भारत की इकलौती कार, जिसने 2026 वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर के फाइनलिस्ट में बनाई जगह; कीमत मात्र ₹7.89 लाख

संक्षेप: 2026 वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर के फाइनलिस्ट की लिस्ट सामने आ चुकी है। इसमें भारत की ओर से हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) ने टॉप-5 2026 वर्ल्ड अर्बन कार के फाइनलिस्ट में अपनी जगह बनाई है, जो यह दिखाता है कि भारत अब वर्ल्ड-क्लास कारों का निर्माता भी बन चुका है।

ऑटोमोबाइल की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स में से एक वर्ल्ड कार अवार्ड 2026 (World Car Awards 2026) के फाइनलिस्ट्स की घोषणा कर दी गई है। खास बात यह है कि भारत में बनी हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) ने इस ग्लोबल लिस्ट में जगह बनाकर देश का नाम रोशन किया है। हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) ने टॉप-5 2026 वर्ल्ड अर्बन कार के फाइनलिस्ट में अपनी जगह बनाई है। इन अवॉर्ड्स के लिए 33 देशों के 98 ऑटो जर्नलिस्ट्स की जूरी ने सीक्रेट वोटिंग के जरिए कारों का चयन किया। बता दें कि हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) इससे पहले ऐको ड्राइव अवार्ड 2026 (Acko Drive Awards 2026) में ‘कार ऑफ द ईयर’ भी बन चुकी है।

टॉप-10– 2026 वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर फाइनलिस्ट

रैंक कार मॉडल 1 Audi Q5 / SQ5 2 BMW iX3 3 BYD Seal 6 DM-i 4 Hyundai Ioniq 9 5 Hyundai Palisade 6 Kia EV4 7 Kia EV5 8 Mercedes-Benz CLA 9 Nissan Leaf 10 Toyota RAV4

इन 10 कारों में से टॉप-3 फाइनलिस्ट 3 मार्च 2026 को घोषित किए जाएंगे।

टॉप-5 – 2026 वर्ल्ड इलेक्ट्रिक कार वाहन फाइनलिस्ट

इलेक्ट्रिक कार Audi A6 e-tron / S6 e-tron BMW iX3 Hyundai Ioniq 9 Mercedes-Benz CLA Nissan Leaf

टॉप-5 – 2026 वर्ल्ड लग्जरी कार फाइनलिस्ट

लग्जरी कार Audi A6 e-tron / S6 e-tron Audi A6 / S6 Cadillac Vistiq Lucid Gravity Volvo ES90

टॉप-5 – 2026 वर्ल्ड परफॉर्मेंस कार फाइनलिस्ट

परफॉर्मेंस कार BMW M2 CS Chevrolet Corvette E-Ray Defender OCTA Hyundai Ioniq 6 N Mercedes-AMG GT 63 Pro

टॉप-5 – 2026 वर्ल्ड अर्बन कार फाइनलिस्ट

अर्बन कार Alfa Romeo Junior Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV Firefly Hyundai Venue (India) Wuling Binguo / Ari Poly

यहीं पर भारत की हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) ने अपनी जगह बनाई है।

साल 2026 वर्ल्ड कार डिजाइन के टॉप-5 फाइनलिस्ट

डिजाइन फाइनलिस्ट Firefly Kia PV5 Lynk & Co 08 Mazda 6e / EZ-6 Volvo ES90

हुंडई वेन्यू की बड़ी उपलब्धि

हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) का वर्ल्ड अर्बन कार कैटेगिरी (World Urban Car Category) में टॉप-5 तक पहुंचना भारत के लिए बड़ी बात है। यह साबित करता है कि भारतीय बाजार के लिए बनी कारें अब ग्लोबल लेवल पर भी पहचान बना रही हैं।

कब मिलेगा विनर का फैसला?

टॉप-3 फाइनलिस्ट की लिस्ट 3 मार्च 2026 को आएगी। वहीं, इसके विजेता की घोषणा 1 अप्रैल 2026 को होगी। ये सब न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय ऑटो शो (New York International Auto Show-NYIAS) में तय किया जाएगा।

