15.64 लाख
Hyundai Venue N Line
₹ 10.65 - 15.48 लाख
Kia Syros
₹ 8.4 - 15.8 लाख
Kia Sonet
₹ 7.32 - 14.17 लाख
Citroen Basalt X
₹ 7.95 - 13.11 लाख
Citroen Aircross X
₹ 8.29 - 13.69 लाख
हुंडई वेन्यू के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इसमें मल्टी इंजन ऑप्शन मिलते हैं। जिन्हें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसके 1.2-लीटर पेट्रोल मैनुअल का माइलेज 17.52 km/l, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल iMT का माइलेज18.07 km/l, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल DCT (ऑटोमैटिक) का माइलेज 18.31 km/l और 1.5-लीटर डीजल मैनुअल का माइलेज 23.4 km/l है। इस SUV में कलर TFT मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले (MID) के साथ डिजिटल क्लस्टर भी है, जो सटीक और सुलभ जानकारी के साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बढ़ाता है।
इसमें स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ, LED DRLs, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करने के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। इसमें सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा है। राइडर्स की सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, TPMS हाईलाइन, ऑटोमैटिक हेडलैंप, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC) और रियर कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे। अपने सेगमेंट में वेन्यू का सीधा मुकाबला, किआ सोनेट, मारुति ब्रेजा, स्कोडा काइलक, महिंद्रा XUV 3XO जैसे मॉडल से होता है।
|हुंडई वेन्यू नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026
|1.2-लीटर नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|HX2
|Rs. 7,99,900
|Rs. 7,99,900
|Rs. 0
|नो चेंज
|HX4
|Rs. 8,99,900
|Rs. 8,99,900
|Rs. 0
|नो चेंज
|HX5
|Rs. 9,54,900
|Rs. 9,55,600
|Rs. 700
|0.07%
|HX5 Knight
|Rs. 9,69,800
|Rs. 9,70,500
|Rs. 700
|0.07%
|HX5 Plus
|Rs. 9,99,900
|Rs. 9,99,900
|Rs. 0
|नो चेंज
|HX5 Plus DT
|Rs. 10,17,900
|Rs. 10,17,900
|Rs. 0
|नो चेंज
|HX6T
|Rs. 10,88,300
|Rs. 10,89,000
|Rs. 700
|0.06%
|HX6T Knight
|Rs. 11,03,200
|Rs. 11,03,900
|Rs. 700
|0.06%
|HX6T DT
|Rs. 10,98,400
|Rs. 11,07,000
|Rs. 8,600
|0.78%
|HX6T DT Knight
|-
|Rs. 11,21,900
|-
|नया वैरिएंट
|हुंडई वेन्यू नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026
|1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|HX2
|Rs. 8,89,900
|Rs. 8,90,600
|Rs. 700
|0.08%
|HX5
|Rs. 9,89,400
|Rs. 9,90,100
|Rs. 700
|0.07%
|HX8
|Rs. 11,90,700
|Rs. 11,91,400
|Rs. 700
|0.06%
|HX8 DT
|Rs. 12,08,700
|Rs. 12,09,400
|Rs. 700
|0.06%
|N6
|Rs. 10,65,400
|Rs. 10,66,100
|Rs. 700
|0.07%
|N6 DT
|Rs. 10,83,400
|Rs. 10,84,100
|Rs. 700
|0.06%
|हुंडई वेन्यू नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026
|1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल ऑटो (DCT)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|HX5
|Rs. 10,90,900
|Rs. 10,91,600
|Rs. 700
|0.06%
|HX6
|Rs. 12,16,799
|Rs. 12,17,500
|Rs. 701
|0.06%
|HX6 DT
|Rs. 12,34,700
|Rs. 12,35,500
|Rs. 800
|0.06%
|HX8
|Rs. 12,99,900
|Rs. 12,99,900
|Rs. 0
|नो चेंज
|HX8 DT
|Rs. 13,17,900
|Rs. 13,17,900
|Rs. 0
|नो चेंज
|HX10
|Rs. 14,64,100
|Rs. 14,64,800
|Rs. 700
|0.05%
|HX10 Knight
|Rs. 14,79,000
|Rs. 14,79,700
|Rs. 700
|0.05%
|HX10 DT
|Rs. 14,74,200
|Rs. 14,82,800
|Rs. 8,600
|0.58%
|HX10 DT Knight
|-
|Rs. 14,97,700
|-
|नया वैरिएंट
|N6
|Rs. 11,55,400
|Rs. 11,56,100
|Rs. 700
|0.06%
|N6 DT
|Rs. 11,73,400
|Rs. 11,74,100
|Rs. 700
|0.06%
|N10
|Rs. 15,40,100
|Rs. 15,48,700
|Rs. 8,600
|0.56%
|N10 DT
|Rs. 15,58,100
|Rs. 15,66,700
|Rs. 8,600
|0.55%
|हुंडई वेन्यू नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026
|1.5-लीटर टर्बो डीजल मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|HX2
|Rs. 9,87,900
|Rs. 9,94,600
|Rs. 6,700
|0.68%
|HX5
|Rs. 10,86,900
|Rs. 10,93,600
|Rs. 6,700
|0.62%
|HX5 Knight
|Rs. 11,11,800
|Rs. 11,12,500
|Rs. 700
|0.06%
|HX7
|Rs. 12,69,100
|Rs. 12,75,800
|Rs. 6,700
|0.53%
|HX7 DT
|Rs. 12,87,100
|Rs. 12,93,800
|Rs. 6,700
|0.52%
|हुंडई वेन्यू नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026
|1.5-लीटर टर्बो डीजल ऑटो (TC)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|HX5
|Rs. 11,81,400
|Rs. 11,88,100
|Rs. 6,700
|0.57%
|HX8
|Rs. 13,69,900
|Rs. 13,70,600
|Rs. 700
|0.05%
|HX8 Knight
|Rs. 13,84,800
|Rs. 13,85,500
|Rs. 700
|0.05%
|HX8 DT
|Rs. 13,87,900
|Rs. 13,88,600
|Rs. 700
|0.05%
|HX8 DT Knight
|-
|Rs. 14,03,500
|-
|नया वैरिएंट
|HX10
|Rs. 15,51,100
|Rs. 15,64,700
|Rs. 13,600
|0.88%
|HX10 DT
|Rs. 15,69,100
|Rs. 15,82,700
|Rs. 13,600
|0.87%
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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